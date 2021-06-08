https://ria.ru/20210608/otnosheniya-1736186658.html

В МИД оценили состояние отношений между Россией и Евросоюзом

В МИД оценили состояние отношений между Россией и Евросоюзом - РИА Новости, 08.06.2021

В МИД оценили состояние отношений между Россией и Евросоюзом

Здоровые отношения между Россией и Европой в интересах Москвы и Брюсселя, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T17:30

2021-06-08T17:30

2021-06-08T17:30

россия

евросоюз

александр грушко

москва

европа

в мире

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Здоровые отношения между Россией и Европой в интересах Москвы и Брюсселя, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко."Мы исходим из того, что нормальные здоровые отношения между Европой и Россией - в интересах и Европы, и России. Более того, считаем, что такие здоровые отношения являются глобальным активом для самого Евросоюза, но на сегодняшний день мы видим, что тренды превалируют к тому, чтобы превратить их в геополитический пассив для объединенной Европы", - сказал Грушко, выступая в ходе "Примаковских чтений".

https://ria.ru/20210528/diplomatiya-1734520562.html

россия

москва

европа

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россия, евросоюз, александр грушко, москва, европа, в мире