https://ria.ru/20210608/ipoteka-1736085963.html
Глава Минэкономразвития Решетников назвал решение Путина о льготной ипотеке "выстраданным"
Глава Минэкономразвития Решетников назвал решение Путина о льготной ипотеке "выстраданным" - РИА Новости, 08.06.2021
Глава Минэкономразвития Решетников назвал решение Путина о льготной ипотеке "выстраданным"
Решение президента России Владимира Путина о продлении льготной ипотеки было "выстраданным". Таким мнением с "Известиями" поделился глава Минэкономразвития... РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T09:00
2021-06-08T09:00
2021-06-08T09:00
петербургский международный экономический форум (фонд)
максим решетников
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
Решетников назвал решение Путина о льготной ипотеке "выстраданным"
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/16/1729538306_0:194:3131:1955_1920x0_80_0_0_c997490eaa1f8df70872bcba3df580c4.jpg
МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Решение президента России Владимира Путина о продлении льготной ипотеки было "выстраданным". Таким мнением с "Известиями" поделился глава Минэкономразвития Максим Решетников.По мнению министра, резкое прекращение льготной программы может привести не только к обвалу спроса, но и к заморозке или отказу от новых проектов.Решетников подчеркнул, что сейчас происходит оздоровление отрасли и ипотека "очень хорошо идет"."Мы наконец увидели увеличение числа проектов, поскольку последние полтора года объем запуска строительства нового жилья сокращался. Рынок адаптировался к введению эскроу-счетов, на это дополнительно наложился COVID-19", — заключили в Минэкономразвития.Ранее Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ предложил продлить программу льготной ипотеки на год с повышением ставки до семи процентов, а также установить предельную сумму кредита для всех регионов в размере три миллиона рублей.
https://realty.ria.ru/20210608/ipoteka-1736078682.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/16/1729538306_201:0:2932:2048_1920x0_80_0_0_4c282cc385b7426ad22a651811fadadf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
петербургский международный экономический форум (фонд), максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), владимир путин, общество