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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210608/narusheniya-1736117329.html
Свыше тысячи нарушений на детских площадках устранены в Подмосковье
Свыше тысячи нарушений на детских площадках устранены в Подмосковье - РИА Новости, 08.06.2021
Свыше тысячи нарушений на детских площадках устранены в Подмосковье
Свыше тысячи нарушений в результате ежедневных осмотров детских игровых площадок устранены в Московской области за прошедшую неделю, говорится в сообщении... РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T12:30
2021-06-08T12:30
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Свыше тысячи нарушений в результате ежедневных осмотров детских игровых площадок устранены в Московской области за прошедшую неделю, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора Подмосковья."За прошедшую неделю в результате ежедневных осмотров детских игровых площадок через мобильное приложение зафиксировано 1120 нарушений, в том числе неисправность игровых элементов - 530 случаев, несвоевременная уборка детской площадки - 178случаев, повреждение покрытия детской площадки (89 фактов), несправное ограждение - 44 факта. Все нарушения устранены", - говорится в сообщении пресс-службы.Осмотры ДИП в мобильном приложении органами местного самоуправления Московской области проводятся с октября 2019 года в целях контроля содержания и соответствия стандарту безопасности детской игровой инфраструктуры региона.
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московская область (подмосковье)

Свыше тысячи нарушений на детских площадках устранены в Подмосковье

12:30 08.06.2021
 
© РИА Новости / Сергей МамонтовДетская игровая площадка
Детская игровая площадка - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Свыше тысячи нарушений в результате ежедневных осмотров детских игровых площадок устранены в Московской области за прошедшую неделю, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора Подмосковья.
"За прошедшую неделю в результате ежедневных осмотров детских игровых площадок через мобильное приложение зафиксировано 1120 нарушений, в том числе неисправность игровых элементов - 530 случаев, несвоевременная уборка детской площадки - 178случаев, повреждение покрытия детской площадки (89 фактов), несправное ограждение - 44 факта. Все нарушения устранены", - говорится в сообщении пресс-службы.
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7 июня, 16:36В России
Многодетная мать из Подмосковья купила квартиру на госвыплаты
Осмотры ДИП в мобильном приложении органами местного самоуправления Московской области проводятся с октября 2019 года в целях контроля содержания и соответствия стандарту безопасности детской игровой инфраструктуры региона.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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