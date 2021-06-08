https://ria.ru/20210608/nato-1736183385.html

Мир не будет "глобусом НАТО", заявили в МИД

Мир не будет "глобусом НАТО", заявили в МИД - РИА Новости, 08.06.2021

Мир не будет "глобусом НАТО", заявили в МИД

Мир после пандемии COVID-19 будет многополярным, он точно не будет "глобусом НАТО", заявил во вторник замглавы МИД РФ Александр Грушко. РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T17:13

2021-06-08T17:13

2021-06-08T17:44

александр грушко

европа

в мире

россия

нато

политика

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Мир после пандемии COVID-19 будет многополярным, он точно не будет "глобусом НАТО", заявил во вторник замглавы МИД РФ Александр Грушко."Наверное все-таки сегодня трудно говорить о том, каким будет мир в постпандемический период и какие уроки человечество, и в частности Европа, извлечет из пандемии, поскольку мы не преодолели ее острую фазу", - сказал Грушко, выступая на сессии "Примаковских чтений"."Но в любом случае заглядывать за горизонт всегда полезно... Наверное, все в этом зале согласятся с тем, что постпандемическая реальность будет многополярной. Многоцентризм - это состоявшаяся реальность, и во многом она будет определять состояние международных отношений. Мир совершенно точно не будет ни глобусом НАТО, ни глобусом ЕС, в нем будет существовать множественность путей выбора государствами, народами направлений развития", - отметил замглавы МИД РФ.

https://ria.ru/20210604/putin-1735730191.html

европа

россия

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александр грушко, европа, в мире, россия, нато, политика