https://ria.ru/20210608/pozhary-1736087724.html

Минприроды заявило о сильном занижении двумя регионами данных по пожарам

Минприроды заявило о сильном занижении двумя регионами данных по пожарам - РИА Новости, 08.06.2021

Минприроды заявило о сильном занижении двумя регионами данных по пожарам

Глава Минприроды Александр Козлов обратился в Генпрокуратуру из-за того, что официальная отчетность по лесным пожарам в Якутии и Иркутской области на порядок... РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T09:18

2021-06-08T09:18

2021-06-08T11:12

республика саха (якутия)

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

александр козлов (глава минприроды)

иркутская область

происшествия

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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Глава Минприроды Александр Козлов обратился в Генпрокуратуру из-за того, что официальная отчетность по лесным пожарам в Якутии и Иркутской области на порядок расходится с данными спутникового мониторинга. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды.Глава ведомства призвал прокуроров обратить внимание на недостоверность отражения лесопожарной обстановки в отчетности этих регионов и, соответственно, на недостаточность принимаемых на ее основе мер по предотвращению и организации тушения лесных пожаров.Так, по официальным данным, в некоторых лесничествах Якутии горят сотни гектаров леса, а спутниковый мониторинг показывает, что их тысячи. По инициативе Минприроды в Якутию уже перебрасывают дополнительную группировку лесопожарных из соседних регионов. По последним данным Авиалесоохраны, работы по тушению ведутся на девяти тысячах гектарах в Якутии и 5,3 тысячи — в Иркутской области.

https://ria.ru/20210531/rosleskhoz-1734929721.html

республика саха (якутия)

иркутская область

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республика саха (якутия), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), александр козлов (глава минприроды), иркутская область, происшествия