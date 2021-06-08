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В Ингушетии задержали подростка, подозреваемого в краже денег из мечети
В Ингушетии задержали подростка, подозреваемого в краже денег из мечети - РИА Новости, 08.06.2021
В Ингушетии задержали подростка, подозреваемого в краже денег из мечети
Сотрудники полиции в Ингушетии задержали 13-летнего подростка по подозрению в краже денег из мечети, сообщает региональное МВД. РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T12:23
2021-06-08T12:39
религия
республика ингушетия
назрановский район
происшествия
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НАЛЬЧИК, 8 июн – РИА Новости. Сотрудники полиции в Ингушетии задержали 13-летнего подростка по подозрению в краже денег из мечети, сообщает региональное МВД.По данным министерства, неизвестный, разбив окно, проник в мечеть в селении Экажево и похитил из металлического сейфа около пяти тысяч рублей."Сотрудники ОМВД России по Назрановскому району по горячим следам установили и доставили в отдел несовершеннолетнего (2008 года рождения) жителя селения Экажево, который дал признательные показания по данному факту", - говорится в сообщении.Отмечается, что подросток подозревается в краже, в отношении его отца составлен административный протокол о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию.
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религия, республика ингушетия, назрановский район, происшествия

В Ингушетии задержали подростка, подозреваемого в краже денег из мечети

12:23 08.06.2021 (обновлено: 12:39 08.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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НАЛЬЧИК, 8 июн – РИА Новости. Сотрудники полиции в Ингушетии задержали 13-летнего подростка по подозрению в краже денег из мечети, сообщает региональное МВД.
По данным министерства, неизвестный, разбив окно, проник в мечеть в селении Экажево и похитил из металлического сейфа около пяти тысяч рублей.
"Сотрудники ОМВД России по Назрановскому району по горячим следам установили и доставили в отдел несовершеннолетнего (2008 года рождения) жителя селения Экажево, который дал признательные показания по данному факту", - говорится в сообщении.
Отмечается, что подросток подозревается в краже, в отношении его отца составлен административный протокол о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию.
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РелигияРеспублика ИнгушетияНазрановский районПроисшествия
 
 
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