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Эксперты назвали инцидент с пощечиной Макрону провалом охраны
Эксперты назвали инцидент с пощечиной Макрону провалом охраны - РИА Новости, 08.06.2021
Эксперты назвали инцидент с пощечиной Макрону провалом охраны
Инцидент с пощечиной, полученной президентом Франции Эммануэлем Макроном от мужчины из толпы, является провалом службы безопасности первого лица, аналогичный... РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T18:08
2021-06-08T18:08
эммануэль макрон
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
франция
в мире
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Инцидент с пощечиной, полученной президентом Франции Эммануэлем Макроном от мужчины из толпы, является провалом службы безопасности первого лица, аналогичный эпизод в России невозможен, заявили опрошенные РИА Новости эксперты.Как ранее сообщил телеканал BFMTV, Макрон получил пощечину от мужчины во время визита в департамент Дром после посещения лицея в коммуне Тэн-л'Эрмитаж. В результате инцидента задержаны два человека.Президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров назвал случившееся "огромным проколом" охраны Макрона.Ветеран "Альфы" подчеркнул, что исключение возможности таких инцидентов – личная прерогатива телохранителей Макрона, другие работники спецслужб, отвечающие за безопасность лидера страны, в том числе дежурящие снайперы, не уполномочены открывать огонь в случае подобных потасовок."Они (снайперы) могут открыть огонь, только если злоумышленник вооружён и/или угрожает жизни главы государства. Пощёчина – это не угроза жизни, а выражение максимального неуважения к своему президенту", - пояснил Гончаров.Схожего мнения придерживается генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов, отметивший, что в России подобные встречи тщательно готовятся заранее и отойти от протокола на них нельзя."Если готовится какая-либо встреча или поездка главы государства, чётко регламентируется, к кому он должен подходить, когда, вплоть до того, сколько шагов он должен сделать – чисто протокольный вариант и, естественно, охрана президента чётко соблюдает этот протокол", - отметил Гончаров.Исключить "импровизации"Ветеран спецслужб порекомендовал Макрону и его охране исключить элемент неопределенности на таких мероприятиях в будущем, аргументировав этот тем, что такие импровизированные "хождения в народ" могут закончиться не просто побоями, но и нести прямой риск для жизни президента."Если Макрон, как в своё время Горбачёв, просто так идёт в толпу, не соблюдая давно отработанные меры безопасности, то, конечно, это создаёт дополнительные угрозы. Много таких случаев было, стреляли в том числе и в Рейгана, и в Папу Римского. Импровизация с первыми лицами государства всегда бывает опасна: в толпе может образоваться психопат, больной человек или террорист. Все экспромты с главой государства должны быть тщательно подготовлены", - заключил Михайлов.
https://ria.ru/20210608/makron-1736171286.html
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Мужчина дает пощечину Макрону во время турне по Франции
Макрон получил пощечину от мужчины во время его визита в департамент Дром. После этого инцидента были задержаны два человека.
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эммануэль макрон, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), франция, в мире

Эксперты назвали инцидент с пощечиной Макрону провалом охраны

18:08 08.06.2021
 
© AP Photo / Alastair GrantПрезидент Франции Эммануэль Макрон на Даунинг-стрит в Лондоне
Президент Франции Эммануэль Макрон на Даунинг-стрит в Лондоне - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
© AP Photo / Alastair Grant
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Инцидент с пощечиной, полученной президентом Франции Эммануэлем Макроном от мужчины из толпы, является провалом службы безопасности первого лица, аналогичный эпизод в России невозможен, заявили опрошенные РИА Новости эксперты.
Как ранее сообщил телеканал BFMTV, Макрон получил пощечину от мужчины во время визита в департамент Дром после посещения лицея в коммуне Тэн-л'Эрмитаж. В результате инцидента задержаны два человека.
Президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров назвал случившееся "огромным проколом" охраны Макрона.

"Тот факт, что любой прохожий может дать главе государства по лицу, нелестно говорит о его службе безопасности. В нашей стране такого просто быть не может, поскольку любой шаг президента РФ на публичном мероприятии просчитывается его охраной", - сказал он.

Ветеран "Альфы" подчеркнул, что исключение возможности таких инцидентов – личная прерогатива телохранителей Макрона, другие работники спецслужб, отвечающие за безопасность лидера страны, в том числе дежурящие снайперы, не уполномочены открывать огонь в случае подобных потасовок.
"Они (снайперы) могут открыть огонь, только если злоумышленник вооружён и/или угрожает жизни главы государства. Пощёчина – это не угроза жизни, а выражение максимального неуважения к своему президенту", - пояснил Гончаров.
Президент Франции Эммануэль Макрон в Елисейском дворце в Париже. 25 сентября 2017 - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
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Схожего мнения придерживается генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов, отметивший, что в России подобные встречи тщательно готовятся заранее и отойти от протокола на них нельзя.
"Если готовится какая-либо встреча или поездка главы государства, чётко регламентируется, к кому он должен подходить, когда, вплоть до того, сколько шагов он должен сделать – чисто протокольный вариант и, естественно, охрана президента чётко соблюдает этот протокол", - отметил Гончаров.

Исключить "импровизации"

Ветеран спецслужб порекомендовал Макрону и его охране исключить элемент неопределенности на таких мероприятиях в будущем, аргументировав этот тем, что такие импровизированные "хождения в народ" могут закончиться не просто побоями, но и нести прямой риск для жизни президента.
"Если Макрон, как в своё время Горбачёв, просто так идёт в толпу, не соблюдая давно отработанные меры безопасности, то, конечно, это создаёт дополнительные угрозы. Много таких случаев было, стреляли в том числе и в Рейгана, и в Папу Римского. Импровизация с первыми лицами государства всегда бывает опасна: в толпе может образоваться психопат, больной человек или террорист. Все экспромты с главой государства должны быть тщательно подготовлены", - заключил Михайлов.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
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Эммануэль МакронФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ФранцияВ мире
 
 
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