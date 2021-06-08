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В Челябинской области отец и сын ответят в суде за продажу оружия
В Челябинской области отец и сын ответят в суде за продажу оружия - РИА Новости, 08.06.2021
В Челябинской области отец и сын ответят в суде за продажу оружия
Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении двух жителей Челябинской области, обвиняемых в незаконном изготовлении огнестрельного оружия и его сбыте... РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T09:50
2021-06-08T09:50
россия
челябинская область
происшествия
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ЧЕЛЯБИНСК, 8 июн – РИА Новости. Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении двух жителей Челябинской области, обвиняемых в незаконном изготовлении огнестрельного оружия и его сбыте на автостоянке на трассе, сообщил во вторник пресс-центр прокуратуры региона.По данным прокуратуры, отец и сын в Кусе переделывали в огнестрельное находящиеся в свободной продаже сигнальные пистолеты и продавали их. Подозреваемых выявили сотрудники УФСБ России по Челябинской области в августе 2020 года. Из незаконного оборота изъято 5 единиц самодельного огнестрельного оружия, более 50 единиц боеприпасов для различного стрелкового оружия, взрывчатые вещества, технические средства, использованные для изготовления оружия, а также денежные средства.Прокуратура уточняет, что обвиняемые сбывали оружие на одной из автостоянок автодороги М5 "Москва – Челябинск" в Катав-Ивановском муниципальном районе."Катав-Ивановская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двоих жителей города Куса… Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Катав-Ивановский городской суд", - говорится в сообщении.Они обвиняются в незаконном изготовлении, хранении и сбыте огнестрельного оружия, уточняется в сообщении.
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россия, челябинская область, происшествия

В Челябинской области отец и сын ответят в суде за продажу оружия

09:50 08.06.2021
 
© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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ЧЕЛЯБИНСК, 8 июн – РИА Новости. Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении двух жителей Челябинской области, обвиняемых в незаконном изготовлении огнестрельного оружия и его сбыте на автостоянке на трассе, сообщил во вторник пресс-центр прокуратуры региона.
По данным прокуратуры, отец и сын в Кусе переделывали в огнестрельное находящиеся в свободной продаже сигнальные пистолеты и продавали их. Подозреваемых выявили сотрудники УФСБ России по Челябинской области в августе 2020 года. Из незаконного оборота изъято 5 единиц самодельного огнестрельного оружия, более 50 единиц боеприпасов для различного стрелкового оружия, взрывчатые вещества, технические средства, использованные для изготовления оружия, а также денежные средства.
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Прокуратура уточняет, что обвиняемые сбывали оружие на одной из автостоянок автодороги М5 "Москва – Челябинск" в Катав-Ивановском муниципальном районе.
"Катав-Ивановская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двоих жителей города Куса… Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Катав-Ивановский городской суд", - говорится в сообщении.
Они обвиняются в незаконном изготовлении, хранении и сбыте огнестрельного оружия, уточняется в сообщении.
 
РоссияЧелябинская областьПроисшествия
 
 
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