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Мир не будет "глобусом НАТО", заявили в МИД
Мир не будет "глобусом НАТО", заявили в МИД - РИА Новости, 08.06.2021
Мир не будет "глобусом НАТО", заявили в МИД
Мир после пандемии COVID-19 будет многополярным, он точно не будет "глобусом НАТО", заявил во вторник замглавы МИД РФ Александр Грушко. РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T17:13
2021-06-08T17:44
александр грушко
европа
в мире
россия
нато
политика
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Мир после пандемии COVID-19 будет многополярным, он точно не будет "глобусом НАТО", заявил во вторник замглавы МИД РФ Александр Грушко."Наверное все-таки сегодня трудно говорить о том, каким будет мир в постпандемический период и какие уроки человечество, и в частности Европа, извлечет из пандемии, поскольку мы не преодолели ее острую фазу", - сказал Грушко, выступая на сессии "Примаковских чтений"."Но в любом случае заглядывать за горизонт всегда полезно... Наверное, все в этом зале согласятся с тем, что постпандемическая реальность будет многополярной. Многоцентризм - это состоявшаяся реальность, и во многом она будет определять состояние международных отношений. Мир совершенно точно не будет ни глобусом НАТО, ни глобусом ЕС, в нем будет существовать множественность путей выбора государствами, народами направлений развития", - отметил замглавы МИД РФ.
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александр грушко, европа, в мире, россия, нато, политика

Мир не будет "глобусом НАТО", заявили в МИД

17:13 08.06.2021 (обновлено: 17:44 08.06.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Мир после пандемии COVID-19 будет многополярным, он точно не будет "глобусом НАТО", заявил во вторник замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Наверное все-таки сегодня трудно говорить о том, каким будет мир в постпандемический период и какие уроки человечество, и в частности Европа, извлечет из пандемии, поскольку мы не преодолели ее острую фазу", - сказал Грушко, выступая на сессии "Примаковских чтений".
"Но в любом случае заглядывать за горизонт всегда полезно... Наверное, все в этом зале согласятся с тем, что постпандемическая реальность будет многополярной. Многоцентризм - это состоявшаяся реальность, и во многом она будет определять состояние международных отношений. Мир совершенно точно не будет ни глобусом НАТО, ни глобусом ЕС, в нем будет существовать множественность путей выбора государствами, народами направлений развития", - отметил замглавы МИД РФ.
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