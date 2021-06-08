В регионе ФРГ ответили на вопрос о поставках по "Северному потоку — 2"
16:52 08.06.2021 (обновлено: 17:28 08.06.2021)
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в Германии
БЕРЛИН, 8 июн - РИА Новости. Срок выдачи разрешений на подачу газа по "Северному потоку — 2" пока не может быть определен, сначала необходимо провести подготовительные работы и многочисленные тесты, заявили РИА Новости в министерстве энергетики, инфраструктуры и цифровизации федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания.
"Срок для (выдачи) этих разрешений пока не может быть определен, так как сначала необходимо установить фактическое подключение, а также провести многочисленные тесты и подготовительные работы", - сообщили в ведомстве.
Президент РФ Владимир Путин на прошлой неделе заявил, что прокладка труб первой нитки газопровода "Северный поток — 2" успешно завершена, работа со второй ниткой продолжается, "Газпром" готов к заполнению "Северного потока — 2" газом.
В Минэнерго Мекленбурга-Передней Померании, на территории которой находится немецкая часть газопровода, пояснили, что "в зоне ответственности Германии все разрешения выданы, не получили еще только отдельные отчеты", в частности, речь идет о "подтверждениях герметичности, прочности и наличия необходимых предохранительных устройств двух ниток газопровода "Северный поток — 2". Данные отчеты необходимо предоставить регулятору перед первым заполнением газопровода.
Необходимые испытания в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Германии проводятся признанными независимыми экспертами в соответствии с Постановлением о морской добыче, другой независимый эксперт подтверждает герметичность, прочность и наличие предохранительных устройств в зоне 12 морских миль, а также на суше в соответствии с Постановлением о газопроводах высокого давления, уточнили в ведомстве.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.