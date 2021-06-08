https://ria.ru/20210608/metro-1736141951.html
Бывшую сотрудницу полиции изнасиловали в туалете московского метро
Бывшую сотрудницу полиции изнасиловали в туалете московского метро - РИА Новости, 08.06.2021
Бывшую сотрудницу полиции изнасиловали в туалете московского метро
Прокуратура Москвы взяла на контроль уголовное дело об изнасиловании в туалете московского метрополитена, сообщила РИА Новости во вторник глава пресс-службы... РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T14:20
2021-06-08T14:20
2021-06-08T17:36
людмила нефедова
россия
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571961781_0:280:1956:1380_1920x0_80_0_0_d43abc0ca9979696fb36e279b4a0ee05.jpg
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Прокуратура Москвы взяла на контроль уголовное дело об изнасиловании в туалете московского метрополитена, сообщила РИА Новости во вторник глава пресс-службы столичного надзорного ведомства Людмила Нефедова.Как уточнил агентству источник в правоохранительных органах, жертвой насильника стала бывший дознаватель ОМВД Фили-Давыдково. Официально эта информация не подтверждается."По данным следствия, утром 5 июня мужчина в помещении туалета общественного пользования, расположенного в подземном переходе между станциями метрополитена, совершил изнасилование и насильственные действия в отношении жительницы столицы", — сказала Нефедова.Подозреваемый задержан и помещен в СИЗО. Ему вменяются две статьи УК России: "Изнасилование" и "Насильственные действия сексуального характера", которые предполагают длительные сроки заключения.
https://ria.ru/20210608/podrostok-1736107030.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571961781_0:96:1956:1563_1920x0_80_0_0_5790ba927e873e78bde44c434f65b3f8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
людмила нефедова, россия, москва, происшествия