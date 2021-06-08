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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210608/maldivy-1736123551.html
Каждый третий турист на Мальдивах прибыл из России
Каждый третий турист на Мальдивах прибыл из России - РИА Новости, 08.06.2021
Каждый третий турист на Мальдивах прибыл из России
По данным иммиграционного управления Мальдив, в мае 2021 года Россия с огромным отрывом лидировала по числу иностранных туристов на островах, сообщает АТОР. РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T14:04
2021-06-08T14:04
туризм
куда можно лететь
отдых на море
куда поехать
россия
туризм
туристы
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новости - туризм
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. По данным иммиграционного управления Мальдив, в мае 2021 года Россия с огромным отрывом лидировала по числу иностранных туристов на островах, сообщает АТОР.В мае 2021 года на местные курорты приехали отдыхать 64 613 зарубежных гостей. При этом почти треть (30,13 процента) из них – 19 472 туриста – прибыли из России. Такого "русского нашествия" на Мальдивах еще не случалось.Число путешественников из нашей страны оказалось в 3,6 раза больше, чем в мае благополучного допандемийного 2019 года – тогда на острова приехали всего 5397 граждан РФ. Прирост +260,8 процента.На втором месте по числу иностранных туристов на Мальдивах в мае – Германия (5008 гостей, почти в четыре раза меньше, чем из России). На третьем месте (3894 путешественников). Индия, еще в начале года соперничавшая с Россией за первое место на Мальдивах, резко сдала свои позиции из-за вспышки коронавируса: в итоге оттуда прибыли всего 2776 человека. Великобритания на пятом месте (2191 турист, почти в десять раз меньше, чем российских отдыхающих).По словам экспертов, Мальдивы испытывают невероятный рост популярности у обеспеченных россиян прежде всего благодаря недоступности других люксовых пляжных направлений.Фактически, у нашей премиальной аудитории, ранее выбиравшей между Мальдивами, Доминиканой, Мексикой, Италией, Францией, Майами, Багамами или островами Французской Полинезии, люксовыми отелями Турции, сейчас всего три направления для элитного отдыха: ОАЭ, Мальдивы и Сейшелы.У первых Мальдивские острова выигрывают по климатическим условиям летом и самой концепции отдыха, у вторых – по объему номерного фонда. Именно эти факторы в совокупности и обеспечивают устойчивый рост турпотока из России.
https://ria.ru/20210412/maldivy-1599488394.html
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куда можно лететь, отдых на море, куда поехать, россия, туризм, туристы, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, мальдивы

Каждый третий турист на Мальдивах прибыл из России

14:04 08.06.2021
 
© Фото : anton_xabarovМальдивы
Мальдивы - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
© Фото : anton_xabarov
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. По данным иммиграционного управления Мальдив, в мае 2021 года Россия с огромным отрывом лидировала по числу иностранных туристов на островах, сообщает АТОР.
В мае 2021 года на местные курорты приехали отдыхать 64 613 зарубежных гостей. При этом почти треть (30,13 процента) из них – 19 472 туриста – прибыли из России. Такого "русского нашествия" на Мальдивах еще не случалось.
Число путешественников из нашей страны оказалось в 3,6 раза больше, чем в мае благополучного допандемийного 2019 года – тогда на острова приехали всего 5397 граждан РФ. Прирост +260,8 процента.
На втором месте по числу иностранных туристов на Мальдивах в мае – Германия (5008 гостей, почти в четыре раза меньше, чем из России). На третьем месте (3894 путешественников). Индия, еще в начале года соперничавшая с Россией за первое место на Мальдивах, резко сдала свои позиции из-за вспышки коронавируса: в итоге оттуда прибыли всего 2776 человека. Великобритания на пятом месте (2191 турист, почти в десять раз меньше, чем российских отдыхающих).
По словам экспертов, Мальдивы испытывают невероятный рост популярности у обеспеченных россиян прежде всего благодаря недоступности других люксовых пляжных направлений.
Фактически, у нашей премиальной аудитории, ранее выбиравшей между Мальдивами, Доминиканой, Мексикой, Италией, Францией, Майами, Багамами или островами Французской Полинезии, люксовыми отелями Турции, сейчас всего три направления для элитного отдыха: ОАЭ, Мальдивы и Сейшелы.
У первых Мальдивские острова выигрывают по климатическим условиям летом и самой концепции отдыха, у вторых – по объему номерного фонда. Именно эти факторы в совокупности и обеспечивают устойчивый рост турпотока из России.
Мальдивские острова - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
12 апреля, 08:00Туризм
Счастье на Мальдивах. Что нужно знать перед поездкой на острова
 
Туризмкуда можно лететьотдых на морекуда поехатьРоссияТуризмтуристыАссоциация туроператоров России (АТОР)Новости - ТуризмМальдивы
 
 
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