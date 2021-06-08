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Банкир раскрыл секреты успешного частного инвестирования
Банкир раскрыл секреты успешного частного инвестирования - РИА Новости, 08.06.2021
Банкир раскрыл секреты успешного частного инвестирования
Начинающим инвесторам не стоит гнаться за сверхдоходностью или "модными" акциями, а вкладывать в рисковые активы следует не больше четверти своих сбережений,... РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T02:30
2021-06-08T02:30
росбанк
экономика
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Начинающим инвесторам не стоит гнаться за сверхдоходностью или "модными" акциями, а вкладывать в рисковые активы следует не больше четверти своих сбережений, посоветовал в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума глава Росбанка Илья Поляков."Стоит понимать возможность шока и не гнаться за сверхдоходностью или за какими-то модными акциями", - посоветовал он начинающим инвесторам.Поляков отметил, что необходимо также взвешенно и хладнокровно принимать решения и большую часть своих сбережений стоит хранить на депозите, при этом инвестировать на фондовом рынке следует только часть своих средств."Около четверти, скажем, своего капитала инвестировать в рисковые активы в поисках высокой доходности. Но ни в коем случае не все свои деньги вкладывать в одну акцию, даже если она может сильно вырасти", - пояснил глава Росбанка.Банкир также добавил, что выбирать брокера стоит с хорошей репутацией и надежным рейтингом, чтобы не вложить средства в какой-то малопрозрачный продукт.
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росбанк, экономика

Банкир раскрыл секреты успешного частного инвестирования

02:30 08.06.2021
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Начинающим инвесторам не стоит гнаться за сверхдоходностью или "модными" акциями, а вкладывать в рисковые активы следует не больше четверти своих сбережений, посоветовал в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума глава Росбанка Илья Поляков.
"Стоит понимать возможность шока и не гнаться за сверхдоходностью или за какими-то модными акциями", - посоветовал он начинающим инвесторам.
Поляков отметил, что необходимо также взвешенно и хладнокровно принимать решения и большую часть своих сбережений стоит хранить на депозите, при этом инвестировать на фондовом рынке следует только часть своих средств.
"Около четверти, скажем, своего капитала инвестировать в рисковые активы в поисках высокой доходности. Но ни в коем случае не все свои деньги вкладывать в одну акцию, даже если она может сильно вырасти", - пояснил глава Росбанка.
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Банкир также добавил, что выбирать брокера стоит с хорошей репутацией и надежным рейтингом, чтобы не вложить средства в какой-то малопрозрачный продукт.
 
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