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Банкир ждет, что на фондовый рынок выйдут более половины россиян
Банкир ждет, что на фондовый рынок выйдут более половины россиян - РИА Новости, 08.06.2021
Банкир ждет, что на фондовый рынок выйдут более половины россиян
Более 50% экономически активного населения европейских стран являются игроками фондового рынка, российский рынок тоже будет двигаться к этому показателю, заявил РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T07:11
2021-06-08T07:11
россия
росбанк
московская биржа
экономика
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Более 50% экономически активного населения европейских стран являются игроками фондового рынка, российский рынок тоже будет двигаться к этому показателю, заявил в интервью РИА Новости глава Росбанка Илья Поляков.По данным Мосбиржи, количество физлиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, по итогам апреля достигло 11,7 миллиона человек."Я бы обратил внимание на тренды развитых европейских стран - это происходило поступательно. При том, что там более 50% экономически активного населения имеют какого-то рода доступ к фондовому рынку. Мне кажется, что постепенно можно ожидать, что наш рынок тоже будет двигаться к такому же показателю", - сказал Поляков в интервью в рамках Петербургского международного экономического форума.Он считает, что скорость выхода россиян на фондовый рынок предсказать сложно: это будет зависеть от того, с какими шоками столкнутся новички при выходе на биржу и разочаруются ли они в результате.Глава Росбанка ждет такого же активного выхода россиян на фондовый рынок, как в прошлом году, в том числе потому, что ставки по вкладам подросли. "Выход россиян на фондовый рынок будет продолжаться, потому что до недавнего времени население очень мало потребляло эти услуги, и, конечно, сейчас россияне, так скажем, наверстывают", - добавил Поляков.Пока выросшая ставка по вкладам не привела к возвращению депозитов с фондового рынка, отметил глава Росбанка. "Это, на наш взгляд, нормально, потому что повышение ставок по депозитам было не таким значительным. И для наших граждан, которые привыкли к высоким ставкам, этот уровень не является привлекательным. Но мы видим по крайней мере, что отток из вкладов постепенно замедляется", - заключил он.
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россия, росбанк, московская биржа, экономика

Банкир ждет, что на фондовый рынок выйдут более половины россиян

07:11 08.06.2021
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкКотировки фондового рынка на экране в здании Московской биржи
Котировки фондового рынка на экране в здании Московской биржи - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Более 50% экономически активного населения европейских стран являются игроками фондового рынка, российский рынок тоже будет двигаться к этому показателю, заявил в интервью РИА Новости глава Росбанка Илья Поляков.
По данным Мосбиржи, количество физлиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, по итогам апреля достигло 11,7 миллиона человек.
"Я бы обратил внимание на тренды развитых европейских стран - это происходило поступательно. При том, что там более 50% экономически активного населения имеют какого-то рода доступ к фондовому рынку. Мне кажется, что постепенно можно ожидать, что наш рынок тоже будет двигаться к такому же показателю", - сказал Поляков в интервью в рамках Петербургского международного экономического форума.
Он считает, что скорость выхода россиян на фондовый рынок предсказать сложно: это будет зависеть от того, с какими шоками столкнутся новички при выходе на биржу и разочаруются ли они в результате.
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Глава Росбанка ждет такого же активного выхода россиян на фондовый рынок, как в прошлом году, в том числе потому, что ставки по вкладам подросли. "Выход россиян на фондовый рынок будет продолжаться, потому что до недавнего времени население очень мало потребляло эти услуги, и, конечно, сейчас россияне, так скажем, наверстывают", - добавил Поляков.
Пока выросшая ставка по вкладам не привела к возвращению депозитов с фондового рынка, отметил глава Росбанка. "Это, на наш взгляд, нормально, потому что повышение ставок по депозитам было не таким значительным. И для наших граждан, которые привыкли к высоким ставкам, этот уровень не является привлекательным. Но мы видим по крайней мере, что отток из вкладов постепенно замедляется", - заключил он.
 
РоссияРосбанкМосковская биржаЭкономика
 
 
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