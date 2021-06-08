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Кириенко назвал строительство БРЕСТа прорывом в новую эру энергетики
Кириенко назвал строительство БРЕСТа прорывом в новую эру энергетики - РИА Новости, 08.06.2021
Кириенко назвал строительство БРЕСТа прорывом в новую эру энергетики
Начало строительства уникального атомного энергоблока БРЕСТ означает прорыв России в новую эру мировой энергетики, считает первый заместитель руководителя... РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T11:20
2021-06-08T11:20
россия
открытия - риа наука
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
сергей кириенко
северск
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СЕВЕРСК (Томская область), 8 июн - РИА Новости. Начало строительства уникального атомного энергоблока БРЕСТ означает прорыв России в новую эру мировой энергетики, считает первый заместитель руководителя администрации президента России, председатель наблюдательного совета "Росатома" Сергей Кириенко.Во вторник на площадке "Сибирского химического комбината" "Росатома" в городе Северске Томской области стартовало строительство первого в мире энергоблока нового поколения БРЕСТ-ОД-300, который станет сердцем опытно-демонстрационнного комплекса, воплощающего в себе новое качество атомной генерации будущего - беспрецедентно безопасной, экологичной, ресурсосберегающей и конкурентоспособной.Приветствие Кириенко участникам и гостям церемонии зачитал генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев.По словам Кириенко, речь идет о по-настоящему историческом событии - старте новой эры развития российской и мировой энергетики в рамках проектного направления "Росатома" "Прорыв". Оно сформировалось в российской атомной отрасли в 2010-х годах, когда ею руководил Кириенко.Замкнутый ядерный топливный цикл не зря сравнивают с "философским камнем" или "вечным двигателем" энергетики, добавил Кириенко. "Мы с вами становимся свидетелями перехода к бесконечно возобновляемой ресурсной базе чистой и безопасной энергетики", - пояснил он.Труд всех тех, кто участвует в проекте "Прорыв", в очередной раз подтвердил право "Росатома" называться одной из самых эффективных компаний в мире, обеспечивающей лидерство России в развитии технологий на благо людей, подчеркнул Кириенко.В замкнутом ядерном топливном цикле на базе реакторов на быстрых нейтронах за счет расширенного воспроизводства ядерного "горючего", как считается, существенно возрастет топливная база атомной энергетики, а также появится возможность уменьшить объемы радиоактивных отходов благодаря "выжиганию" опасных радионуклидов.Что касается решения сырьевых задач атомной энергетики на базе реактора БРЕСТ, то здесь не используется уран-235, которого в природном уране менее 1%.А сочетание свойств плотного нитридного уран-плутониевого ядерного топлива и свинцового теплоносителя дает возможность работать реактору БРЕСТ в так называемом равновесном топливном режиме, то есть когда ядерного "горючего", плутония, нарабатывается столько, сколько "сгорает".Этот наработанный плутоний в составе отработавшего ядерного топлива идет для изготовления новых партий свежего топлива для БРЕСТа, извне подпитываемых только отвальным (обедненным) ураном-238, и так по кругу. Цикл замыкается.
https://ria.ru/20210602/adamov-1735086952.html
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россия, открытия - риа наука, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", сергей кириенко, северск

Кириенко назвал строительство БРЕСТа прорывом в новую эру энергетики

11:20 08.06.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПервый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на Петербургском международном экономическом форуме - 2021
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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СЕВЕРСК (Томская область), 8 июн - РИА Новости. Начало строительства уникального атомного энергоблока БРЕСТ означает прорыв России в новую эру мировой энергетики, считает первый заместитель руководителя администрации президента России, председатель наблюдательного совета "Росатома" Сергей Кириенко.
Во вторник на площадке "Сибирского химического комбината" "Росатома" в городе Северске Томской области стартовало строительство первого в мире энергоблока нового поколения БРЕСТ-ОД-300, который станет сердцем опытно-демонстрационнного комплекса, воплощающего в себе новое качество атомной генерации будущего - беспрецедентно безопасной, экологичной, ресурсосберегающей и конкурентоспособной.
Приветствие Кириенко участникам и гостям церемонии зачитал генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев.
По словам Кириенко, речь идет о по-настоящему историческом событии - старте новой эры развития российской и мировой энергетики в рамках проектного направления "Росатома" "Прорыв". Оно сформировалось в российской атомной отрасли в 2010-х годах, когда ею руководил Кириенко.
"Прорыв действительно случился. Свершилось то, к чему мы долгое время готовились, над чем трудились, о чем мечтали: Россия становится первой в мире страной, которая добилась замкнутого ядерного топливного цикла", - отметил Кириенко.
Замкнутый ядерный топливный цикл не зря сравнивают с "философским камнем" или "вечным двигателем" энергетики, добавил Кириенко. "Мы с вами становимся свидетелями перехода к бесконечно возобновляемой ресурсной базе чистой и безопасной энергетики", - пояснил он.
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Труд всех тех, кто участвует в проекте "Прорыв", в очередной раз подтвердил право "Росатома" называться одной из самых эффективных компаний в мире, обеспечивающей лидерство России в развитии технологий на благо людей, подчеркнул Кириенко.
В замкнутом ядерном топливном цикле на базе реакторов на быстрых нейтронах за счет расширенного воспроизводства ядерного "горючего", как считается, существенно возрастет топливная база атомной энергетики, а также появится возможность уменьшить объемы радиоактивных отходов благодаря "выжиганию" опасных радионуклидов.
Что касается решения сырьевых задач атомной энергетики на базе реактора БРЕСТ, то здесь не используется уран-235, которого в природном уране менее 1%.
А сочетание свойств плотного нитридного уран-плутониевого ядерного топлива и свинцового теплоносителя дает возможность работать реактору БРЕСТ в так называемом равновесном топливном режиме, то есть когда ядерного "горючего", плутония, нарабатывается столько, сколько "сгорает".
Этот наработанный плутоний в составе отработавшего ядерного топлива идет для изготовления новых партий свежего топлива для БРЕСТа, извне подпитываемых только отвальным (обедненным) ураном-238, и так по кругу. Цикл замыкается.
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