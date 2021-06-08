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Свыше тысячи нарушений на детских площадках устранены в Подмосковье
Свыше тысячи нарушений на детских площадках устранены в Подмосковье - РИА Новости, 08.06.2021
Свыше тысячи нарушений на детских площадках устранены в Подмосковье
Свыше тысячи нарушений в результате ежедневных осмотров детских игровых площадок устранены в Московской области за прошедшую неделю, говорится в сообщении... РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T12:30
2021-06-08T12:30
2021-06-08T12:30
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МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Свыше тысячи нарушений в результате ежедневных осмотров детских игровых площадок устранены в Московской области за прошедшую неделю, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора Подмосковья."За прошедшую неделю в результате ежедневных осмотров детских игровых площадок через мобильное приложение зафиксировано 1120 нарушений, в том числе неисправность игровых элементов - 530 случаев, несвоевременная уборка детской площадки - 178случаев, повреждение покрытия детской площадки (89 фактов), несправное ограждение - 44 факта. Все нарушения устранены", - говорится в сообщении пресс-службы.Осмотры ДИП в мобильном приложении органами местного самоуправления Московской области проводятся с октября 2019 года в целях контроля содержания и соответствия стандарту безопасности детской игровой инфраструктуры региона.
https://radiosputnik.ria.ru/20210607/podmoskove-1736027155.html
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