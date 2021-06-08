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Пашинян утвердил отставку трех из четырех заместителей главы МИД
Пашинян утвердил отставку трех из четырех заместителей главы МИД - РИА Новости, 08.06.2021
Пашинян утвердил отставку трех из четырех заместителей главы МИД
Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян освободил от должности трех из четырех подавших в отставку заместителей министра иностранных дел, РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T15:22
2021-06-08T15:22
никол пашинян
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 8 июн – РИА Новости. Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян освободил от должности трех из четырех подавших в отставку заместителей министра иностранных дел, сообщается на сайте правительства.В понедельник в департаменте информации и общественной дипломатии МИД сообщили госагентству "Арменпресс", что в отставку подали все заместители руководителя ведомства - Артак Апитонян, Авет Адонц, Армен Гевондян и Гагик Галачян."Освободить от должности заместителя министра иностранных дел Авета Адонца, Артака Апитоняна, Гагика Галачяна", - говорится в приказе премьера.В конце мая Пашинян предложил отвести армянские и азербайджанские войска от границы и разместить там международных наблюдателей. В тот же день и.о. главы МИД Армении Ара Айвазян написал заявление об отставке. Позднее Айвазян пояснил, что подал в отставку, чтобы не было никаких подозрений в согласии МИД с инициативами, идущими вразрез с национальными интересами.Ситуация на границе Армении и Азербайджана обострилась 12 мая. Минобороны Армении сообщало, что азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области. Пашинян в ходе телефонного разговора сообщил президенту РФ Владимиру Путину о своем поручении обратиться за консультациями в ОДКБ в связи с ситуацией на границе с Азербайджаном.Минобороны Азербайджана 27 мая заявило о задержании шестерых армянских военных при попытке перейти границу. Минобороны Армении в свою очередь заявило, что шестеро военных были пленены, когда "проводили инженерные работы на охраняемой территории воинской части армянских ВС на приграничном участке Гегаркуникской области" на границе с Азербайджаном.
https://radiosputnik.ria.ru/20210608/pashinyan-1736153634.html
https://ria.ru/20210605/armeniya-1735772404.html
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никол пашинян, армения, в мире

Пашинян утвердил отставку трех из четырех заместителей главы МИД

15:22 08.06.2021
 
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкНикол Пашинян
Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
© Sputnik / Асатур Есаянц
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ЕРЕВАН, 8 июн – РИА Новости. Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян освободил от должности трех из четырех подавших в отставку заместителей министра иностранных дел, сообщается на сайте правительства.
В понедельник в департаменте информации и общественной дипломатии МИД сообщили госагентству "Арменпресс", что в отставку подали все заместители руководителя ведомства - Артак Апитонян, Авет Адонц, Армен Гевондян и Гагик Галачян.
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"Освободить от должности заместителя министра иностранных дел Авета Адонца, Артака Апитоняна, Гагика Галачяна", - говорится в приказе премьера.
В конце мая Пашинян предложил отвести армянские и азербайджанские войска от границы и разместить там международных наблюдателей. В тот же день и.о. главы МИД Армении Ара Айвазян написал заявление об отставке. Позднее Айвазян пояснил, что подал в отставку, чтобы не было никаких подозрений в согласии МИД с инициативами, идущими вразрез с национальными интересами.
Ситуация на границе Армении и Азербайджана обострилась 12 мая. Минобороны Армении сообщало, что азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области. Пашинян в ходе телефонного разговора сообщил президенту РФ Владимиру Путину о своем поручении обратиться за консультациями в ОДКБ в связи с ситуацией на границе с Азербайджаном.
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Минобороны Азербайджана 27 мая заявило о задержании шестерых армянских военных при попытке перейти границу. Минобороны Армении в свою очередь заявило, что шестеро военных были пленены, когда "проводили инженерные работы на охраняемой территории воинской части армянских ВС на приграничном участке Гегаркуникской области" на границе с Азербайджаном.
 
Никол ПашинянАрменияВ мире
 
 
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