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Более 12 миллионов человек посетили парки Подмосковья с начала года
Более 12 миллионов человек посетили парки Подмосковья с начала года - РИА Новости, 08.06.2021
Более 12 миллионов человек посетили парки Подмосковья с начала года
Свыше 12 миллионов человек посетили парки культуры и отдыха на территории Московской области с начала текущего года, сообщил на пресс-конференции министр... РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T14:33
2021-06-08T14:33
2021-06-08T14:33
новости подмосковья
михаил хайкин
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Свыше 12 миллионов человек посетили парки культуры и отдыха на территории Московской области с начала текущего года, сообщил на пресс-конференции министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин."Погода располагает и жители Подмосковья активно посещают наши парки. Всего с начала года подмосковные парки культуры и отдыха посетило 12 миллионов человек, которые приняли участие в более чем 1 тысяче различных мероприятиях", - сказал Хайкин.Он также добавил, что 6 июня завершилось голосование по проекту "Парки в лесу", цель которого развить систему лесопарков на территории лесов расположенных в Подмосковье.
https://ria.ru/20210608/svalki-1736138096.html
московская область (подмосковье)
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михаил хайкин, московская область (подмосковье)