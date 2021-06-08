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Бывшую сотрудницу полиции изнасиловали в туалете московского метро
Бывшую сотрудницу полиции изнасиловали в туалете московского метро - РИА Новости, 08.06.2021
Бывшую сотрудницу полиции изнасиловали в туалете московского метро
Прокуратура Москвы взяла на контроль уголовное дело об изнасиловании в туалете московского метрополитена, сообщила РИА Новости во вторник глава пресс-службы... РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T14:20
2021-06-08T17:36
людмила нефедова
россия
москва
происшествия
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Прокуратура Москвы взяла на контроль уголовное дело об изнасиловании в туалете московского метрополитена, сообщила РИА Новости во вторник глава пресс-службы столичного надзорного ведомства Людмила Нефедова.Как уточнил агентству источник в правоохранительных органах, жертвой насильника стала бывший дознаватель ОМВД Фили-Давыдково. Официально эта информация не подтверждается."По данным следствия, утром 5 июня мужчина в помещении туалета общественного пользования, расположенного в подземном переходе между станциями метрополитена, совершил изнасилование и насильственные действия в отношении жительницы столицы", — сказала Нефедова.Подозреваемый задержан и помещен в СИЗО. Ему вменяются две статьи УК России: "Изнасилование" и "Насильственные действия сексуального характера", которые предполагают длительные сроки заключения.
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людмила нефедова, россия, москва, происшествия

Бывшую сотрудницу полиции изнасиловали в туалете московского метро

14:20 08.06.2021 (обновлено: 17:36 08.06.2021)
 
© РИА Новости / Антон ДенисовАвтомобиль Прокуратуры России
Автомобиль Прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Прокуратура Москвы взяла на контроль уголовное дело об изнасиловании в туалете московского метрополитена, сообщила РИА Новости во вторник глава пресс-службы столичного надзорного ведомства Людмила Нефедова.
Как уточнил агентству источник в правоохранительных органах, жертвой насильника стала бывший дознаватель ОМВД Фили-Давыдково. Официально эта информация не подтверждается.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
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В Белгородской области подросток изнасиловал школьницу
"По данным следствия, утром 5 июня мужчина в помещении туалета общественного пользования, расположенного в подземном переходе между станциями метрополитена, совершил изнасилование и насильственные действия в отношении жительницы столицы", — сказала Нефедова.
Подозреваемый задержан и помещен в СИЗО. Ему вменяются две статьи УК России: "Изнасилование" и "Насильственные действия сексуального характера", которые предполагают длительные сроки заключения.
 
Людмила НефедоваРоссияМоскваПроисшествия
 
 
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