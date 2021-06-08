https://ria.ru/20210608/investsoglasheniya-1736100151.html

Власти Смоленщины подписали на ПМЭФ целый ряд инвестсоглашений

Власти Смоленщины подписали на ПМЭФ целый ряд инвестсоглашений - РИА Новости, 08.06.2021

Власти Смоленщины подписали на ПМЭФ целый ряд инвестсоглашений

Четыре крупных инвестиционных соглашения со значительным социальным эффектом подписали власти Смоленской области в рамках состоявшегося в Петербурге... РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T10:58

2021-06-08T10:58

2021-06-08T10:58

смоленская область

алексей островский

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СМОЛЕНСК, 8 июн – РИА Новости. Четыре крупных инвестиционных соглашения со значительным социальным эффектом подписали власти Смоленской области в рамках состоявшегося в Петербурге международного экономического форума , сообщает пресс-служба областной администрации.Соглашение с агропромышленным комплексом "Добронравов АГРО Смоленск" предусматривает создание зернового комплекса на территории Рославльского и Ельнинского районов. Суммарно на эти цели инвестор направит порядка одного миллиарда рублей, будут созданы не менее двухсот новых рабочих мест.В пресс-службе отметили, что "Добронравов АГРО" представляет собой интегрированный агропромышленный холдинг, который включает всю производственную цепочку – от возделывания культур до доведения готового продукта до потребителя. Предприятие является официальным представителем компании Grimme – мирового лидера в области инновационной техники для возделывания и уборки картофеля и других овощей. В настоящее время "Добронравов АГРО Смоленск" приобрел 5 тысяч гектаров земли в Ельнинском районе и приступил к проведению необходимых культуртехнических мероприятий. В текущем году инвестор планирует засеять рапсом порядка тысячи гектаров земли. В перспективе предполагается расширение посевных площадей, приобретение специализированной сельхозтехники, строительство элеватора.Еще одно инвестиционное соглашение подписано с компанией "КАРГО ЛАЙН СМОЛЕНСК", которая уже более 15 лет работает в секторе автомобильных рефрижераторных перевозок, ежедневно решая задачи по доставке температурных грузов. "КАРГО ЛАЙН" использует для перевозок собственный, постоянно обновляемый, автопарк, который сегодня насчитывает более 500 единиц техники. При этом собственная сервисная база предприятия позволяет отвечать самым высоким стандартам надежности и минимизировать шанс поломки в пути.Соглашение предусматривает дальнейшее развитие предприятия и повышение его производственного потенциала – в частности, речь идет о реализации инвестиционного проекта, направленного на строительство логистического центра, который будет включать в себя станцию технического обслуживания для грузовых автомобилей на 10 постов, административное здание для размещения офисов транспортных компаний, газовую заправочную станцию и станцию для зарядки автомобилей, логистический хаб для экспорта российских товаров в Европу.Суммарный объем инвестиций составит порядка одного миллиарда рублей, а социальный эффект выразится в создании более ста новых рабочих мест. Срок реализации проекта – с 2021 по 2025 год.В пресс-службе напомнили, что транспорт и логистика являются одним из приоритетных направлений развития региона, отраженное в инвестиционной стратегии. Смоленская область в силу географического положения выступает крупным многофункциональным логистическим центром России. За счет концентрации ведущих логистических игроков в регионе сосредоточен один из крупнейших автопарков – более 8 тысяч автомобильных поездов. В области функционирует более 170 международных автотранспортных предприятий.Третье инвестиционное с оглашение подписано с предприятием "ЭГГЕР Древпродукт Гагарин" и предусматривает расширение производства напольных покрытий на территории Гагаринского района. Завод "ЭГГЕР Древпродукт Гагарин" – дочернее предприятие концерна ЭГГЕР (Австрийская Республика) – входит в число ведущих в мире компаний по деревопереработке и включает в себя 20 производственных площадок, расположенных по всему миру.На протяжении многих лет компания осуществляет активную инвестиционную деятельность в Смоленской области. Основной акцент делается на реализации крупных инвестпроектов по модернизации действующих и созданию новых производственных мощностей. Четвертое соглашение касается восстановления и развития сельскохозяйственного перерабатывающего комплекса в Вяземском районе.Компания "Русские Фонды" планирует модернизировать производства на базе бывшего Вяземского мелькомбината. В частности, будет запущен новый зерносушильный комплекс с мощностью 50 тонн пшеницы в час и полностью восстановлен элеватор с общим объемом единовременного хранения 72 тысячи тонн. Суммарный объем инвестиций составит двести миллионов рублей, а социальный эффект выразится в создании 20 рабочих мест.Власти Смоленской области и компания "ПОЛИМЕР" - один из ведущих в России производителей полимерных пленок - договорились о создании в Десногорске производственного комплекса "ПОЛИМЕР-2". На эти цели инвестор направит порядка двух миллиардов рублей и создаст триста новых рабочих мест. В настоящее время предприятие, которое начало деятельность в 1990 году, представляет собой крупный производственный комплекс, оснащенный самым современным оборудованием. Основным направлением деятельности является изготовление гибких упаковочных материалов. Производственные мощности включают в себя установки для выпуска как простейших упаковочных пленок, так и самых современных многослойных изделий. При этом многие виды композиционных пленок были разработаны специалистами ООО "ПОЛИМЕР" и не имеют аналогов в России.Помимо инвестиционных соглашений администрация Смоленской области договорилась о развитии сотрудничества с АО "Акционерный Банк "Россия".Подписанное в рамках ПМЭФ соглашение направлено на совместное решение приоритетных задач социально-экономического развития Смоленской области с целью структурного преобразования экономики, стабилизации финансового рынка и социального развития региона.В частности, речь идет о создании условий, стимулирующих развитие инфраструктуры производственного, агропромышленного, дорожно-транспортного, топливно-энергетического, социального и жилищно-коммунального комплексов Смоленщины.Губернатор Смоленской области Алексей Островский на полях форума провел ряд деловых встреч. Одна из них прошла с владельцем концерна Kronospan Group Питером Кайндлом и генеральным директором ООО "Кроношпан" Ардашером Курбаншо, в ходе которой обсуждались вопросы функционирования Игоревского деревообрабатывающего комбината, расположенного в Холм-Жирковском районе.По данным пресс-службы, владелец концерна Kronospan Group Питер Кайндл заявил о намерении до конца нынешнего года инвестировать порядка полутора ммиллиардов рублей в обновление имеющегося на заводе оборудования, чтобы производственный процесс стал более безопасным и соответствовал стандартам концерна.В настоящее время завод продолжает работать в круглосуточном режиме. На данный момент почти закончился первый этап набора сотрудников: на предприятии уже трудятся порядка 150 человек, еще 50 вакансий открыто и идет набор. По словам инвесторов, в течение месяца будет запущена новая линия ламинирования, что позволит дополнительно создать 50 рабочих мест.

https://ria.ru/20210604/reyting-1735622717.html

https://ria.ru/20201216/podderzhka-1589512013.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей островский