https://ria.ru/20210608/investitsii-1736075597.html
Банкир раскрыл секреты успешного частного инвестирования
Банкир раскрыл секреты успешного частного инвестирования - РИА Новости, 08.06.2021
Банкир раскрыл секреты успешного частного инвестирования
Начинающим инвесторам не стоит гнаться за сверхдоходностью или "модными" акциями, а вкладывать в рисковые активы следует не больше четверти своих сбережений,... РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T02:30
2021-06-08T02:30
2021-06-08T02:30
росбанк
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572276908_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b811dcd08e036e29aabbc7c5eb566f5d.jpg
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Начинающим инвесторам не стоит гнаться за сверхдоходностью или "модными" акциями, а вкладывать в рисковые активы следует не больше четверти своих сбережений, посоветовал в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума глава Росбанка Илья Поляков."Стоит понимать возможность шока и не гнаться за сверхдоходностью или за какими-то модными акциями", - посоветовал он начинающим инвесторам.Поляков отметил, что необходимо также взвешенно и хладнокровно принимать решения и большую часть своих сбережений стоит хранить на депозите, при этом инвестировать на фондовом рынке следует только часть своих средств."Около четверти, скажем, своего капитала инвестировать в рисковые активы в поисках высокой доходности. Но ни в коем случае не все свои деньги вкладывать в одну акцию, даже если она может сильно вырасти", - пояснил глава Росбанка.Банкир также добавил, что выбирать брокера стоит с хорошей репутацией и надежным рейтингом, чтобы не вложить средства в какой-то малопрозрачный продукт.
https://ria.ru/20210607/nalogi-1735951334.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572276908_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_43c88ef3316c43ff3413f14b2cafab53.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
росбанк, экономика
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости.
Начинающим инвесторам не стоит гнаться за сверхдоходностью или "модными" акциями, а вкладывать в рисковые активы следует не больше четверти своих сбережений, посоветовал в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума глава Росбанка
Илья Поляков.
"Стоит понимать возможность шока и не гнаться за сверхдоходностью или за какими-то модными акциями", - посоветовал он начинающим инвесторам.
Поляков отметил, что необходимо также взвешенно и хладнокровно принимать решения и большую часть своих сбережений стоит хранить на депозите, при этом инвестировать на фондовом рынке следует только часть своих средств.
"Около четверти, скажем, своего капитала инвестировать в рисковые активы в поисках высокой доходности. Но ни в коем случае не все свои деньги вкладывать в одну акцию, даже если она может сильно вырасти", - пояснил глава Росбанка.
Банкир также добавил, что выбирать брокера стоит с хорошей репутацией и надежным рейтингом, чтобы не вложить средства в какой-то малопрозрачный продукт.