https://ria.ru/20210608/pozhar-1736119672.html
В Миассе загорелся цех с автозапчастями на площади 700 "квадратов"
В Миассе загорелся цех с автозапчастями на площади 700 "квадратов" - РИА Новости, 08.06.2021
В Миассе загорелся цех с автозапчастями на площади 700 "квадратов"
Здание цеха по производству автомобильных запчастей загорелось в Миассе Челябинской области, распространение пожара удалось остановить на площади 700 квадратных РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T12:41
2021-06-08T12:41
2021-06-08T12:53
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
миасс
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155877/52/1558775269_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fcf2aa19b1e7efb2d780b6c756f9287c.jpg
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Здание цеха по производству автомобильных запчастей загорелось в Миассе Челябинской области, распространение пожара удалось остановить на площади 700 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.По его словам, в 12.25 мск открытое горение удалось ликвидировать на площади 700 квадратных метров.К тушению пожара привлечены 26 человек и шесть единиц техники.
https://realty.ria.ru/20210608/pozhar-1736102729.html
россия
миасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/155877/52/1558775269_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c655b616a8dec66208fca269f5e0adbc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), миасс, происшествия