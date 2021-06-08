https://ria.ru/20210608/koronavirus-1736134916.html

Эксперт заявил о росте нагрузки на онкослужбу из-за пандемии COVID-19

Эксперт заявил о росте нагрузки на онкослужбу из-за пандемии COVID-19 - РИА Новости, 08.06.2021

Эксперт заявил о росте нагрузки на онкослужбу из-за пандемии COVID-19

Нагрузка на онкологическую службу России растет, так как из-за пандемии многим пациентам разрабатывают индивидуальные программы лечения, заявил главный... РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T13:52

2021-06-08T13:52

2021-06-08T13:52

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

рак

андрей каприн

здоровье - общество

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Нагрузка на онкологическую службу России растет, так как из-за пандемии многим пациентам разрабатывают индивидуальные программы лечения, заявил главный внештатный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн."Пандемия многому научила. Многие пациенты сейчас вынуждены прервать курс лечения. Мы еще с пандемией, я думаю, будем жить несколько лет. А что такое прерванный курс лечения? Это автоматический переход пациента на индивидуальную программу… Нагрузка на онкологическую службу в этом отношении растет", - сказал Каприн на пресс-конференции "Молекулярно-генетическое тестирование – персонифицированное лечение".Ранее Каприн призвал привиться от коронавируса родственников больного раком, чтобы снизить риск заражения пациента COVID-19.

https://ria.ru/20210602/vaktsina-1735264974.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, рак, андрей каприн, здоровье - общество