https://ria.ru/20210608/investitsii-1736075597.html

Банкир раскрыл секреты успешного частного инвестирования

Банкир раскрыл секреты успешного частного инвестирования - РИА Новости, 08.06.2021

Банкир раскрыл секреты успешного частного инвестирования

Начинающим инвесторам не стоит гнаться за сверхдоходностью или "модными" акциями, а вкладывать в рисковые активы следует не больше четверти своих сбережений,... РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T02:30

2021-06-08T02:30

2021-06-08T02:30

росбанк

экономика

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Начинающим инвесторам не стоит гнаться за сверхдоходностью или "модными" акциями, а вкладывать в рисковые активы следует не больше четверти своих сбережений, посоветовал в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума глава Росбанка Илья Поляков."Стоит понимать возможность шока и не гнаться за сверхдоходностью или за какими-то модными акциями", - посоветовал он начинающим инвесторам.Поляков отметил, что необходимо также взвешенно и хладнокровно принимать решения и большую часть своих сбережений стоит хранить на депозите, при этом инвестировать на фондовом рынке следует только часть своих средств."Около четверти, скажем, своего капитала инвестировать в рисковые активы в поисках высокой доходности. Но ни в коем случае не все свои деньги вкладывать в одну акцию, даже если она может сильно вырасти", - пояснил глава Росбанка.Банкир также добавил, что выбирать брокера стоит с хорошей репутацией и надежным рейтингом, чтобы не вложить средства в какой-то малопрозрачный продукт.

https://ria.ru/20210607/nalogi-1735951334.html

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росбанк, экономика