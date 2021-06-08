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В Минобороны рассказали, когда в ВКС появятся первые летчицы-истребители
В Минобороны рассказали, когда в ВКС появятся первые летчицы-истребители - РИА Новости, 08.06.2021
В Минобороны рассказали, когда в ВКС появятся первые летчицы-истребители
Через два года в Воздушно-космических силах РФ появятся первые летчицы-истребители, сообщил журналистам во вторник статс-секретарь, замминистра обороны Николай... РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T18:31
2021-06-08T18:38
россия
воздушно-космические силы россии
николай панков
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ОРЕНБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Через два года в Воздушно-космических силах РФ появятся первые летчицы-истребители, сообщил журналистам во вторник статс-секретарь, замминистра обороны Николай Панков."Мы всех девушек в Краснодарском высшем военном авиационном училище летчиков (КВААУЛ) готовим для боевой авиации. Да, действительно, распределение по родам авиации есть: несколько девушек-курсантов, их немного, готовятся в истребительную авиацию, несколько - в штурмовую авиацию, абсолютное большинство - в военно-транспортную авиацию", - рассказал замминистра по итогам посещения Оренбургского президентского кадетского училища."В ближайшем будущем в действующих строевых частях мы сможем увидеть первых российских летчиц-истребителей", - добавил он.По его словам, что девушки-курсанты летают, совершают прыжки с парашютом и "без каких-либо поблажек, в полном объеме выполняют программу подготовки военных летчиков России".В настоящее время в КВВАУЛ часть девушек-летчиц окончили четвертый курс. В частности, на реактивных учебных самолетах Л-39 они осваивают разные виды летной подготовки, включая фигуры сложного пилотажа и групповую слаженность.
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россия, воздушно-космические силы россии, николай панков

В Минобороны рассказали, когда в ВКС появятся первые летчицы-истребители

18:31 08.06.2021 (обновлено: 18:38 08.06.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКурсантки-лётчицы в Краснодарском высшем военном авиационном училище имени Героя Советского Союза А.Серова на занятиях в лётном учебно-тренировочном комплексе
Курсантки-лётчицы в Краснодарском высшем военном авиационном училище имени Героя Советского Союза А.Серова на занятиях в лётном учебно-тренировочном комплексе - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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ОРЕНБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Через два года в Воздушно-космических силах РФ появятся первые летчицы-истребители, сообщил журналистам во вторник статс-секретарь, замминистра обороны Николай Панков.
"Мы всех девушек в Краснодарском высшем военном авиационном училище летчиков (КВААУЛ) готовим для боевой авиации. Да, действительно, распределение по родам авиации есть: несколько девушек-курсантов, их немного, готовятся в истребительную авиацию, несколько - в штурмовую авиацию, абсолютное большинство - в военно-транспортную авиацию", - рассказал замминистра по итогам посещения Оренбургского президентского кадетского училища.
Курсантки-лётчицы на учебном занятии в Краснодарском высшем военном авиационном училище имени Героя Советского Союза А.Серова - РИА Новости, 1920, 06.08.2020
6 августа 2020, 14:46
В России больше 60 девушек решили стать военными летчицами в 2020 году
"В ближайшем будущем в действующих строевых частях мы сможем увидеть первых российских летчиц-истребителей", - добавил он.
По его словам, что девушки-курсанты летают, совершают прыжки с парашютом и "без каких-либо поблажек, в полном объеме выполняют программу подготовки военных летчиков России".
В настоящее время в КВВАУЛ часть девушек-летчиц окончили четвертый курс. В частности, на реактивных учебных самолетах Л-39 они осваивают разные виды летной подготовки, включая фигуры сложного пилотажа и групповую слаженность.
 
РоссияВоздушно-космические силы РоссииНиколай Панков
 
 
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