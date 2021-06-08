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В Кузбассе утонула четырехлетняя девочка
В Кузбассе утонула четырехлетняя девочка - РИА Новости, 08.06.2021
В Кузбассе утонула четырехлетняя девочка
Четырехлетняя девочка утонула в реке Кондома в Новокузнецком районе, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СК по Кемеровской... РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T16:11
2021-06-08T16:11
россия
следственный комитет россии (ск рф)
новокузнецкий район
кемеровская область
происшествия
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КЕМЕРОВО, 8 июн - РИА Новости. Четырехлетняя девочка утонула в реке Кондома в Новокузнецком районе, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СК по Кемеровской области."По предварительным данным, 4-летняя девочка со старшей сестрой шли по понтонному мосту на реке Кондома в Новокузнецком районе. Дети перелезли через перила и сели на понтон, опустив ноги в воду. По словам очевидцев, через некоторое время девочки соскользнули в воду. Старшую сестру удалось спасти очевидцам произошедшего, а тело второго ребенка обнаружили спасатели в нескольких километрах вниз по течению", – сообщает ведомство.Следователи Следственного комитета по Кемеровской области возбудили уголовное дело по ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).Ведомство отмечает, что по предварительной информации, семья благополучная, ранее в поле зрения сотрудников правоохранительных органов не попадала.
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россия
новокузнецкий район
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россия, следственный комитет россии (ск рф), новокузнецкий район, кемеровская область, происшествия

В Кузбассе утонула четырехлетняя девочка

16:11 08.06.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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КЕМЕРОВО, 8 июн - РИА Новости. Четырехлетняя девочка утонула в реке Кондома в Новокузнецком районе, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СК по Кемеровской области.
"По предварительным данным, 4-летняя девочка со старшей сестрой шли по понтонному мосту на реке Кондома в Новокузнецком районе. Дети перелезли через перила и сели на понтон, опустив ноги в воду. По словам очевидцев, через некоторое время девочки соскользнули в воду. Старшую сестру удалось спасти очевидцам произошедшего, а тело второго ребенка обнаружили спасатели в нескольких километрах вниз по течению", – сообщает ведомство.
Следователи Следственного комитета по Кемеровской области возбудили уголовное дело по ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
Ведомство отмечает, что по предварительной информации, семья благополучная, ранее в поле зрения сотрудников правоохранительных органов не попадала.
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