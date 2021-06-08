Суд утвердил оба штрафа "Одноклассникам" за посты о митингах
17:20 08.06.2021 (обновлено: 17:54 08.06.2021)
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Савеловский суд Москвы во вторник признал законным оба штрафа на общую сумму 4 миллиона рублей, которые назначили Mail.ru Group за неудаление из "Одноклассников" запрещенного контента, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Мария Михайлова.
"Суд оставил оба постановления без изменений, апелляционные жалобы – без удовлетворения", - рассказала собеседница агентства.
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Роскомнадзор весной объявил о планах наложить штрафы за неудаление призывов к подросткам выходить на несогласованные акции в TikTok, "ВКонтакте", Telegram, "Одноклассниках", Facebook, Twitter и YouTube. Большая часть протоколов была рассмотрена судами, с платформ уже взыскано несколько десятков миллионов рублей.
РКН отмечал, что если после уведомления ведомства интернет-платформа не ограничила доступ к запрещенной информации, то она, согласно КоАП, может быть оштрафована на сумму от 800 тысяч до 4 миллионов рублей. В случае повторного правонарушения сумма штрафа увеличивается до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки компании.
В Роскомнадзоре напомнили, что за неудаление информации с призывами к экстремизму, детской порнографией, а также о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотиков штрафы выше - до 8 миллионов рублей. За повторный отказ удалить такой контент - до одной пятой совокупного размера суммы годовой выручки компании.