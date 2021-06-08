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В МИД оценили состояние отношений между Россией и Евросоюзом
В МИД оценили состояние отношений между Россией и Евросоюзом - РИА Новости, 08.06.2021
В МИД оценили состояние отношений между Россией и Евросоюзом
Здоровые отношения между Россией и Европой в интересах Москвы и Брюсселя, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T17:30
2021-06-08T17:30
россия
евросоюз
александр грушко
москва
европа
в мире
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Здоровые отношения между Россией и Европой в интересах Москвы и Брюсселя, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко."Мы исходим из того, что нормальные здоровые отношения между Европой и Россией - в интересах и Европы, и России. Более того, считаем, что такие здоровые отношения являются глобальным активом для самого Евросоюза, но на сегодняшний день мы видим, что тренды превалируют к тому, чтобы превратить их в геополитический пассив для объединенной Европы", - сказал Грушко, выступая в ходе "Примаковских чтений".
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россия, евросоюз, александр грушко, москва, европа, в мире

В МИД оценили состояние отношений между Россией и Евросоюзом

17:30 08.06.2021
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Здоровые отношения между Россией и Европой в интересах Москвы и Брюсселя, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Мы исходим из того, что нормальные здоровые отношения между Европой и Россией - в интересах и Европы, и России. Более того, считаем, что такие здоровые отношения являются глобальным активом для самого Евросоюза, но на сегодняшний день мы видим, что тренды превалируют к тому, чтобы превратить их в геополитический пассив для объединенной Европы", - сказал Грушко, выступая в ходе "Примаковских чтений".
Владимир Чижов - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
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Чижов призвал Евросоюз активизировать диалог с Россией
 
РоссияЕвросоюзАлександр ГрушкоМоскваЕвропаВ мире
 
 
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