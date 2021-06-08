Число многодетных семей в Подмосковье за 10 лет увеличилось втрое
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Количество многодетных семей в Московской области выросло в три раза за последние 10 лет, сообщает пресс-служба министерства социального развития Подмосковья.
"Количество многодетных семей в Подмосковье ежегодно увеличивается на 14%. Если в 2012 году в регионе было зарегистрировано 27,5 тысяч многодетных, то в 2021 году их количество выросло в три раза и составило 86 тысяч семей", – рассказала заместитель председателя правительства Московской области Ирина Каклюгина, которую цитирует пресс-служба.
По ее словам, стабильный рост происходит, в том числе, благодаря эффективной реализации мер социальной поддержки семей с детьми, которая ежегодно расширяется. На сегодняшний день в регионе более 30 таких мер, среди которых есть и такие льготы, которые предоставляются исключительно многодетным семьям, например, выплата на школьную форму.
"Для удобства при оформлении удостоверения многодетной семьи родителю в личный кабинет на региональном портале государственных услуг приходит памятка, содержащая перечень региональных мер социальной поддержки вместе с активными ссылками на соответствующие электронные сервисы. Это помогает родителям разобраться в положенных льготах, а также оформить их", – сообщила Каклюгина, слова которой приводятся в сообщении.
В пресс-службе добавили, что в 2021 году из средств федерального и регионального бюджетов на выплаты и пособия предусмотрено почти 23 миллиарда рублей.