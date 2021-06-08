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МЧС предупредило москвичей о сильном дожде, грозе и ветре
МЧС предупредило москвичей о сильном дожде, грозе и ветре - РИА Новости, 08.06.2021
МЧС предупредило москвичей о сильном дожде, грозе и ветре
Столичный главк МЧС предупредил москвичей и гостей столицы о сильном дожде, грозе, граде и ветре, экстренное предупреждение опубликовано на сайте ведомства. РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T12:38
2021-06-08T12:38
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
общество
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Столичный главк МЧС предупредил москвичей и гостей столицы о сильном дожде, грозе, граде и ветре, экстренное предупреждение опубликовано на сайте ведомства."По прогнозам синоптиков Росгидромет, в период с 13 до 23 часов 8 июня по городу Москве ожидается дождь, местами сильный, в отдельных районах гроза, град, при грозе усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду", - говорится в сообщении.МЧС рекомендует при управлении автотранспортом значительно снизить скорость, увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать обгонов и перестроений. Кроме того, парковать автомобили необходимо вдали от деревьев. Ведомство призывает не оставлять детей без присмотра."Находясь на улице, обходите рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрывайтесь под деревьями. При движении по краю проезжей части пешеходу необходимо обозначить себя светоотражающими элементами на одежде", - добавляется в сообщении.
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федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, общество

МЧС предупредило москвичей о сильном дожде, грозе и ветре

12:38 08.06.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкКурьер службы доставки Delivery Club едет на велосипеде на одной из улиц в Москве.
Курьер службы доставки Delivery Club едет на велосипеде на одной из улиц в Москве. - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Столичный главк МЧС предупредил москвичей и гостей столицы о сильном дожде, грозе, граде и ветре, экстренное предупреждение опубликовано на сайте ведомства.
"По прогнозам синоптиков Росгидромет, в период с 13 до 23 часов 8 июня по городу Москве ожидается дождь, местами сильный, в отдельных районах гроза, град, при грозе усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду", - говорится в сообщении.
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МЧС рекомендует при управлении автотранспортом значительно снизить скорость, увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать обгонов и перестроений. Кроме того, парковать автомобили необходимо вдали от деревьев. Ведомство призывает не оставлять детей без присмотра.
"Находясь на улице, обходите рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрывайтесь под деревьями. При движении по краю проезжей части пешеходу необходимо обозначить себя светоотражающими элементами на одежде", - добавляется в сообщении.
 
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскваОбщество
 
 
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