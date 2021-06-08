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В Коми нефтесодержащая жидкость вышла на поверхность рядом с жилым домом

В Коми нефтесодержащая жидкость вышла на поверхность рядом с жилым домом - РИА Новости, 08.06.2021

В Коми нефтесодержащая жидкость вышла на поверхность рядом с жилым домом

Естественный выход на поверхность нефтесодержащей жидкости произошел рядом с жилым домом в городе Ухта в Коми, угрозы населению и экологии нет, сообщают... РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T11:13

2021-06-08T11:13

2021-06-08T11:13

республика коми

ухта

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Естественный выход на поверхность нефтесодержащей жидкости произошел рядом с жилым домом в городе Ухта в Коми, угрозы населению и экологии нет, сообщают городские власти.Жидкость, похожая на нефть, была обнаружена в воскресенье вечером в районе дома №20 на улице Куратова в Ухте. На место происшествия выехали представители городского управления по делам ГО и ЧС, а также отдела экологии администрации Ухты.Как информирует администрация Ухты, специалисты будут наблюдать за аварийным участком, чтобы установить, не будет ли нефтесодержащая жидкость далее вытекать на поверхность. В настоящее время место загрязнения ограждено.

республика коми

ухта

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика коми, ухта, происшествия