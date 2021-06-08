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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210608/parki-1736145618.html
Более 12 миллионов человек посетили парки Подмосковья с начала года
Более 12 миллионов человек посетили парки Подмосковья с начала года - РИА Новости, 08.06.2021
Более 12 миллионов человек посетили парки Подмосковья с начала года
Свыше 12 миллионов человек посетили парки культуры и отдыха на территории Московской области с начала текущего года, сообщил на пресс-конференции министр... РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T14:33
2021-06-08T14:33
новости подмосковья
михаил хайкин
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Свыше 12 миллионов человек посетили парки культуры и отдыха на территории Московской области с начала текущего года, сообщил на пресс-конференции министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин."Погода располагает и жители Подмосковья активно посещают наши парки. Всего с начала года подмосковные парки культуры и отдыха посетило 12 миллионов человек, которые приняли участие в более чем 1 тысяче различных мероприятиях", - сказал Хайкин.Он также добавил, что 6 июня завершилось голосование по проекту "Парки в лесу", цель которого развить систему лесопарков на территории лесов расположенных в Подмосковье.
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михаил хайкин, московская область (подмосковье)

Более 12 миллионов человек посетили парки Подмосковья с начала года

14:33 08.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Савостин / Перейти в фотобанкОтдыхающие на пруду в усадебном парке "Суханово" в Московской области. Архивное фото
Отдыхающие на пруду в усадебном парке Суханово в Московской области. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
© РИА Новости / Алексей Савостин
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МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Свыше 12 миллионов человек посетили парки культуры и отдыха на территории Московской области с начала текущего года, сообщил на пресс-конференции министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.
"Погода располагает и жители Подмосковья активно посещают наши парки. Всего с начала года подмосковные парки культуры и отдыха посетило 12 миллионов человек, которые приняли участие в более чем 1 тысяче различных мероприятиях", - сказал Хайкин.
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Он также добавил, что 6 июня завершилось голосование по проекту "Парки в лесу", цель которого развить систему лесопарков на территории лесов расположенных в Подмосковье.
 
Новости ПодмосковьяМихаил ХайкинМосковская область (Подмосковье)
 
 
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