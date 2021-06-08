Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Смоленская область
Смоленская область
https://ria.ru/20210608/investsoglasheniya-1736100151.html
Власти Смоленщины подписали на ПМЭФ целый ряд инвестсоглашений
Власти Смоленщины подписали на ПМЭФ целый ряд инвестсоглашений - РИА Новости, 08.06.2021
Власти Смоленщины подписали на ПМЭФ целый ряд инвестсоглашений
Четыре крупных инвестиционных соглашения со значительным социальным эффектом подписали власти Смоленской области в рамках состоявшегося в Петербурге... РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T10:58
2021-06-08T10:58
смоленская область
алексей островский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/08/1736100989_0:7:1280:727_1920x0_80_0_0_d808567883d68bd4185cb1187e7278ad.jpg
СМОЛЕНСК, 8 июн – РИА Новости. Четыре крупных инвестиционных соглашения со значительным социальным эффектом подписали власти Смоленской области в рамках состоявшегося в Петербурге международного экономического форума , сообщает пресс-служба областной администрации.Соглашение с агропромышленным комплексом "Добронравов АГРО Смоленск" предусматривает создание зернового комплекса на территории Рославльского и Ельнинского районов. Суммарно на эти цели инвестор направит порядка одного миллиарда рублей, будут созданы не менее двухсот новых рабочих мест.В пресс-службе отметили, что "Добронравов АГРО" представляет собой интегрированный агропромышленный холдинг, который включает всю производственную цепочку – от возделывания культур до доведения готового продукта до потребителя. Предприятие является официальным представителем компании Grimme – мирового лидера в области инновационной техники для возделывания и уборки картофеля и других овощей. В настоящее время "Добронравов АГРО Смоленск" приобрел 5 тысяч гектаров земли в Ельнинском районе и приступил к проведению необходимых культуртехнических мероприятий. В текущем году инвестор планирует засеять рапсом порядка тысячи гектаров земли. В перспективе предполагается расширение посевных площадей, приобретение специализированной сельхозтехники, строительство элеватора.Еще одно инвестиционное соглашение подписано с компанией "КАРГО ЛАЙН СМОЛЕНСК", которая уже более 15 лет работает в секторе автомобильных рефрижераторных перевозок, ежедневно решая задачи по доставке температурных грузов. "КАРГО ЛАЙН" использует для перевозок собственный, постоянно обновляемый, автопарк, который сегодня насчитывает более 500 единиц техники. При этом собственная сервисная база предприятия позволяет отвечать самым высоким стандартам надежности и минимизировать шанс поломки в пути.Соглашение предусматривает дальнейшее развитие предприятия и повышение его производственного потенциала – в частности, речь идет о реализации инвестиционного проекта, направленного на строительство логистического центра, который будет включать в себя станцию технического обслуживания для грузовых автомобилей на 10 постов, административное здание для размещения офисов транспортных компаний, газовую заправочную станцию и станцию для зарядки автомобилей, логистический хаб для экспорта российских товаров в Европу.Суммарный объем инвестиций составит порядка одного миллиарда рублей, а социальный эффект выразится в создании более ста новых рабочих мест. Срок реализации проекта – с 2021 по 2025 год.В пресс-службе напомнили, что транспорт и логистика являются одним из приоритетных направлений развития региона, отраженное в инвестиционной стратегии. Смоленская область в силу географического положения выступает крупным многофункциональным логистическим центром России. За счет концентрации ведущих логистических игроков в регионе сосредоточен один из крупнейших автопарков – более 8 тысяч автомобильных поездов. В области функционирует более 170 международных автотранспортных предприятий.Третье инвестиционное с оглашение подписано с предприятием "ЭГГЕР Древпродукт Гагарин" и предусматривает расширение производства напольных покрытий на территории Гагаринского района. Завод "ЭГГЕР Древпродукт Гагарин" – дочернее предприятие концерна ЭГГЕР (Австрийская Республика) – входит в число ведущих в мире компаний по деревопереработке и включает в себя 20 производственных площадок, расположенных по всему миру.На протяжении многих лет компания осуществляет активную инвестиционную деятельность в Смоленской области. Основной акцент делается на реализации крупных инвестпроектов по модернизации действующих и созданию новых производственных мощностей. Четвертое соглашение касается восстановления и развития сельскохозяйственного перерабатывающего комплекса в Вяземском районе.Компания "Русские Фонды" планирует модернизировать производства на базе бывшего Вяземского мелькомбината. В частности, будет запущен новый зерносушильный комплекс с мощностью 50 тонн пшеницы в час и полностью восстановлен элеватор с общим объемом единовременного хранения 72 тысячи тонн. Суммарный объем инвестиций составит двести миллионов рублей, а социальный эффект выразится в создании 20 рабочих мест.Власти Смоленской области и компания "ПОЛИМЕР" - один из ведущих в России производителей полимерных пленок - договорились о создании в Десногорске производственного комплекса "ПОЛИМЕР-2". На эти цели инвестор направит порядка двух миллиардов рублей и создаст триста новых рабочих мест. В настоящее время предприятие, которое начало деятельность в 1990 году, представляет собой крупный производственный комплекс, оснащенный самым современным оборудованием. Основным направлением деятельности является изготовление гибких упаковочных материалов. Производственные мощности включают в себя установки для выпуска как простейших упаковочных пленок, так и самых современных многослойных изделий. При этом многие виды композиционных пленок были разработаны специалистами ООО "ПОЛИМЕР" и не имеют аналогов в России.Помимо инвестиционных соглашений администрация Смоленской области договорилась о развитии сотрудничества с АО "Акционерный Банк "Россия".Подписанное в рамках ПМЭФ соглашение направлено на совместное решение приоритетных задач социально-экономического развития Смоленской области с целью структурного преобразования экономики, стабилизации финансового рынка и социального развития региона.В частности, речь идет о создании условий, стимулирующих развитие инфраструктуры производственного, агропромышленного, дорожно-транспортного, топливно-энергетического, социального и жилищно-коммунального комплексов Смоленщины.Губернатор Смоленской области Алексей Островский на полях форума провел ряд деловых встреч. Одна из них прошла с владельцем концерна Kronospan Group Питером Кайндлом и генеральным директором ООО "Кроношпан" Ардашером Курбаншо, в ходе которой обсуждались вопросы функционирования Игоревского деревообрабатывающего комбината, расположенного в Холм-Жирковском районе.По данным пресс-службы, владелец концерна Kronospan Group Питер Кайндл заявил о намерении до конца нынешнего года инвестировать порядка полутора ммиллиардов рублей в обновление имеющегося на заводе оборудования, чтобы производственный процесс стал более безопасным и соответствовал стандартам концерна.В настоящее время завод продолжает работать в круглосуточном режиме. На данный момент почти закончился первый этап набора сотрудников: на предприятии уже трудятся порядка 150 человек, еще 50 вакансий открыто и идет набор. По словам инвесторов, в течение месяца будет запущена новая линия ламинирования, что позволит дополнительно создать 50 рабочих мест.
https://ria.ru/20210604/reyting-1735622717.html
https://ria.ru/20201216/podderzhka-1589512013.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/08/1736100989_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_53e8d80a8021bbe8efd6e361ba1e7978.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
алексей островский

Власти Смоленщины подписали на ПМЭФ целый ряд инвестсоглашений

10:58 08.06.2021
 
© Фото : Администрация Смоленской областиГубернатор Смоленской области Алексей Островский и инвестор Сергей Бушунов после подписания соглашения о сотрудничестве между Администрацией региона и ООО "КАРГО ЛАЙН СМОЛЕНСК в рамках ПМЭФ-2021
Губернатор Смоленской области Алексей Островский и инвестор Сергей Бушунов после подписания соглашения о сотрудничестве между Администрацией региона и ООО КАРГО ЛАЙН СМОЛЕНСК в рамках ПМЭФ-2021 - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
© Фото : Администрация Смоленской области
Читать ria.ru в
СМОЛЕНСК, 8 июн – РИА Новости. Четыре крупных инвестиционных соглашения со значительным социальным эффектом подписали власти Смоленской области в рамках состоявшегося в Петербурге международного экономического форума , сообщает пресс-служба областной администрации.
Соглашение с агропромышленным комплексом "Добронравов АГРО Смоленск" предусматривает создание зернового комплекса на территории Рославльского и Ельнинского районов. Суммарно на эти цели инвестор направит порядка одного миллиарда рублей, будут созданы не менее двухсот новых рабочих мест.
В рамках XXIV Петербургского международного экономического форума состоялась презентация результатов Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ, который составляет Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
4 июня, 14:24Смоленская область
Смолещина заняла рекордное 12 место в нацретинге состояния инвестклимата
В пресс-службе отметили, что "Добронравов АГРО" представляет собой интегрированный агропромышленный холдинг, который включает всю производственную цепочку – от возделывания культур до доведения готового продукта до потребителя. Предприятие является официальным представителем компании Grimme – мирового лидера в области инновационной техники для возделывания и уборки картофеля и других овощей. В настоящее время "Добронравов АГРО Смоленск" приобрел 5 тысяч гектаров земли в Ельнинском районе и приступил к проведению необходимых культуртехнических мероприятий. В текущем году инвестор планирует засеять рапсом порядка тысячи гектаров земли. В перспективе предполагается расширение посевных площадей, приобретение специализированной сельхозтехники, строительство элеватора.
Еще одно инвестиционное соглашение подписано с компанией "КАРГО ЛАЙН СМОЛЕНСК", которая уже более 15 лет работает в секторе автомобильных рефрижераторных перевозок, ежедневно решая задачи по доставке температурных грузов.
"КАРГО ЛАЙН" использует для перевозок собственный, постоянно обновляемый, автопарк, который сегодня насчитывает более 500 единиц техники. При этом собственная сервисная база предприятия позволяет отвечать самым высоким стандартам надежности и минимизировать шанс поломки в пути.
Цистерна для перевозки молока на территории сыроварни Русский пармезан в Московской области - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
16 декабря 2020, 15:17Смоленская область
Смоленщина выделит на поддержку МСП около 6 процентов бюджетных денег
Соглашение предусматривает дальнейшее развитие предприятия и повышение его производственного потенциала – в частности, речь идет о реализации инвестиционного проекта, направленного на строительство логистического центра, который будет включать в себя станцию технического обслуживания для грузовых автомобилей на 10 постов, административное здание для размещения офисов транспортных компаний, газовую заправочную станцию и станцию для зарядки автомобилей, логистический хаб для экспорта российских товаров в Европу.
Суммарный объем инвестиций составит порядка одного миллиарда рублей, а социальный эффект выразится в создании более ста новых рабочих мест. Срок реализации проекта – с 2021 по 2025 год.
В пресс-службе напомнили, что транспорт и логистика являются одним из приоритетных направлений развития региона, отраженное в инвестиционной стратегии. Смоленская область в силу географического положения выступает крупным многофункциональным логистическим центром России. За счет концентрации ведущих логистических игроков в регионе сосредоточен один из крупнейших автопарков – более 8 тысяч автомобильных поездов. В области функционирует более 170 международных автотранспортных предприятий.
Третье инвестиционное с оглашение подписано с предприятием "ЭГГЕР Древпродукт Гагарин" и предусматривает расширение производства напольных покрытий на территории Гагаринского района.
Завод "ЭГГЕР Древпродукт Гагарин" – дочернее предприятие концерна ЭГГЕР (Австрийская Республика) – входит в число ведущих в мире компаний по деревопереработке и включает в себя 20 производственных площадок, расположенных по всему миру.
На протяжении многих лет компания осуществляет активную инвестиционную деятельность в Смоленской области. Основной акцент делается на реализации крупных инвестпроектов по модернизации действующих и созданию новых производственных мощностей.
Четвертое соглашение касается восстановления и развития сельскохозяйственного перерабатывающего комплекса в Вяземском районе.
Компания "Русские Фонды" планирует модернизировать производства на базе бывшего Вяземского мелькомбината. В частности, будет запущен новый зерносушильный комплекс с мощностью 50 тонн пшеницы в час и полностью восстановлен элеватор с общим объемом единовременного хранения 72 тысячи тонн. Суммарный объем инвестиций составит двести миллионов рублей, а социальный эффект выразится в создании 20 рабочих мест.
© Фото : Администрация Смоленской областиГубернатор Смоленской области Алексей Островский и генеральный директор ООО "ПОЛИМЕР" Александр Кмита во время подписания соглашения о сотрудничестве в рамках ПМЭФ-2021
Губернатор Смоленской области Алексей Островский и генеральный директор ООО ПОЛИМЕР Александр Кмита во время подписания соглашения о сотрудничестве в рамках ПМЭФ-2021 - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
© Фото : Администрация Смоленской области
Губернатор Смоленской области Алексей Островский и генеральный директор ООО "ПОЛИМЕР" Александр Кмита во время подписания соглашения о сотрудничестве в рамках ПМЭФ-2021
Власти Смоленской области и компания "ПОЛИМЕР" - один из ведущих в России производителей полимерных пленок - договорились о создании в Десногорске производственного комплекса "ПОЛИМЕР-2". На эти цели инвестор направит порядка двух миллиардов рублей и создаст триста новых рабочих мест.
В настоящее время предприятие, которое начало деятельность в 1990 году, представляет собой крупный производственный комплекс, оснащенный самым современным оборудованием. Основным направлением деятельности является изготовление гибких упаковочных материалов. Производственные мощности включают в себя установки для выпуска как простейших упаковочных пленок, так и самых современных многослойных изделий. При этом многие виды композиционных пленок были разработаны специалистами ООО "ПОЛИМЕР" и не имеют аналогов в России.
Помимо инвестиционных соглашений администрация Смоленской области договорилась о развитии сотрудничества с АО "Акционерный Банк "Россия".
Подписанное в рамках ПМЭФ соглашение направлено на совместное решение приоритетных задач социально-экономического развития Смоленской области с целью структурного преобразования экономики, стабилизации финансового рынка и социального развития региона.
В частности, речь идет о создании условий, стимулирующих развитие инфраструктуры производственного, агропромышленного, дорожно-транспортного, топливно-энергетического, социального и жилищно-коммунального комплексов Смоленщины.
Губернатор Смоленской области Алексей Островский на полях форума провел ряд деловых встреч. Одна из них прошла с владельцем концерна Kronospan Group Питером Кайндлом и генеральным директором ООО "Кроношпан" Ардашером Курбаншо, в ходе которой обсуждались вопросы функционирования Игоревского деревообрабатывающего комбината, расположенного в Холм-Жирковском районе.
По данным пресс-службы, владелец концерна Kronospan Group Питер Кайндл заявил о намерении до конца нынешнего года инвестировать порядка полутора ммиллиардов рублей в обновление имеющегося на заводе оборудования, чтобы производственный процесс стал более безопасным и соответствовал стандартам концерна.
В настоящее время завод продолжает работать в круглосуточном режиме. На данный момент почти закончился первый этап набора сотрудников: на предприятии уже трудятся порядка 150 человек, еще 50 вакансий открыто и идет набор. По словам инвесторов, в течение месяца будет запущена новая линия ламинирования, что позволит дополнительно создать 50 рабочих мест.
 
Смоленская областьАлексей Островский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:14В Италии рассказали о выгоде от производства в стране "Спутника V"
09:07В Болгарии МиГ-29 пропал с радаров во время учебного полета
09:06Мурашко взял на контроль оказание помощи пострадавшим при пожаре в Рязани
09:05В Харькове выросло число пострадавших при взрыве гранаты
08:58Google изменит выбор поисковиков для пользователей Android из Европы
08:57В Рязани завели дело после гибели трех человек при пожаре в больнице
08:50Власти оценили действия персонала рязанской больницы, где произошел пожар
08:50Названы возможные причины пожара в рязанской больнице
08:50В Томске задержали подозреваемого в двух убийствах и грабеже
08:50ЦБ отозвал лицензию у Энергомашбанка
08:47Опубликовано видео из рязанской больницы, где произошел пожар
08:38Россияне рассказали о планах на отпуск
08:29В Красноярском крае оценили ситуацию с паводками
08:28В Красноярске пассажир такси несколько раз выстрелил по велосипедистам
08:20У берегов Камчатки зафиксировали два землетрясения за полчаса
08:13Синоптик рассказал о погоде в Москве в среду
08:10Рязанский губернатор поручил помочь пострадавшим при пожаре в больнице
08:04Американский посол рассказал о повестке саммита Россия-США
08:01Аня Тейлор-Джой и Рэйф Файнс снимутся в черной комедии, пишут СМИ
07:52Раскрыты подробности госпитализации пострадавших при пожаре в больнице
Лента новостейМолния