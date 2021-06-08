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В Москве за сутки госпитализировали 1552 пациента с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 1552 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 08.06.2021
В Москве за сутки госпитализировали 1552 пациента с COVID-19
За сутки в Москве госпитализированы 1552 человека с COVID-19, сообщает во вторник столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T11:55
2021-06-08T11:55
2021-06-08T11:55
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 1552 человека с COVID-19, сообщает во вторник столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом."В столице выздоровели еще 2018 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 079 932. В Москве выявлены 3817 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 1552 человека", - говорится в сообщении.Отмечается, что в столице скончались 62 пациента, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на COVID-19.
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