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В Коми нефтесодержащая жидкость вышла на поверхность рядом с жилым домом
В Коми нефтесодержащая жидкость вышла на поверхность рядом с жилым домом - РИА Новости, 08.06.2021
В Коми нефтесодержащая жидкость вышла на поверхность рядом с жилым домом
Естественный выход на поверхность нефтесодержащей жидкости произошел рядом с жилым домом в городе Ухта в Коми, угрозы населению и экологии нет, сообщают... РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T11:13
2021-06-08T11:13
республика коми
ухта
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Естественный выход на поверхность нефтесодержащей жидкости произошел рядом с жилым домом в городе Ухта в Коми, угрозы населению и экологии нет, сообщают городские власти.Жидкость, похожая на нефть, была обнаружена в воскресенье вечером в районе дома №20 на улице Куратова в Ухте. На место происшествия выехали представители городского управления по делам ГО и ЧС, а также отдела экологии администрации Ухты.Как информирует администрация Ухты, специалисты будут наблюдать за аварийным участком, чтобы установить, не будет ли нефтесодержащая жидкость далее вытекать на поверхность. В настоящее время место загрязнения ограждено.
республика коми
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РИА Новости
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республика коми, ухта, происшествия

В Коми нефтесодержащая жидкость вышла на поверхность рядом с жилым домом

11:13 08.06.2021
 
© Фото : пресс-служба администрации УхтыВыход нефтесодержащей жидкости рядом с жилым домом в городе Ухта
Выход нефтесодержащей жидкости рядом с жилым домом в городе Ухта - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
© Фото : пресс-служба администрации Ухты
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Естественный выход на поверхность нефтесодержащей жидкости произошел рядом с жилым домом в городе Ухта в Коми, угрозы населению и экологии нет, сообщают городские власти.
Жидкость, похожая на нефть, была обнаружена в воскресенье вечером в районе дома №20 на улице Куратова в Ухте. На место происшествия выехали представители городского управления по делам ГО и ЧС, а также отдела экологии администрации Ухты.
"Предварительно установлено, что произошел естественный выход нефтесодержащей жидкости на поверхность. Угрозы жизнедеятельности населению и попадания в водные объекты нет", - говорится в сообщении местных властей.
Как информирует администрация Ухты, специалисты будут наблюдать за аварийным участком, чтобы установить, не будет ли нефтесодержащая жидкость далее вытекать на поверхность. В настоящее время место загрязнения ограждено.
 
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