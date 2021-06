https://ria.ru/20210608/nokia-1736194769.html

В России появится сверхбюджетный смартфон Nokia

В России появится сверхбюджетный смартфон Nokia - РИА Новости, 08.06.2021

В России появится сверхбюджетный смартфон Nokia

Финская компания Nokia представила доступный смартфон компактного размера C01 Plus. Устройство появилось на официальном сайте производителя в России. РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T18:13

2021-06-08T18:13

2021-06-08T18:13

наука

nokia (смартфон)

google android

гаджеты

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/08/1736194340_0:27:1263:737_1920x0_80_0_0_8ffff37506676c180d9eeae90706550d.jpg

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Финская компания Nokia представила доступный смартфон компактного размера C01 Plus. Устройство появилось на официальном сайте производителя в России. Смартфон получил крайне скромные характеристики для 2021 год: 5,45-дюймовый дисплей с разрешением HD+, процессор Unisoc SC9863A и единственную 5-мегапиксельную камеру. Сканера отпечатков пальцев Nokia C01 Plus нет, но фронтальная камера умеет распознавать лица.Смартфон работает на специальной версии Android 11 с приставкой Go — это облегченная операционная система, лишенная некоторых возможностей исходного Android. В Nokia обещают обновлять C01 Plus на протяжении двух лет.Устройство уже доступно для заказа в России. Единственный вариант с 1 ГБ оперативной и 16 ГБ постоянной памяти оценен в 6 490 рублей.

https://ria.ru/20210426/nokia-1730026541.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

nokia (смартфон), google android, гаджеты, технологии