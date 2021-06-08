Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20210608/fonari-1736084074.html
В центре Москвы установят более 650 фонарей
В центре Москвы установят более 650 фонарей - РИА Новости, 08.06.2021
В центре Москвы установят более 650 фонарей
Более 650 дополнительных фонарей установят во дворах Центрального административного округа столицы в этом году, сообщается на сайте мэра Москвы. РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T08:15
2021-06-08T08:15
москва сегодня: мегаполис для жизни
россия
городское хозяйство москвы
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/1c/1734634151_0:126:3193:1922_1920x0_80_0_0_c5fa7b18aae130425fe0a70c885fbd1c.jpg
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Более 650 дополнительных фонарей установят во дворах Центрального административного округа столицы в этом году, сообщается на сайте мэра Москвы."Дополнительное наружное освещение появится в центре столицы. По просьбам жителей новые фонари установят во дворах и на территориях образовательных учреждений. В этом году на территории Центрального административного округа Москвы установят более 650 опор наружного освещения со светодиодными светильниками", - говорится в сообщении.Отмечается, что в столице создается единая светоцветовая среда, безопасная и комфортная в темное время суток. Все фонари, которые устанавливают в столице, оснащены светодиодными светильниками. Они тратят меньше электричества, благодаря чему снижается общая нагрузка на электросети столицы. Это также позволяет уменьшить траты города на оплату потребляемой энергии.
https://ria.ru/20210608/blagoustroystvo-1736083646.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/1c/1734634151_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_4a17cffaf41910ff16a0332cca69de21.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, городское хозяйство москвы, москва, общество

В центре Москвы установят более 650 фонарей

08:15 08.06.2021
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСотрудник коммунальной службы протирает плафон фонаря наружного освещения на Пречистенской набережной в Москве
Сотрудник коммунальной службы протирает плафон фонаря наружного освещения на Пречистенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Более 650 дополнительных фонарей установят во дворах Центрального административного округа столицы в этом году, сообщается на сайте мэра Москвы.
"Дополнительное наружное освещение появится в центре столицы. По просьбам жителей новые фонари установят во дворах и на территориях образовательных учреждений. В этом году на территории Центрального административного округа Москвы установят более 650 опор наружного освещения со светодиодными светильниками", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в столице создается единая светоцветовая среда, безопасная и комфортная в темное время суток. Все фонари, которые устанавливают в столице, оснащены светодиодными светильниками. Они тратят меньше электричества, благодаря чему снижается общая нагрузка на электросети столицы. Это также позволяет уменьшить траты города на оплату потребляемой энергии.
Репинский сквер
08:04Москва Сегодня: мегаполис для жизни
В центре Москвы начали благоустройство Репинского сквера
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниРоссияГородское хозяйство МосквыМоскваОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:07Москве понятна политика США на Украине, заявили в МИД
09:07Экс-глава Минздрава Бразилии оценил ситуацию с импортом "Спутника V"
09:05МИД не исключил участия послов России и США в саммите в Женеве
09:00Глава Минэкономразвития Решетников назвал решение Путина о льготной ипотеке "выстраданным"
08:49В Челябинске возбудили дело после инцидента со стрельбой на улице
08:43Умерла писательница Елена Стефанович
08:33На Камчатке объявили режим угрозы ЧС
08:25Младич придет в суд на оглашение вердикта по апелляции на приговор
08:17Москвичей предупредили о грозе и граде
08:09В Индии число заразившихся коронавирусом приблизилось к 29 миллионам
07:48Жительница Приморья выбросила щенка с шестого этажа
07:43Почти каждый десятый россиянин летом добирается до работы на велосипеде
07:30ВТБ узнал, когда россияне больше всего тратят на такси
07:30Стало известно, кто больше всего зарабатывает на удаленке
07:16Названы города, в которых чаще всего происходят "пьяные преступления"
07:11Банкир ждет, что на фондовый рынок выйдут более половины россиян
07:07ПМЭФ спровоцировал интерес к сайтам знакомств и общению
07:06Axios: в Киеве неверно подали слова Байдена о членстве Украины в НАТО
06:30Названы самые высокооплачиваемые вакансии в российских городах
06:21МЧС оштрафовало главу Бурятии Цыденова на три тысячи рублей за разведенный костер
Лента новостейМолния