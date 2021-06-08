https://ria.ru/20210608/pogonya-1736182977.html
В Ингушетии водитель попал в реанимацию, пытаясь уйти от погони
В Ингушетии водитель попал в реанимацию, пытаясь уйти от погони - РИА Новости, 08.06.2021
В Ингушетии водитель попал в реанимацию, пытаясь уйти от погони
Водитель в Ингушетии, предъявивший поддельные права и пытавшийся после этого скрыться от сотрудников полиции, попал в реанимацию, врезавшись в грузовой "Урал",... РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T17:10
2021-06-08T17:10
2021-06-08T17:10
россия
focus
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
ford motor
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572307858_930:268:3077:1476_1920x0_80_0_0_5b2955eb62dd7b6b10dcee6fc439c7bb.jpg
НАЛЬЧИК, 8 июн – РИА Новости. Водитель в Ингушетии, предъявивший поддельные права и пытавшийся после этого скрыться от сотрудников полиции, попал в реанимацию, врезавшись в грузовой "Урал", сообщает региональное МВД.По данным министерства, вечером 7 июня на контрольно-заградительном посту "Волга-20" мужчина 1994 года рождения, управлявший автомобилем Ford Focus, при проверке документов предъявил водительское удостоверение, вызывающее сомнение в подлинности. Проверив его, полицейские выяснили, что водитель был лишен прав. После этого он сел в машину, заблокировал двери и уехал, пытаясь скрыться от сотрудников полиции."В ходе преследования водитель не подчинился требованиям сотрудников ДПС об остановке транспортного средства и продолжил движение. Полицейские произвели предупредительные выстрелы в воздух из табельного оружия. Во взаимодействии с военнослужащими Росгвардии, несущими службу на посту, правонарушитель был остановлен путем перекрытия дороги автомашиной "Урал", - говорится в сообщении.Отмечается, что после ДТП мужчина с различными телесными повреждениями госпитализирован в реанимационное отделение Сунженской больницы.На него завели административные дела по статьям "Невыполнение требования об остановке транспортного средства", "Управление транспортным средством водителем, лишенным права управления" КоАП РФ, также рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Подделка, изготовление или оборот поддельных документов" УК РФ. Ее санкция предусматривает до года лишения свободы.
https://ria.ru/20210608/priangare-1736118740.html
https://ria.ru/20210606/voditel-1735892412.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572307858_960:229:3077:1817_1920x0_80_0_0_14681de63d886626187d0c55f8e8936c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, focus, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), ford motor, происшествия