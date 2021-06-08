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В Мосгордуме назвали оправданным ношение перчаток в общественных местах
В Мосгордуме назвали оправданным ношение перчаток в общественных местах - РИА Новости, 08.06.2021
В Мосгордуме назвали оправданным ношение перчаток в общественных местах
Ношение перчаток в общественных местах является оправданной мерой, предпринимаемые Москвой меры по борьбе с коронавирусом признаны одними из самых эффективных,... РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T16:40
2021-06-08T16:40
2021-06-08T16:40
распространение коронавируса
россия
здоровье - общество
московская городская дума
москва
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Ношение перчаток в общественных местах является оправданной мерой, предпринимаемые Москвой меры по борьбе с коронавирусом признаны одними из самых эффективных, считает председатель комиссии МГД по госстроительству и местному самоуправлению Александр Козлов."Те жаркие дискуссии, которые происходят между медиками и эпидемиологами, между врачами, они до сих пор продолжаются. Мы видим, что за последний год точки зрения меняются. На мой взгляд, это оправданная мера (ношение перчаток в общественных местах - ред.)", - сообщил Козлов в эфире радиостанции "Говорит Москва".Депутат отметил, что те меры, которые Москва и в целом вся Россия предпринимала и предпринимает в борьбе с коронавирусной инфекцией, оказались одними из самых эффективных."Одни из мер, которые продолжают сохраняться, - это маски и перчатки, я в этом ничего плохого не вижу", - подчеркнул депутат.
https://ria.ru/20210401/sud-1603812314.html
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россия, здоровье - общество, московская городская дума, москва