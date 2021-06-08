https://ria.ru/20210608/kuzbass-1736170011.html

В Кузбассе утонула четырехлетняя девочка

В Кузбассе утонула четырехлетняя девочка - РИА Новости, 08.06.2021

В Кузбассе утонула четырехлетняя девочка

Четырехлетняя девочка утонула в реке Кондома в Новокузнецком районе, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СК по Кемеровской... РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T16:11

2021-06-08T16:11

2021-06-08T16:11

россия

следственный комитет россии (ск рф)

новокузнецкий район

кемеровская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595757200_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_50e467f73219199317f10cad4ba0516b.jpg

КЕМЕРОВО, 8 июн - РИА Новости. Четырехлетняя девочка утонула в реке Кондома в Новокузнецком районе, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СК по Кемеровской области."По предварительным данным, 4-летняя девочка со старшей сестрой шли по понтонному мосту на реке Кондома в Новокузнецком районе. Дети перелезли через перила и сели на понтон, опустив ноги в воду. По словам очевидцев, через некоторое время девочки соскользнули в воду. Старшую сестру удалось спасти очевидцам произошедшего, а тело второго ребенка обнаружили спасатели в нескольких километрах вниз по течению", – сообщает ведомство.Следователи Следственного комитета по Кемеровской области возбудили уголовное дело по ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).Ведомство отмечает, что по предварительной информации, семья благополучная, ранее в поле зрения сотрудников правоохранительных органов не попадала.

https://ria.ru/20210525/podrostok-1733752208.html

россия

новокузнецкий район

кемеровская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), новокузнецкий район, кемеровская область, происшествия