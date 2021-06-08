https://ria.ru/20210608/nokia-1736194769.html
В России появится сверхбюджетный смартфон Nokia
В России появится сверхбюджетный смартфон Nokia - РИА Новости, 08.06.2021
В России появится сверхбюджетный смартфон Nokia
Финская компания Nokia представила доступный смартфон компактного размера C01 Plus. Устройство появилось на официальном сайте производителя в России. РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T18:13
2021-06-08T18:13
2021-06-08T18:13
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Финская компания Nokia представила доступный смартфон компактного размера C01 Plus. Устройство появилось на официальном сайте производителя в России. Смартфон получил крайне скромные характеристики для 2021 год: 5,45-дюймовый дисплей с разрешением HD+, процессор Unisoc SC9863A и единственную 5-мегапиксельную камеру. Сканера отпечатков пальцев Nokia C01 Plus нет, но фронтальная камера умеет распознавать лица.Смартфон работает на специальной версии Android 11 с приставкой Go — это облегченная операционная система, лишенная некоторых возможностей исходного Android. В Nokia обещают обновлять C01 Plus на протяжении двух лет.Устройство уже доступно для заказа в России. Единственный вариант с 1 ГБ оперативной и 16 ГБ постоянной памяти оценен в 6 490 рублей.
https://ria.ru/20210426/nokia-1730026541.html
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