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Культура
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Умерла писательница Елена Стефанович
Умерла писательница Елена Стефанович - РИА Новости, 08.06.2021
Умерла писательница Елена Стефанович
Писательница и поэтесса Елена Стефанович умерла в возрасте 69 лет. Об этом сообщил ее сын на своей странице в "Одноклассниках". РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T08:43
2021-06-08T09:16
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сусуман
магаданская область
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МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Писательница и поэтесса Елена Стефанович умерла в возрасте 69 лет. Об этом сообщил ее сын на своей странице в "Одноклассниках".Стефанович умерла в реанимации в краевой клинической больнице в Чите. Причина смерти не уточняется. Елена Стефанович родилась 24 октября 1951 года в поселке Сусуман Магаданской области. В 1989 году она опубликовала первую повесть под названием "Дурдом". Являлась автором более двух десятков книг, в том числе таких как "Девочка из КВД" (1993), "Чмарь"(1996), "Барак"(2007), "Лом-Баба"(2009).
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сусуман, магаданская область, чита, общество

Умерла писательница Елена Стефанович

08:43 08.06.2021 (обновлено: 09:16 08.06.2021)
 
Писательница Елена Стефанович
Писательница Елена Стефанович
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МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Писательница и поэтесса Елена Стефанович умерла в возрасте 69 лет. Об этом сообщил ее сын на своей странице в "Одноклассниках".
"Не хочу говорить "умерла" – ушла, тихонько прикрыв за собой дверь, за которой начинается уже другая жизнь, где нет печали", – написал мужчина.
Стефанович умерла в реанимации в краевой клинической больнице в Чите. Причина смерти не уточняется.
Елена Стефанович родилась 24 октября 1951 года в поселке Сусуман Магаданской области. В 1989 году она опубликовала первую повесть под названием "Дурдом". Являлась автором более двух десятков книг, в том числе таких как "Девочка из КВД" (1993), "Чмарь"(1996), "Барак"(2007), "Лом-Баба"(2009).
 
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