Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210608/ipoteka-1736085963.html
Глава Минэкономразвития Решетников назвал решение Путина о льготной ипотеке "выстраданным"
Глава Минэкономразвития Решетников назвал решение Путина о льготной ипотеке "выстраданным" - РИА Новости, 08.06.2021
Глава Минэкономразвития Решетников назвал решение Путина о льготной ипотеке "выстраданным"
Решение президента России Владимира Путина о продлении льготной ипотеки было "выстраданным". Таким мнением с "Известиями" поделился глава Минэкономразвития... РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T09:00
2021-06-08T09:00
петербургский международный экономический форум (фонд)
максим решетников
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
Решетников назвал решение Путина о льготной ипотеке "выстраданным"
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/16/1729538306_0:194:3131:1955_1920x0_80_0_0_c997490eaa1f8df70872bcba3df580c4.jpg
МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Решение президента России Владимира Путина о продлении льготной ипотеки было "выстраданным". Таким мнением с "Известиями" поделился глава Минэкономразвития Максим Решетников.По мнению министра, резкое прекращение льготной программы может привести не только к обвалу спроса, но и к заморозке или отказу от новых проектов.Решетников подчеркнул, что сейчас происходит оздоровление отрасли и ипотека "очень хорошо идет"."Мы наконец увидели увеличение числа проектов, поскольку последние полтора года объем запуска строительства нового жилья сокращался. Рынок адаптировался к введению эскроу-счетов, на это дополнительно наложился COVID-19", — заключили в Минэкономразвития.Ранее Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ предложил продлить программу льготной ипотеки на год с повышением ставки до семи процентов, а также установить предельную сумму кредита для всех регионов в размере три миллиона рублей.
https://realty.ria.ru/20210608/ipoteka-1736078682.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/16/1729538306_201:0:2932:2048_1920x0_80_0_0_4c282cc385b7426ad22a651811fadadf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
петербургский международный экономический форум (фонд), максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), владимир путин, общество

Глава Минэкономразвития Решетников назвал решение Путина о льготной ипотеке "выстраданным"

09:00 08.06.2021
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкМинистр экономического развития РФ Максим Решетников
Министр экономического развития РФ Максим Решетников - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Решение президента России Владимира Путина о продлении льготной ипотеки было "выстраданным". Таким мнением с "Известиями" поделился глава Минэкономразвития Максим Решетников.
"Выстраданное, но сбалансированное. Оно позволит рынку постепенно выходить из зависимости от антикризисных мер и адаптироваться к ситуации", — пояснил он.
По мнению министра, резкое прекращение льготной программы может привести не только к обвалу спроса, но и к заморозке или отказу от новых проектов.
Решетников подчеркнул, что сейчас происходит оздоровление отрасли и ипотека "очень хорошо идет".
Строительство жилья - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
04:30
Банкир предостерег россиян от ипотеки с плавающими ставками
"Мы наконец увидели увеличение числа проектов, поскольку последние полтора года объем запуска строительства нового жилья сокращался. Рынок адаптировался к введению эскроу-счетов, на это дополнительно наложился COVID-19", — заключили в Минэкономразвития.
Ранее Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ предложил продлить программу льготной ипотеки на год с повышением ставки до семи процентов, а также установить предельную сумму кредита для всех регионов в размере три миллиона рублей.
 
Петербургский международный экономический форум (фонд)Максим РешетниковМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Владимир ПутинОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:07Москве понятна политика США на Украине, заявили в МИД
09:07Экс-глава Минздрава Бразилии оценил ситуацию с импортом "Спутника V"
09:05МИД не исключил участия послов России и США в саммите в Женеве
09:00Глава Минэкономразвития Решетников назвал решение Путина о льготной ипотеке "выстраданным"
08:49В Челябинске возбудили дело после инцидента со стрельбой на улице
08:43Умерла писательница Елена Стефанович
08:33На Камчатке объявили режим угрозы ЧС
08:25Младич придет в суд на оглашение вердикта по апелляции на приговор
08:17Москвичей предупредили о грозе и граде
08:09В Индии число заразившихся коронавирусом приблизилось к 29 миллионам
07:48Жительница Приморья выбросила щенка с шестого этажа
07:43Почти каждый десятый россиянин летом добирается до работы на велосипеде
07:30ВТБ узнал, когда россияне больше всего тратят на такси
07:30Стало известно, кто больше всего зарабатывает на удаленке
07:16Названы города, в которых чаще всего происходят "пьяные преступления"
07:11Банкир ждет, что на фондовый рынок выйдут более половины россиян
07:07ПМЭФ спровоцировал интерес к сайтам знакомств и общению
07:06Axios: в Киеве неверно подали слова Байдена о членстве Украины в НАТО
06:30Названы самые высокооплачиваемые вакансии в российских городах
06:21МЧС оштрафовало главу Бурятии Цыденова на три тысячи рублей за разведенный костер
Лента новостейМолния