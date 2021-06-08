https://ria.ru/20210608/festival-1736127232.html

Этнографический фестиваль "Волченские узоры" пройдет в Липецкой области

Этнографический фестиваль "Волченские узоры" пройдет в Липецкой области - РИА Новости, 08.06.2021

Этнографический фестиваль "Волченские узоры" пройдет в Липецкой области

Ежегодный событийный этнографический фестиваль "Волченские узоры" состоится в воскресенье, 20 июня, в селе Волчье Добровского района, мероприятие, как... РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T13:31

2021-06-08T13:31

2021-06-08T13:31

липецкая область

россия

игорь артамонов

липецкая область

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ЛИПЕЦК, 8 июн – РИА Новости. Ежегодный событийный этнографический фестиваль "Волченские узоры" состоится в воскресенье, 20 июня, в селе Волчье Добровского района, мероприятие, как ожидается, соберет несколько тысяч зрителей, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, в оврагах, окружающих село, есть уникальные залежи природных цветных песков. По традиции предков, на православный праздник Троицы местные жители раскапывают пески, привозят их домой и ранним утром возле своих домов выкладывают оригинальные песочные узоры. Обычай создания узоров из песка на Троицу села Волчье Добровского района Липецкой области в 2012 году был занесен в Федеральный реестр объектов нематериального культурного наследия народов России. Эта традиция и стала основой для фестиваля "Волченские узоры".В программе фестиваля запланированы выступления творческих коллективов Добровского района, осмотр комнаты крестьянского быта, проведение мастер-классов по песочным узорам, косьбе травы ручной косой, плетению троицких венков, а также проведение конкурсов "Аутентичные волченские песочные узоры" и "Лучший троицкий венок". Кроме того, на фестивале будут работать площадки "Матанин двор", "Троицкий оберег – куклы травницы", "Добровская глиняная игрушка". Гостей праздника ждут кулинарные угощения, для детей подготовлены развлекательные программы. Фестиваль завершится общим хороводом участников."Сохранение и популяризация традиций и обычаев на территории региона – одно из основных направлений деятельности областной власти", – подчеркнул Артамонов.

https://ria.ru/20210519/festival-1733001270.html

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россия, игорь артамонов, липецкая область