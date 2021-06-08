https://ria.ru/20210608/ipoteka-1736085963.html

Глава Минэкономразвития Решетников назвал решение Путина о льготной ипотеке "выстраданным"

Глава Минэкономразвития Решетников назвал решение Путина о льготной ипотеке "выстраданным" - РИА Новости, 08.06.2021

Глава Минэкономразвития Решетников назвал решение Путина о льготной ипотеке "выстраданным"

Решение президента России Владимира Путина о продлении льготной ипотеки было "выстраданным". Таким мнением с "Известиями" поделился глава Минэкономразвития... РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T09:00

2021-06-08T09:00

2021-06-08T09:00

петербургский международный экономический форум (фонд)

максим решетников

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

владимир путин

общество

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Решетников назвал решение Путина о льготной ипотеке "выстраданным"

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МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Решение президента России Владимира Путина о продлении льготной ипотеки было "выстраданным". Таким мнением с "Известиями" поделился глава Минэкономразвития Максим Решетников.По мнению министра, резкое прекращение льготной программы может привести не только к обвалу спроса, но и к заморозке или отказу от новых проектов.Решетников подчеркнул, что сейчас происходит оздоровление отрасли и ипотека "очень хорошо идет"."Мы наконец увидели увеличение числа проектов, поскольку последние полтора года объем запуска строительства нового жилья сокращался. Рынок адаптировался к введению эскроу-счетов, на это дополнительно наложился COVID-19", — заключили в Минэкономразвития.Ранее Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ предложил продлить программу льготной ипотеки на год с повышением ставки до семи процентов, а также установить предельную сумму кредита для всех регионов в размере три миллиона рублей.

https://realty.ria.ru/20210608/ipoteka-1736078682.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

петербургский международный экономический форум (фонд), максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), владимир путин, общество