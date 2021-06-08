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Алексей Серебряков сыграет главную роль в новом фильме Алисы Хазановой
Алексей Серебряков сыграет главную роль в новом фильме Алисы Хазановой - РИА Новости, 08.06.2021
Алексей Серебряков сыграет главную роль в новом фильме Алисы Хазановой
Актер Алексей Серебряков исполнит главную роль в новой детективной драме Алисы Хазановой "Белый список", рассказывающей о расследовании самоубийства школьницы в РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T14:58
2021-06-08T14:58
2021-06-08T14:58
культура
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алексей серебряков
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Актер Алексей Серебряков исполнит главную роль в новой детективной драме Алисы Хазановой "Белый список", рассказывающей о расследовании самоубийства школьницы в маленьком подмосковном городе, съемки проекта уже начались, сообщила пресс-служба компании "Метрафильмс".Фильм расскажет, как сотрудники Следственного комитета, один из которых –готовящийся к выходу на пенсию ветеран (Серебряков), а другой – молодой карьерист (Аверьянов), приезжают в маленький подмосковный город, чтобы расследовать самоубийство местной школьницы. На деле от героев ждут имитации деятельности, в итоге расследование растягивается на годы и переворачивает жизни героев, ведь виновные оказываются ближе, чем они предполагали.Режиссер картины призналась, что для нее было важно не только рассказать детективную историю про поиск убийцы, но и обратить внимание на сложности в коммуникации между детьми и родителями, которые еще больше усугубляются в эпоху цифровых технологий."Белый список" – это история, рассказанная через двух главных героев-следователей. Людям этой профессии так часто приходится сталкиваться со злом и несправедливостью, что их психика невольно начинает блокировать эмпатию и эмоции. Но внезапно, казалось бы, обыденное дело становится для героев глубоко личным. Осознание хрупкости человеческой жизни меняет их. Именно эта трансформация и есть цель фильма", - сказала Хазанова, которую процитировали в пресс-службе.Съемки проекта продлятся до конца июля, заключили в пресс-службе.
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кино и сериалы, новости культуры, алексей серебряков
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Актер Алексей Серебряков исполнит главную роль в новой детективной драме Алисы Хазановой "Белый список", рассказывающей о расследовании самоубийства школьницы в маленьком подмосковном городе, съемки проекта уже начались, сообщила пресс-служба компании "Метрафильмс".
"Начались съемки нового фильма Алисы Хазановой "Белый список" — детективной драмы, вдохновленной реальными событиями... Главные роли играют Алексей Серебряков, Владимир Аверьянов, Евгения Крегжде и Виктория Мирошниченко", - говорится в сообщении пресс-службы.
Фильм расскажет, как сотрудники Следственного комитета, один из которых –готовящийся к выходу на пенсию ветеран (Серебряков), а другой – молодой карьерист (Аверьянов), приезжают в маленький подмосковный город, чтобы расследовать самоубийство местной школьницы. На деле от героев ждут имитации деятельности, в итоге расследование растягивается на годы и переворачивает жизни героев, ведь виновные оказываются ближе, чем они предполагали.
Режиссер картины призналась, что для нее было важно не только рассказать детективную историю про поиск убийцы, но и обратить внимание на сложности в коммуникации между детьми и родителями, которые еще больше усугубляются в эпоху цифровых технологий.
"Белый список" – это история, рассказанная через двух главных героев-следователей. Людям этой профессии так часто приходится сталкиваться со злом и несправедливостью, что их психика невольно начинает блокировать эмпатию и эмоции. Но внезапно, казалось бы, обыденное дело становится для героев глубоко личным. Осознание хрупкости человеческой жизни меняет их. Именно эта трансформация и есть цель фильма", - сказала Хазанова, которую процитировали в пресс-службе.
Съемки проекта продлятся до конца июля, заключили в пресс-службе.