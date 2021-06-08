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В Челябинской области отец и сын ответят в суде за продажу оружия

В Челябинской области отец и сын ответят в суде за продажу оружия - РИА Новости, 08.06.2021

В Челябинской области отец и сын ответят в суде за продажу оружия

Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении двух жителей Челябинской области, обвиняемых в незаконном изготовлении огнестрельного оружия и его сбыте... РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T09:50

2021-06-08T09:50

2021-06-08T09:50

россия

челябинская область

происшествия

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ЧЕЛЯБИНСК, 8 июн – РИА Новости. Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении двух жителей Челябинской области, обвиняемых в незаконном изготовлении огнестрельного оружия и его сбыте на автостоянке на трассе, сообщил во вторник пресс-центр прокуратуры региона.По данным прокуратуры, отец и сын в Кусе переделывали в огнестрельное находящиеся в свободной продаже сигнальные пистолеты и продавали их. Подозреваемых выявили сотрудники УФСБ России по Челябинской области в августе 2020 года. Из незаконного оборота изъято 5 единиц самодельного огнестрельного оружия, более 50 единиц боеприпасов для различного стрелкового оружия, взрывчатые вещества, технические средства, использованные для изготовления оружия, а также денежные средства.Прокуратура уточняет, что обвиняемые сбывали оружие на одной из автостоянок автодороги М5 "Москва – Челябинск" в Катав-Ивановском муниципальном районе."Катав-Ивановская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двоих жителей города Куса… Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Катав-Ивановский городской суд", - говорится в сообщении.Они обвиняются в незаконном изготовлении, хранении и сбыте огнестрельного оружия, уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20210602/opros-1735230159.html

россия

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россия, челябинская область, происшествия