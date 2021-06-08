https://ria.ru/20210608/jbs-1736171057.html
СМИ: JBS знала о проблемах в киберсфере, но не устраняла их ради прибыли
СМИ: JBS знала о проблемах в киберсфере, но не устраняла их ради прибыли - РИА Новости, 08.06.2021
СМИ: JBS знала о проблемах в киберсфере, но не устраняла их ради прибыли
Ставший жертвой хакеров крупнейший в мире производитель мяса JBS еще за несколько лет до кибератаки знал об уязвимости своих систем для хакеров, однако не... РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T16:17
2021-06-08T16:17
2021-06-08T16:17
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ВАШИНГТОН, 8 июн - РИА Новости. Ставший жертвой хакеров крупнейший в мире производитель мяса JBS еще за несколько лет до кибератаки знал об уязвимости своих систем для хакеров, однако не инвестировал средства в их устранение ради сохранения большей прибыли, передает во вторник агентство Bloomberg со ссылкой на нескольких бывших сотрудников компании.Согласно их данным, в промежутке с 2017 по 2018 год руководство компании заказало аудит кибербезопасности, позволивший выявить уязвимые места в ее инфраструктуре, которые потенциально могли стать мишенями хакеров. По итогам аудита компании было предложено приобрести специальную технологию мониторинга, которая позволяла обнаруживать и предотвращать попытки взлома. Однако руководство JBS сочло технологию слишком дорогостоящей и не одобрило ее покупку, утверждают бывшие сотрудники.Один из них, в частности, заявил, что для компании вопросы киберзащиты носили "второстепенный характер", и руководство JBS фокусировало свое внимание на сокращении затрат. Его бывший коллега отметил, что компания "настолько была сосредоточена на получении прибыли, что добиться каких-либо улучшений в сфере кибербезопасности было трудно".В свою очередь, представитель JBS в США Никки Ричардсон, которую также цитирует агентство, отвергла достоверность этих заявлений."Компания имела и сохраняет приверженность инвестированию в надежные IT-системы в целях защиты от преступных атак в сфере кибербезопасности", - заявила она, подчеркнув, что считает изложенную бывшими сотрудниками JBS информацию "устаревшей" и "не имеющей отношения к событиям текущей недели".Ранее кибератака на JBS Food привела к временному закрытию всех ее заводов по производству говядины в США. Работа заводов постепенно восстанавливается.Президент США Джо Байден заявил, что будут приняты все возможные меры, чтобы смягчить последствия кибератаки. Белый дом сообщил, что США находятся в контакте с российскими властями по ситуации с хакерской атакой против JBS, поскольку компания утверждает, что выкуп, возможно, требовали из России.
https://ria.ru/20210604/putin-1735714504.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джо байден, сша, технологии, в мире
ВАШИНГТОН, 8 июн - РИА Новости.
Ставший жертвой хакеров крупнейший в мире производитель мяса JBS еще за несколько лет до кибератаки знал об уязвимости своих систем для хакеров, однако не инвестировал средства в их устранение ради сохранения большей прибыли, передает во вторник агентство Bloomberg
со ссылкой на нескольких бывших сотрудников компании.
Согласно их данным, в промежутке с 2017 по 2018 год руководство компании заказало аудит кибербезопасности, позволивший выявить уязвимые места в ее инфраструктуре, которые потенциально могли стать мишенями хакеров. По итогам аудита компании было предложено приобрести специальную технологию мониторинга, которая позволяла обнаруживать и предотвращать попытки взлома. Однако руководство JBS сочло технологию слишком дорогостоящей и не одобрило ее покупку, утверждают бывшие сотрудники.
Один из них, в частности, заявил, что для компании вопросы киберзащиты носили "второстепенный характер", и руководство JBS фокусировало свое внимание на сокращении затрат. Его бывший коллега отметил, что компания "настолько была сосредоточена на получении прибыли, что добиться каких-либо улучшений в сфере кибербезопасности было трудно".
В свою очередь, представитель JBS в США
Никки Ричардсон, которую также цитирует агентство, отвергла достоверность этих заявлений.
"Компания имела и сохраняет приверженность инвестированию в надежные IT-системы в целях защиты от преступных атак в сфере кибербезопасности", - заявила она, подчеркнув, что считает изложенную бывшими сотрудниками JBS информацию "устаревшей" и "не имеющей отношения к событиям текущей недели".
Ранее кибератака на JBS Food привела к временному закрытию всех ее заводов по производству говядины в США. Работа заводов постепенно восстанавливается.
Президент США Джо Байден
заявил, что будут приняты все возможные меры, чтобы смягчить последствия кибератаки. Белый дом сообщил, что США находятся в контакте с российскими властями по ситуации с хакерской атакой против JBS, поскольку компания утверждает, что выкуп, возможно, требовали из России.