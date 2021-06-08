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После ледяного циклона во Владивостоке накажут 61 энергетика
После ледяного циклона во Владивостоке накажут 61 энергетика - РИА Новости, 08.06.2021
После ледяного циклона во Владивостоке накажут 61 энергетика
Дела об административных нарушениях возбуждены в отношении 61 должностного лицо электросетевых предприятий после ледяного циклона во Владивостоке, когда... РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T04:02
2021-06-08T06:13
россия
жкх
федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)
владивосток
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 8 июн – РИА Новости. Дела об административных нарушениях возбуждены в отношении 61 должностного лицо электросетевых предприятий после ледяного циклона во Владивостоке, когда множество местных жителей надолго осталось без света, тепла и воды, сообщает дальневосточное управление Ростехнадзора.Ранее в Приморье, где 18-20 ноября 2020 года прошел снежный циклон, вводили режим ЧС. Множество жителей остались без света, тепла и воды, некоторые – более чем на неделю.Управление Ростехнадзора завершило расследование причин аварии, произошедшей 18 ноября 2020 года при прохождении циклона. Тогда было повреждено 266 воздушных линий электропередачи разного напряжения."По результатам расследования в отношении 61 должностного лица электросетевых предприятий возбуждены дела об административных правонарушениях по статье 9.11 КоАП РФ (Нарушение правил пользования топливом и энергией, правил устройства, эксплуатации топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей)", - говорится в сообщении.
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россия, жкх, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), владивосток, происшествия

После ледяного циклона во Владивостоке накажут 61 энергетика

04:02 08.06.2021 (обновлено: 06:13 08.06.2021)
 
© РИА Новости / Илья Аверьянов / Перейти в фотобанкДемонтаж ЛЭП, поврежденной в результате непогоды, во Владивостоке
Демонтаж ЛЭП, поврежденной в результате непогоды, во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
© РИА Новости / Илья Аверьянов
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ВЛАДИВОСТОК, 8 июн – РИА Новости. Дела об административных нарушениях возбуждены в отношении 61 должностного лицо электросетевых предприятий после ледяного циклона во Владивостоке, когда множество местных жителей надолго осталось без света, тепла и воды, сообщает дальневосточное управление Ростехнадзора.
Ранее в Приморье, где 18-20 ноября 2020 года прошел снежный циклон, вводили режим ЧС. Множество жителей остались без света, тепла и воды, некоторые – более чем на неделю.
Управление Ростехнадзора завершило расследование причин аварии, произошедшей 18 ноября 2020 года при прохождении циклона. Тогда было повреждено 266 воздушных линий электропередачи разного напряжения.
"По результатам расследования в отношении 61 должностного лица электросетевых предприятий возбуждены дела об административных правонарушениях по статье 9.11 КоАП РФ (Нарушение правил пользования топливом и энергией, правил устройства, эксплуатации топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей)", - говорится в сообщении.
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко на церемонии открытия автомобильного движения по Золотому мосту во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 26.12.2020
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Олег Кожемяко: ледяной циклон сплотил всех жителей Приморья
 
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