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Наука
https://ria.ru/20210608/nokia-1736194769.html
В России появится сверхбюджетный смартфон Nokia
В России появится сверхбюджетный смартфон Nokia - РИА Новости, 08.06.2021
В России появится сверхбюджетный смартфон Nokia
Финская компания Nokia представила доступный смартфон компактного размера C01 Plus. Устройство появилось на официальном сайте производителя в России. РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T18:13
2021-06-08T18:13
наука
nokia (смартфон)
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гаджеты
технологии
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Финская компания Nokia представила доступный смартфон компактного размера C01 Plus. Устройство появилось на официальном сайте производителя в России. Смартфон получил крайне скромные характеристики для 2021 год: 5,45-дюймовый дисплей с разрешением HD+, процессор Unisoc SC9863A и единственную 5-мегапиксельную камеру. Сканера отпечатков пальцев Nokia C01 Plus нет, но фронтальная камера умеет распознавать лица.Смартфон работает на специальной версии Android 11 с приставкой Go — это облегченная операционная система, лишенная некоторых возможностей исходного Android. В Nokia обещают обновлять C01 Plus на протяжении двух лет.Устройство уже доступно для заказа в России. Единственный вариант с 1 ГБ оперативной и 16 ГБ постоянной памяти оценен в 6 490 рублей.
https://ria.ru/20210426/nokia-1730026541.html
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nokia (смартфон), google android, гаджеты, технологии

В России появится сверхбюджетный смартфон Nokia

18:13 08.06.2021
 
© NokiaNokia C01 Plus
Nokia C01 Plus
© Nokia
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Финская компания Nokia представила доступный смартфон компактного размера C01 Plus. Устройство появилось на официальном сайте производителя в России.
Смартфон получил крайне скромные характеристики для 2021 год: 5,45-дюймовый дисплей с разрешением HD+, процессор Unisoc SC9863A и единственную 5-мегапиксельную камеру. Сканера отпечатков пальцев Nokia C01 Plus нет, но фронтальная камера умеет распознавать лица.
Смартфон работает на специальной версии Android 11 с приставкой Go — это облегченная операционная система, лишенная некоторых возможностей исходного Android. В Nokia обещают обновлять C01 Plus на протяжении двух лет.
Устройство уже доступно для заказа в России. Единственный вариант с 1 ГБ оперативной и 16 ГБ постоянной памяти оценен в 6 490 рублей.
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26 апреля, 17:10Наука
Nokia готовит смартфон с максимальными характеристиками
 
НаукаNokia (смартфон)Google AndroidГаджетыТехнологии
 
 
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