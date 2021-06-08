https://ria.ru/20210608/huawei-1736106699.html

Названы сроки обновления смартфонов Huawei до HarmonyOS

Названы сроки обновления смартфонов Huawei до HarmonyOS - РИА Новости, 08.06.2021

Названы сроки обновления смартфонов Huawei до HarmonyOS

Компания Huawei намерена поэтапно обновить около сотни моделей смартфонов и планшетов до HarmonyOS 2.0. Об этом сообщает Notebookcheck. РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T11:29

2021-06-08T11:29

2021-06-08T11:29

наука

google android

huawei technologies

технологии

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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Компания Huawei намерена поэтапно обновить около сотни моделей смартфонов и планшетов до HarmonyOS 2.0. Об этом сообщает Notebookcheck.Процесс рассылки обновления растянется до середины следующего года. Первыми HarmonyOS 2.0 получат наиболее свежие модели, вроде флагманского Huawei Mate 40 Pro. Как обещают в Huawei, новая операционка достанется даже тем смартфоном, которые перестали получать обновления EMUI. Например, Huawei Mate 9, представленном еще в 2016 году.Пока в компании хранят молчание о планах по глобальному развертыванию своей операционной системы, и смогут ли пользователи остаться на Android.

https://ria.ru/20210602/huawei-1735322298.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

google android, huawei technologies, технологии