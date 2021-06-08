https://ria.ru/20210608/parki-1736145618.html

Более 12 миллионов человек посетили парки Подмосковья с начала года

Более 12 миллионов человек посетили парки Подмосковья с начала года - РИА Новости, 08.06.2021

Более 12 миллионов человек посетили парки Подмосковья с начала года

Свыше 12 миллионов человек посетили парки культуры и отдыха на территории Московской области с начала текущего года, сообщил на пресс-конференции министр... РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T14:33

2021-06-08T14:33

2021-06-08T14:33

новости подмосковья

михаил хайкин

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Свыше 12 миллионов человек посетили парки культуры и отдыха на территории Московской области с начала текущего года, сообщил на пресс-конференции министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин."Погода располагает и жители Подмосковья активно посещают наши парки. Всего с начала года подмосковные парки культуры и отдыха посетило 12 миллионов человек, которые приняли участие в более чем 1 тысяче различных мероприятиях", - сказал Хайкин.Он также добавил, что 6 июня завершилось голосование по проекту "Парки в лесу", цель которого развить систему лесопарков на территории лесов расположенных в Подмосковье.

https://ria.ru/20210608/svalki-1736138096.html

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил хайкин, московская область (подмосковье)