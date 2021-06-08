https://ria.ru/20210608/makron-1736193415.html

Эксперты назвали инцидент с пощечиной Макрону провалом охраны

Эксперты назвали инцидент с пощечиной Макрону провалом охраны - РИА Новости, 08.06.2021

Эксперты назвали инцидент с пощечиной Макрону провалом охраны

Инцидент с пощечиной, полученной президентом Франции Эммануэлем Макроном от мужчины из толпы, является провалом службы безопасности первого лица, аналогичный... РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T18:08

2021-06-08T18:08

2021-06-08T18:08

эммануэль макрон

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

франция

в мире

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Инцидент с пощечиной, полученной президентом Франции Эммануэлем Макроном от мужчины из толпы, является провалом службы безопасности первого лица, аналогичный эпизод в России невозможен, заявили опрошенные РИА Новости эксперты.Как ранее сообщил телеканал BFMTV, Макрон получил пощечину от мужчины во время визита в департамент Дром после посещения лицея в коммуне Тэн-л'Эрмитаж. В результате инцидента задержаны два человека.Президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров назвал случившееся "огромным проколом" охраны Макрона.Ветеран "Альфы" подчеркнул, что исключение возможности таких инцидентов – личная прерогатива телохранителей Макрона, другие работники спецслужб, отвечающие за безопасность лидера страны, в том числе дежурящие снайперы, не уполномочены открывать огонь в случае подобных потасовок."Они (снайперы) могут открыть огонь, только если злоумышленник вооружён и/или угрожает жизни главы государства. Пощёчина – это не угроза жизни, а выражение максимального неуважения к своему президенту", - пояснил Гончаров.Схожего мнения придерживается генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов, отметивший, что в России подобные встречи тщательно готовятся заранее и отойти от протокола на них нельзя."Если готовится какая-либо встреча или поездка главы государства, чётко регламентируется, к кому он должен подходить, когда, вплоть до того, сколько шагов он должен сделать – чисто протокольный вариант и, естественно, охрана президента чётко соблюдает этот протокол", - отметил Гончаров.Исключить "импровизации"Ветеран спецслужб порекомендовал Макрону и его охране исключить элемент неопределенности на таких мероприятиях в будущем, аргументировав этот тем, что такие импровизированные "хождения в народ" могут закончиться не просто побоями, но и нести прямой риск для жизни президента."Если Макрон, как в своё время Горбачёв, просто так идёт в толпу, не соблюдая давно отработанные меры безопасности, то, конечно, это создаёт дополнительные угрозы. Много таких случаев было, стреляли в том числе и в Рейгана, и в Папу Римского. Импровизация с первыми лицами государства всегда бывает опасна: в толпе может образоваться психопат, больной человек или террорист. Все экспромты с главой государства должны быть тщательно подготовлены", - заключил Михайлов.

https://ria.ru/20210608/makron-1736171286.html

https://ria.ru/20210608/makron-1736172123.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Мужчина дает пощечину Макрону во время турне по Франции Макрон получил пощечину от мужчины во время его визита в департамент Дром. После этого инцидента были задержаны два человека. 2021-06-08T18:08 true PT0M26S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эммануэль макрон, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), франция, в мире