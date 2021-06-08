https://ria.ru/20210608/huawei-1736106699.html
Названы сроки обновления смартфонов Huawei до HarmonyOS
Названы сроки обновления смартфонов Huawei до HarmonyOS - РИА Новости, 08.06.2021
Названы сроки обновления смартфонов Huawei до HarmonyOS
Компания Huawei намерена поэтапно обновить около сотни моделей смартфонов и планшетов до HarmonyOS 2.0. Об этом сообщает Notebookcheck. РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T11:29
2021-06-08T11:29
2021-06-08T11:29
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huawei technologies
технологии
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Компания Huawei намерена поэтапно обновить около сотни моделей смартфонов и планшетов до HarmonyOS 2.0. Об этом сообщает Notebookcheck.Процесс рассылки обновления растянется до середины следующего года. Первыми HarmonyOS 2.0 получат наиболее свежие модели, вроде флагманского Huawei Mate 40 Pro. Как обещают в Huawei, новая операционка достанется даже тем смартфоном, которые перестали получать обновления EMUI. Например, Huawei Mate 9, представленном еще в 2016 году.Пока в компании хранят молчание о планах по глобальному развертыванию своей операционной системы, и смогут ли пользователи остаться на Android.
https://ria.ru/20210602/huawei-1735322298.html
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