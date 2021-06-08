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В Ингушетии водитель попал в реанимацию, пытаясь уйти от погони
В Ингушетии водитель попал в реанимацию, пытаясь уйти от погони - РИА Новости, 08.06.2021
В Ингушетии водитель попал в реанимацию, пытаясь уйти от погони
Водитель в Ингушетии, предъявивший поддельные права и пытавшийся после этого скрыться от сотрудников полиции, попал в реанимацию, врезавшись в грузовой "Урал",... РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T17:10
2021-06-08T17:10
россия
focus
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
ford motor
происшествия
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НАЛЬЧИК, 8 июн – РИА Новости. Водитель в Ингушетии, предъявивший поддельные права и пытавшийся после этого скрыться от сотрудников полиции, попал в реанимацию, врезавшись в грузовой "Урал", сообщает региональное МВД.По данным министерства, вечером 7 июня на контрольно-заградительном посту "Волга-20" мужчина 1994 года рождения, управлявший автомобилем Ford Focus, при проверке документов предъявил водительское удостоверение, вызывающее сомнение в подлинности. Проверив его, полицейские выяснили, что водитель был лишен прав. После этого он сел в машину, заблокировал двери и уехал, пытаясь скрыться от сотрудников полиции."В ходе преследования водитель не подчинился требованиям сотрудников ДПС об остановке транспортного средства и продолжил движение. Полицейские произвели предупредительные выстрелы в воздух из табельного оружия. Во взаимодействии с военнослужащими Росгвардии, несущими службу на посту, правонарушитель был остановлен путем перекрытия дороги автомашиной "Урал", - говорится в сообщении.Отмечается, что после ДТП мужчина с различными телесными повреждениями госпитализирован в реанимационное отделение Сунженской больницы.На него завели административные дела по статьям "Невыполнение требования об остановке транспортного средства", "Управление транспортным средством водителем, лишенным права управления" КоАП РФ, также рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Подделка, изготовление или оборот поддельных документов" УК РФ. Ее санкция предусматривает до года лишения свободы.
https://ria.ru/20210608/priangare-1736118740.html
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россия, focus, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), ford motor, происшествия

В Ингушетии водитель попал в реанимацию, пытаясь уйти от погони

17:10 08.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота УМВД России
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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НАЛЬЧИК, 8 июн – РИА Новости. Водитель в Ингушетии, предъявивший поддельные права и пытавшийся после этого скрыться от сотрудников полиции, попал в реанимацию, врезавшись в грузовой "Урал", сообщает региональное МВД.
По данным министерства, вечером 7 июня на контрольно-заградительном посту "Волга-20" мужчина 1994 года рождения, управлявший автомобилем Ford Focus, при проверке документов предъявил водительское удостоверение, вызывающее сомнение в подлинности. Проверив его, полицейские выяснили, что водитель был лишен прав. После этого он сел в машину, заблокировал двери и уехал, пытаясь скрыться от сотрудников полиции.
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"В ходе преследования водитель не подчинился требованиям сотрудников ДПС об остановке транспортного средства и продолжил движение. Полицейские произвели предупредительные выстрелы в воздух из табельного оружия. Во взаимодействии с военнослужащими Росгвардии, несущими службу на посту, правонарушитель был остановлен путем перекрытия дороги автомашиной "Урал", - говорится в сообщении.
Отмечается, что после ДТП мужчина с различными телесными повреждениями госпитализирован в реанимационное отделение Сунженской больницы.
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РоссияFocusФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Ford MotorПроисшествия
 
 
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