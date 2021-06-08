https://ria.ru/20210608/obstrel-1736110159.html

В ДНР обвинили украинских силовиков в минометном обстреле окраин Горловки

В ДНР обвинили украинских силовиков в минометном обстреле окраин Горловки - РИА Новости, 08.06.2021

В ДНР обвинили украинских силовиков в минометном обстреле окраин Горловки

Украинские силовики обстреляли из миномета окраины подконтрольного самопровозглашенной Донецкой народной республике города Горловка, заявил во вторник... РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T11:50

2021-06-08T11:50

2021-06-08T11:51

ситуация в днр и лнр

луганская народная республика

донецкая народная республика

оон

украина

безопасность

в мире

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ДОНЕЦК, 8 июн - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли из миномета окраины подконтрольного самопровозглашенной Донецкой народной республике города Горловка, заявил во вторник журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Ранее в ДНР заявили об отсутствии нарушений перемирия со стороны украинских силовиков за минувшие сутки."В 5.45 (совпадает с мск) зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины в направлении поселка шахты имени Гагарина (окраины Горловки - ред.). Выпущено четыре мины калибром 82 миллиметра", - сказал представитель ведомства.Подконтрольная ДНР Горловка расположена у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка, и регулярно подвергается обстрелам. В городе до начала конфликта жили около 250 тысяч человек. В Горловке расположены машиностроительный завод и химзавод "Стирол", который остановил работу с началом боевых действий в Донбассе.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210313/donbass-1600990496.html

https://ria.ru/20210604/donbass-1735626938.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

украина

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ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, донецкая народная республика, оон, украина, безопасность, в мире