https://ria.ru/20210608/letchitsy-1736197860.html

В Минобороны рассказали, когда в ВКС появятся первые летчицы-истребители

В Минобороны рассказали, когда в ВКС появятся первые летчицы-истребители - РИА Новости, 08.06.2021

В Минобороны рассказали, когда в ВКС появятся первые летчицы-истребители

Через два года в Воздушно-космических силах РФ появятся первые летчицы-истребители, сообщил журналистам во вторник статс-секретарь, замминистра обороны Николай... РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T18:31

2021-06-08T18:31

2021-06-08T18:38

россия

воздушно-космические силы россии

николай панков

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ОРЕНБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Через два года в Воздушно-космических силах РФ появятся первые летчицы-истребители, сообщил журналистам во вторник статс-секретарь, замминистра обороны Николай Панков."Мы всех девушек в Краснодарском высшем военном авиационном училище летчиков (КВААУЛ) готовим для боевой авиации. Да, действительно, распределение по родам авиации есть: несколько девушек-курсантов, их немного, готовятся в истребительную авиацию, несколько - в штурмовую авиацию, абсолютное большинство - в военно-транспортную авиацию", - рассказал замминистра по итогам посещения Оренбургского президентского кадетского училища."В ближайшем будущем в действующих строевых частях мы сможем увидеть первых российских летчиц-истребителей", - добавил он.По его словам, что девушки-курсанты летают, совершают прыжки с парашютом и "без каких-либо поблажек, в полном объеме выполняют программу подготовки военных летчиков России".В настоящее время в КВВАУЛ часть девушек-летчиц окончили четвертый курс. В частности, на реактивных учебных самолетах Л-39 они осваивают разные виды летной подготовки, включая фигуры сложного пилотажа и групповую слаженность.

https://na.ria.ru/20200806/1575448063.html

россия

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россия, воздушно-космические силы россии, николай панков