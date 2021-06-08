https://ria.ru/20210608/omsk-1736113543.html

В Омске мужчину избили из-за замечания

В Омске мужчину избили из-за замечания - РИА Новости, 08.06.2021

В Омске мужчину избили из-за замечания

Мужчина в Омске почти 6 минут дрался на улице с четырьмя молодыми людьми, которым он якобы сделал замечание за шумное поведение, полицейские уже задержали... РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T12:05

2021-06-08T12:05

2021-06-08T12:05

омская область

омск

происшествия

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НОВОСИБИРСК, 8 июн – РИА Новости. Мужчина в Омске почти 6 минут дрался на улице с четырьмя молодыми людьми, которым он якобы сделал замечание за шумное поведение, полицейские уже задержали троих.По данным УМВД по Омской области, около 06.00 (03.00 мск) в отдел полиции №1 УМВД России по городу Омску поступило несколько сообщений от граждан о том, что у дома 16 по улице Комарова происходит драка. Очевидцы сняли произошедшее на видео – мужчина в течение почти 6 минут отражал удары молодых людей, после чего они ушли. Сообщается, что парни набросились на мужчину за замечание вести себя тише."К прибывшим на указанный адрес сотрудникам патрульно-постовой службы обратился житель Кировского округа, 1982 года рождения, и сообщил, что между ним и несколькими неизвестными ему молодыми людьми возник конфликт... Он описал приметы молодых людей, причинивших ему телесные повреждения, и указал направление, в котором те скрылись", - рассказали в полиции.В УМВД отметили, что вскоре полицейские задержали троих братьев 21, 19 и 17 лет недалеко от места происшествия. Сейчас для установления всех обстоятельств произошедшего их опрашивают сотрудники полиции.Пострадавший мужчина с различными травмами госпитализирован бригадой скорой помощи.

https://ria.ru/20210607/draka-1735989077.html

https://ria.ru/20210607/tadzhikistan-1735949308.html

омская область

омск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

омская область, омск, происшествия