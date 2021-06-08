https://ria.ru/20210608/pisatelnitsa-1736085623.html
Умерла писательница Елена Стефанович
Умерла писательница Елена Стефанович - РИА Новости, 08.06.2021
Умерла писательница Елена Стефанович
Писательница и поэтесса Елена Стефанович умерла в возрасте 69 лет. Об этом сообщил ее сын на своей странице в "Одноклассниках". РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T08:43
2021-06-08T08:43
2021-06-08T09:16
культура
сусуман
магаданская область
чита
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/08/1736087437_11:0:1440:804_1920x0_80_0_0_8b74790cf6886488efade9314aede6d0.jpg
МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Писательница и поэтесса Елена Стефанович умерла в возрасте 69 лет. Об этом сообщил ее сын на своей странице в "Одноклассниках".Стефанович умерла в реанимации в краевой клинической больнице в Чите. Причина смерти не уточняется. Елена Стефанович родилась 24 октября 1951 года в поселке Сусуман Магаданской области. В 1989 году она опубликовала первую повесть под названием "Дурдом". Являлась автором более двух десятков книг, в том числе таких как "Девочка из КВД" (1993), "Чмарь"(1996), "Барак"(2007), "Лом-Баба"(2009).
сусуман
магаданская область
чита
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/08/1736087437_229:0:1301:804_1920x0_80_0_0_d00d147a9ae3a49193027e6dda0120d8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сусуман, магаданская область, чита, общество