https://ria.ru/20210608/metro-1736141951.html

Бывшую сотрудницу полиции изнасиловали в туалете московского метро

Бывшую сотрудницу полиции изнасиловали в туалете московского метро - РИА Новости, 08.06.2021

Бывшую сотрудницу полиции изнасиловали в туалете московского метро

Прокуратура Москвы взяла на контроль уголовное дело об изнасиловании в туалете московского метрополитена, сообщила РИА Новости во вторник глава пресс-службы... РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T14:20

2021-06-08T14:20

2021-06-08T17:36

людмила нефедова

россия

москва

происшествия

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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Прокуратура Москвы взяла на контроль уголовное дело об изнасиловании в туалете московского метрополитена, сообщила РИА Новости во вторник глава пресс-службы столичного надзорного ведомства Людмила Нефедова.Как уточнил агентству источник в правоохранительных органах, жертвой насильника стала бывший дознаватель ОМВД Фили-Давыдково. Официально эта информация не подтверждается."По данным следствия, утром 5 июня мужчина в помещении туалета общественного пользования, расположенного в подземном переходе между станциями метрополитена, совершил изнасилование и насильственные действия в отношении жительницы столицы", — сказала Нефедова.Подозреваемый задержан и помещен в СИЗО. Ему вменяются две статьи УК России: "Изнасилование" и "Насильственные действия сексуального характера", которые предполагают длительные сроки заключения.

https://ria.ru/20210608/podrostok-1736107030.html

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людмила нефедова, россия, москва, происшествия