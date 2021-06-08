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Минприроды заявило о сильном занижении двумя регионами данных по пожарам
Минприроды заявило о сильном занижении двумя регионами данных по пожарам - РИА Новости, 08.06.2021
Минприроды заявило о сильном занижении двумя регионами данных по пожарам
Глава Минприроды Александр Козлов обратился в Генпрокуратуру из-за того, что официальная отчетность по лесным пожарам в Якутии и Иркутской области на порядок... РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T09:18
2021-06-08T11:12
республика саха (якутия)
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
александр козлов (глава минприроды)
иркутская область
происшествия
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Глава Минприроды Александр Козлов обратился в Генпрокуратуру из-за того, что официальная отчетность по лесным пожарам в Якутии и Иркутской области на порядок расходится с данными спутникового мониторинга. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды.Глава ведомства призвал прокуроров обратить внимание на недостоверность отражения лесопожарной обстановки в отчетности этих регионов и, соответственно, на недостаточность принимаемых на ее основе мер по предотвращению и организации тушения лесных пожаров.Так, по официальным данным, в некоторых лесничествах Якутии горят сотни гектаров леса, а спутниковый мониторинг показывает, что их тысячи. По инициативе Минприроды в Якутию уже перебрасывают дополнительную группировку лесопожарных из соседних регионов. По последним данным Авиалесоохраны, работы по тушению ведутся на девяти тысячах гектарах в Якутии и 5,3 тысячи — в Иркутской области.
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республика саха (якутия), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), александр козлов (глава минприроды), иркутская область, происшествия

Минприроды заявило о сильном занижении двумя регионами данных по пожарам

09:18 08.06.2021 (обновлено: 11:12 08.06.2021)
 
© Фото : Пресс-служба Республики Саха (Якутия) / Перейти в фотобанкТушение лесных пожаров в Якутске
Тушение лесных пожаров в Якутске - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
© Фото : Пресс-служба Республики Саха (Якутия)
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Глава Минприроды Александр Козлов обратился в Генпрокуратуру из-за того, что официальная отчетность по лесным пожарам в Якутии и Иркутской области на порядок расходится с данными спутникового мониторинга. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды.
Глава ведомства призвал прокуроров обратить внимание на недостоверность отражения лесопожарной обстановки в отчетности этих регионов и, соответственно, на недостаточность принимаемых на ее основе мер по предотвращению и организации тушения лесных пожаров.
Так, по официальным данным, в некоторых лесничествах Якутии горят сотни гектаров леса, а спутниковый мониторинг показывает, что их тысячи.

"Буквально на прошлой неделе были в Якутске, обсуждали лесные пожары в республике. В прошлом году огонь прошел по свыше шести миллионов гектаров леса. Это 69,5 процента от всей площади пожаров в стране. При этом доля по площади тушения составила всего два процента! В этом году мы уже видим предпосылки к повторению прошлогодней ситуации", — заявил Козлов.

По инициативе Минприроды в Якутию уже перебрасывают дополнительную группировку лесопожарных из соседних регионов. По последним данным Авиалесоохраны, работы по тушению ведутся на девяти тысячах гектарах в Якутии и 5,3 тысячи — в Иркутской области.
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Республика Саха (Якутия)Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Александр Козлов (глава Минприроды)Иркутская областьПроисшествия
 
 
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