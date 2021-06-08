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В Миассе загорелся цех с автозапчастями на площади 700 "квадратов"

В Миассе загорелся цех с автозапчастями на площади 700 "квадратов" - РИА Новости, 08.06.2021

В Миассе загорелся цех с автозапчастями на площади 700 "квадратов"

Здание цеха по производству автомобильных запчастей загорелось в Миассе Челябинской области, распространение пожара удалось остановить на площади 700 квадратных РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T12:41

2021-06-08T12:41

2021-06-08T12:53

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

миасс

происшествия

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Здание цеха по производству автомобильных запчастей загорелось в Миассе Челябинской области, распространение пожара удалось остановить на площади 700 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.По его словам, в 12.25 мск открытое горение удалось ликвидировать на площади 700 квадратных метров.К тушению пожара привлечены 26 человек и шесть единиц техники.

https://realty.ria.ru/20210608/pozhar-1736102729.html

россия

миасс

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2021

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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), миасс, происшествия