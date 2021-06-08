https://ria.ru/20210608/pisatelnitsa-1736085623.html

Умерла писательница Елена Стефанович

Умерла писательница Елена Стефанович - РИА Новости, 08.06.2021

Умерла писательница Елена Стефанович

Писательница и поэтесса Елена Стефанович умерла в возрасте 69 лет. Об этом сообщил ее сын на своей странице в "Одноклассниках". РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T08:43

2021-06-08T08:43

2021-06-08T09:16

культура

сусуман

магаданская область

чита

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МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Писательница и поэтесса Елена Стефанович умерла в возрасте 69 лет. Об этом сообщил ее сын на своей странице в "Одноклассниках".Стефанович умерла в реанимации в краевой клинической больнице в Чите. Причина смерти не уточняется. Елена Стефанович родилась 24 октября 1951 года в поселке Сусуман Магаданской области. В 1989 году она опубликовала первую повесть под названием "Дурдом". Являлась автором более двух десятков книг, в том числе таких как "Девочка из КВД" (1993), "Чмарь"(1996), "Барак"(2007), "Лом-Баба"(2009).

сусуман

магаданская область

чита

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сусуман, магаданская область, чита, общество