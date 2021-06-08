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В Подмосковье к августу модернизируют более 300 почтовых отделений

В Подмосковье к августу модернизируют более 300 почтовых отделений - РИА Новости, 08.06.2021

В Подмосковье к августу модернизируют более 300 почтовых отделений

В Московской области к началу августа намерены отремонтировать свыше 300 почтовых отделений. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу "Почты... РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T19:37

2021-06-08T19:37

2021-06-08T19:37

новости подмосковья

почта россии

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. В Московской области к началу августа намерены отремонтировать свыше 300 почтовых отделений. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу "Почты России".Заканчиваются работы в первых 60 отделениях. Современной техникой и новой мебелью оснастят все отремонтированные офисы, в большинстве появятся системы управления очередью. Также будут установлены терминалы для банковских карт.

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

почта россии, московская область (подмосковье)