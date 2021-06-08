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В Подмосковье к августу модернизируют более 300 почтовых отделений
В Подмосковье к августу модернизируют более 300 почтовых отделений - РИА Новости, 08.06.2021
В Подмосковье к августу модернизируют более 300 почтовых отделений
В Московской области к началу августа намерены отремонтировать свыше 300 почтовых отделений. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу "Почты... РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T19:37
2021-06-08T19:37
новости подмосковья
почта россии
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. В Московской области к началу августа намерены отремонтировать свыше 300 почтовых отделений. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу "Почты России".Заканчиваются работы в первых 60 отделениях. Современной техникой и новой мебелью оснастят все отремонтированные офисы, в большинстве появятся системы управления очередью. Также будут установлены терминалы для банковских карт.
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почта россии, московская область (подмосковье)

В Подмосковье к августу модернизируют более 300 почтовых отделений

19:37 08.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей МайшевСотрудница отделения "Почты России"
Сотрудница отделения Почты России - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. В Московской области к началу августа намерены отремонтировать свыше 300 почтовых отделений. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу "Почты России".
Заканчиваются работы в первых 60 отделениях. Современной техникой и новой мебелью оснастят все отремонтированные офисы, в большинстве появятся системы управления очередью. Также будут установлены терминалы для банковских карт.
"В 28 муниципалитетах уже скоро примут своих клиентов модернизированные отделения. <…> По три отделения скоро примут клиентов из Воскресенска и Орехово-Зуева. Ждут открытия отделения в Егорьевске, Балашихе, Раменском, Талдоме, Мытищах", – перечислили в "Почте России".

В Кашире, Озерах и Шаховской преображение практически завершено.
 
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