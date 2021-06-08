https://ria.ru/20210608/ogranicheniya-1736093472.html

Хабаровский край вновь ужесточит ограничения из-за роста случаев COVID

Хабаровский край вновь ужесточит ограничения из-за роста случаев COVID - РИА Новости, 08.06.2021

Хабаровский край вновь ужесточит ограничения из-за роста случаев COVID

Хабаровский край вернется к ограничениям из-за роста заболеваемости коронавируса, предлагается снова заполнять залы кинотеатров на 50%, а на массовые... РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T10:05

2021-06-08T10:05

2021-06-08T10:05

распространение коронавируса

коронавирус в россии

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

хабаровский край

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ХАБАРОВСК, 8 июн - РИА Новости. Хабаровский край вернется к ограничениям из-за роста заболеваемости коронавируса, предлагается снова заполнять залы кинотеатров на 50%, а на массовые мероприятия допускать не более 100 человек, сообщает краевой минздрав после заседания оперштаба по борьбе с коронавирусом во вторник.Хабаровский край вернулся к апрельским показателям прироста заболеваемости COVID-19. По данным регионального Роспотребнадзора, за последнюю неделю зафиксирован прирост числа заболевших COVID-19 в крае на 32%. В последнюю неделю мая было зафиксировано 245 случаев, а в первую неделю июня - лабораторно подтверждено 319.По ее словам, большая часть фактов заболевания COVID-19 проявляется в форме ОРВИ – 64%, почти у четверти заболевших фиксируется пневмония, около 6% случаев носят бессимптомную форму.На заседании оперштаба было отмечено, что наибольший прирост фиксируется в Хабаровске и Комсомольск-на-Амуре, а также Хабаровском и Охотском районах. За последние 14 дней в Хабаровском крае дополнительно для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией было развернуто почти 100 коек.По информации краевого минздрава, с воскресенья, 6 июня, постановлением правительства Хабаровского края, поселок Новое Устье Охотского района закрыт на карантин. В поселении был зафиксирован 61 случай заболевания COVID-19. Из них заболело пять детей, две беременные женщины. Санбортом эвакуировано в Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре 17 человек."Нестабильная эпидситуация складывается и в соседнем поселке Вострецово. Там зарегистрировано девять случаев заболевания COVID-19, из них семь человек - жители и сотрудники дома интерната. Сейчас учреждение переведено на усиленный режим работы – вахта по 14 дней... Необходимо рассмотреть возможность о закрытии поселка Вострецово на карантин", - сообщил на заседании оперштаба министр здравоохранения Хабаровского края Юрий Бойченко.С начала пандемии в регионе зарегистрировано более 52,8 тысячи случаев коронавируса. Умерли - 424 человека. В регионе прививку от COVID-19 получили 124 198 жителя края, завершена вакцинация двумя компонентами у 94 674 человек, при населении региона в более 1,3 миллиона человек.

https://ria.ru/20210604/sputnik-1735705105.html

хабаровский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), хабаровский край