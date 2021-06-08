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В Подмосковье к августу модернизируют более 300 почтовых отделений
В Подмосковье к августу модернизируют более 300 почтовых отделений - РИА Новости, 08.06.2021
В Подмосковье к августу модернизируют более 300 почтовых отделений
В Московской области к началу августа намерены отремонтировать свыше 300 почтовых отделений. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу "Почты... РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T19:37
2021-06-08T19:37
2021-06-08T19:37
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. В Московской области к началу августа намерены отремонтировать свыше 300 почтовых отделений. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу "Почты России".Заканчиваются работы в первых 60 отделениях. Современной техникой и новой мебелью оснастят все отремонтированные офисы, в большинстве появятся системы управления очередью. Также будут установлены терминалы для банковских карт.
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