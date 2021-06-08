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В Миассе загорелся цех с автозапчастями на площади 700 "квадратов"
В Миассе загорелся цех с автозапчастями на площади 700 "квадратов" - РИА Новости, 08.06.2021
В Миассе загорелся цех с автозапчастями на площади 700 "квадратов"
Здание цеха по производству автомобильных запчастей загорелось в Миассе Челябинской области, распространение пожара удалось остановить на площади 700 квадратных РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T12:41
2021-06-08T12:53
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
миасс
происшествия
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Здание цеха по производству автомобильных запчастей загорелось в Миассе Челябинской области, распространение пожара удалось остановить на площади 700 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.По его словам, в 12.25 мск открытое горение удалось ликвидировать на площади 700 квадратных метров.К тушению пожара привлечены 26 человек и шесть единиц техники.
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), миасс, происшествия

В Миассе загорелся цех с автозапчастями на площади 700 "квадратов"

12:41 08.06.2021 (обновлено: 12:53 08.06.2021)
 
© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкУчения МЧС в Петропавловске-Камчатском
Учения МЧС в Петропавловске-Камчатском - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
© РИА Новости / Александр Пирагис
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Здание цеха по производству автомобильных запчастей загорелось в Миассе Челябинской области, распространение пожара удалось остановить на площади 700 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Произошло возгорание внутри и на кровле цеха по производству автомобильных запчастей в переулке Элеваторный", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в 12.25 мск открытое горение удалось ликвидировать на площади 700 квадратных метров.
К тушению пожара привлечены 26 человек и шесть единиц техники.
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РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МиассПроисшествия
 
 
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