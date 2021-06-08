Минприроды заявило о сильном занижении двумя регионами данных по пожарам
09:18 08.06.2021 (обновлено: 11:12 08.06.2021)
© Фото : Пресс-служба Республики Саха (Якутия)
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Глава Минприроды Александр Козлов обратился в Генпрокуратуру из-за того, что официальная отчетность по лесным пожарам в Якутии и Иркутской области на порядок расходится с данными спутникового мониторинга. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды.
Глава ведомства призвал прокуроров обратить внимание на недостоверность отражения лесопожарной обстановки в отчетности этих регионов и, соответственно, на недостаточность принимаемых на ее основе мер по предотвращению и организации тушения лесных пожаров.
Так, по официальным данным, в некоторых лесничествах Якутии горят сотни гектаров леса, а спутниковый мониторинг показывает, что их тысячи.
"Буквально на прошлой неделе были в Якутске, обсуждали лесные пожары в республике. В прошлом году огонь прошел по свыше шести миллионов гектаров леса. Это 69,5 процента от всей площади пожаров в стране. При этом доля по площади тушения составила всего два процента! В этом году мы уже видим предпосылки к повторению прошлогодней ситуации", — заявил Козлов.
По инициативе Минприроды в Якутию уже перебрасывают дополнительную группировку лесопожарных из соседних регионов. По последним данным Авиалесоохраны, работы по тушению ведутся на девяти тысячах гектарах в Якутии и 5,3 тысячи — в Иркутской области.