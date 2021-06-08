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В центре Москвы установят более 650 фонарей

В центре Москвы установят более 650 фонарей - РИА Новости, 08.06.2021

В центре Москвы установят более 650 фонарей

Более 650 дополнительных фонарей установят во дворах Центрального административного округа столицы в этом году, сообщается на сайте мэра Москвы. РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T08:15

2021-06-08T08:15

2021-06-08T08:15

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Более 650 дополнительных фонарей установят во дворах Центрального административного округа столицы в этом году, сообщается на сайте мэра Москвы."Дополнительное наружное освещение появится в центре столицы. По просьбам жителей новые фонари установят во дворах и на территориях образовательных учреждений. В этом году на территории Центрального административного округа Москвы установят более 650 опор наружного освещения со светодиодными светильниками", - говорится в сообщении.Отмечается, что в столице создается единая светоцветовая среда, безопасная и комфортная в темное время суток. Все фонари, которые устанавливают в столице, оснащены светодиодными светильниками. Они тратят меньше электричества, благодаря чему снижается общая нагрузка на электросети столицы. Это также позволяет уменьшить траты города на оплату потребляемой энергии.

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россия, городское хозяйство москвы, москва, общество