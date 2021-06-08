Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210608/koronavirus-1736134916.html
Эксперт заявил о росте нагрузки на онкослужбу из-за пандемии COVID-19
Эксперт заявил о росте нагрузки на онкослужбу из-за пандемии COVID-19 - РИА Новости, 08.06.2021
Эксперт заявил о росте нагрузки на онкослужбу из-за пандемии COVID-19
Нагрузка на онкологическую службу России растет, так как из-за пандемии многим пациентам разрабатывают индивидуальные программы лечения, заявил главный... РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T13:52
2021-06-08T13:52
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
рак
андрей каприн
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571155242_0:208:2901:1839_1920x0_80_0_0_bd900c118ae93d597bfb497fcfba24cc.jpg
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Нагрузка на онкологическую службу России растет, так как из-за пандемии многим пациентам разрабатывают индивидуальные программы лечения, заявил главный внештатный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн."Пандемия многому научила. Многие пациенты сейчас вынуждены прервать курс лечения. Мы еще с пандемией, я думаю, будем жить несколько лет. А что такое прерванный курс лечения? Это автоматический переход пациента на индивидуальную программу… Нагрузка на онкологическую службу в этом отношении растет", - сказал Каприн на пресс-конференции "Молекулярно-генетическое тестирование – персонифицированное лечение".Ранее Каприн призвал привиться от коронавируса родственников больного раком, чтобы снизить риск заражения пациента COVID-19.
https://ria.ru/20210602/vaktsina-1735264974.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571155242_85:0:2814:2047_1920x0_80_0_0_5274c8aa46c40d460910af5866cb26e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, рак, андрей каприн, здоровье - общество

Эксперт заявил о росте нагрузки на онкослужбу из-за пандемии COVID-19

13:52 08.06.2021
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВрачи и пациент в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19
Врачи и пациент в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Нагрузка на онкологическую службу России растет, так как из-за пандемии многим пациентам разрабатывают индивидуальные программы лечения, заявил главный внештатный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.
"Пандемия многому научила. Многие пациенты сейчас вынуждены прервать курс лечения. Мы еще с пандемией, я думаю, будем жить несколько лет. А что такое прерванный курс лечения? Это автоматический переход пациента на индивидуальную программу… Нагрузка на онкологическую службу в этом отношении растет", - сказал Каприн на пресс-конференции "Молекулярно-генетическое тестирование – персонифицированное лечение".
Ранее Каприн призвал привиться от коронавируса родственников больного раком, чтобы снизить риск заражения пациента COVID-19.
Генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра радиологии, главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн у стенда МИА Россия сегодня на ПМЭФ-2021 - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
2 июня, 15:03Петербургский международный экономический форум
Онколог рассказал, могут ли вакцины от COVID-19 стать причиной рака
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияракАндрей КапринЗдоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:14В Италии рассказали о выгоде от производства в стране "Спутника V"
09:07В Болгарии МиГ-29 пропал с радаров во время учебного полета
09:06Мурашко взял на контроль оказание помощи пострадавшим при пожаре в Рязани
09:05В Харькове выросло число пострадавших при взрыве гранаты
08:58Google изменит выбор поисковиков для пользователей Android из Европы
08:57В Рязани завели дело после гибели трех человек при пожаре в больнице
08:50Власти оценили действия персонала рязанской больницы, где произошел пожар
08:50Названы возможные причины пожара в рязанской больнице
08:50В Томске задержали подозреваемого в двух убийствах и грабеже
08:50ЦБ отозвал лицензию у Энергомашбанка
08:47Опубликовано видео из рязанской больницы, где произошел пожар
08:38Россияне рассказали о планах на отпуск
08:29В Красноярском крае оценили ситуацию с паводками
08:28В Красноярске пассажир такси несколько раз выстрелил по велосипедистам
08:20У берегов Камчатки зафиксировали два землетрясения за полчаса
08:13Синоптик рассказал о погоде в Москве в среду
08:10Рязанский губернатор поручил помочь пострадавшим при пожаре в больнице
08:04Американский посол рассказал о повестке саммита Россия-США
08:01Аня Тейлор-Джой и Рэйф Файнс снимутся в черной комедии, пишут СМИ
07:52Раскрыты подробности госпитализации пострадавших при пожаре в больнице
Лента новостейМолния