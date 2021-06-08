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Наука
https://ria.ru/20210608/huawei-1736106699.html
Названы сроки обновления смартфонов Huawei до HarmonyOS
Названы сроки обновления смартфонов Huawei до HarmonyOS - РИА Новости, 08.06.2021
Названы сроки обновления смартфонов Huawei до HarmonyOS
Компания Huawei намерена поэтапно обновить около сотни моделей смартфонов и планшетов до HarmonyOS 2.0. Об этом сообщает Notebookcheck. РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T11:29
2021-06-08T11:29
наука
google android
huawei technologies
технологии
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Компания Huawei намерена поэтапно обновить около сотни моделей смартфонов и планшетов до HarmonyOS 2.0. Об этом сообщает Notebookcheck.Процесс рассылки обновления растянется до середины следующего года. Первыми HarmonyOS 2.0 получат наиболее свежие модели, вроде флагманского Huawei Mate 40 Pro. Как обещают в Huawei, новая операционка достанется даже тем смартфоном, которые перестали получать обновления EMUI. Например, Huawei Mate 9, представленном еще в 2016 году.Пока в компании хранят молчание о планах по глобальному развертыванию своей операционной системы, и смогут ли пользователи остаться на Android.
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Новости
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google android, huawei technologies, технологии

Названы сроки обновления смартфонов Huawei до HarmonyOS

11:29 08.06.2021
 
© AP Photo / Ng Han GuanЛоготип компании Huawei в магазине в Пекине
Логотип компании Huawei в магазине в Пекине - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
© AP Photo / Ng Han Guan
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Компания Huawei намерена поэтапно обновить около сотни моделей смартфонов и планшетов до HarmonyOS 2.0. Об этом сообщает Notebookcheck.
Процесс рассылки обновления растянется до середины следующего года. Первыми HarmonyOS 2.0 получат наиболее свежие модели, вроде флагманского Huawei Mate 40 Pro.
Как обещают в Huawei, новая операционка достанется даже тем смартфоном, которые перестали получать обновления EMUI. Например, Huawei Mate 9, представленном еще в 2016 году.
Пока в компании хранят молчание о планах по глобальному развертыванию своей операционной системы, и смогут ли пользователи остаться на Android.
Huawei HarmonyOS 2 - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
2 июня, 19:01Наука
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