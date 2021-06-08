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Власти Подмосковья советуют прогулки на воздухе в новых местах отдыха
Власти Подмосковья советуют прогулки на воздухе в новых местах отдыха - РИА Новости, 08.06.2021
Власти Подмосковья советуют прогулки на воздухе в новых местах отдыха
Министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин сообщил, что в подмосковных парках в сезоне зима-лето 2021 года состоялось уже больше тысячи... РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T17:05
2021-06-08T17:05
2021-06-08T17:05
новости подмосковья
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин сообщил, что в подмосковных парках в сезоне зима-лето 2021 года состоялось уже больше тысячи мероприятий, рассказав, какие места для отдыха людей откроются в ближайшее время."Более 1000 мероприятий прошло в парках Подмосковья, по более чем 20 направлениям идут разнообразные мероприятия: и детские мероприятия, и взрослые, и спорт, и отдых, и гастрофестиваль", - рассказал Хайкин в ходе брифинга "Формирование комфортной городской среды".Он отметил, что с начала 2021 года парки Подмосковья посетили 12 миллионов человек. "Считаю, что обязательно нужно проводить время на свежем воздухе", - добавил региональный министр.Также Хайкин рассказал об открытии тех парков, благоустройство которых завершится в ближайшее время: в частности, в Дзержинском в июле завершатся работы в детском парке "Сказка", в Чехове набережная реки Теребенка откроется в августе. В парках были построены спортивные и детские площадки, пешеходные дорожки, прогулочные зоны, провели озеленение и многое другое.
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михаил хайкин, московская область (подмосковье), дзержинский, чехов, общество