https://ria.ru/20210608/mnogodetnye-1736179929.html

Число многодетных семей в Подмосковье за 10 лет увеличилось втрое

Число многодетных семей в Подмосковье за 10 лет увеличилось втрое - РИА Новости, 08.06.2021

Число многодетных семей в Подмосковье за 10 лет увеличилось втрое

Количество многодетных семей в Московской области выросло в три раза за последние 10 лет, сообщает пресс-служба министерства социального развития Подмосковья. РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T16:54

2021-06-08T16:54

2021-06-08T16:54

новости подмосковья

жилье

московская область (подмосковье)

семья

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733194820_302:542:2980:2048_1920x0_80_0_0_92dbdb810e48ddf7c7501cf15c2d23d7.jpg

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Количество многодетных семей в Московской области выросло в три раза за последние 10 лет, сообщает пресс-служба министерства социального развития Подмосковья.По ее словам, стабильный рост происходит, в том числе, благодаря эффективной реализации мер социальной поддержки семей с детьми, которая ежегодно расширяется. На сегодняшний день в регионе более 30 таких мер, среди которых есть и такие льготы, которые предоставляются исключительно многодетным семьям, например, выплата на школьную форму.В пресс-службе добавили, что в 2021 году из средств федерального и регионального бюджетов на выплаты и пособия предусмотрено почти 23 миллиарда рублей.

https://radiosputnik.ria.ru/20210608/rebenok-1736158291.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жилье, московская область (подмосковье), семья, общество