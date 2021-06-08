В ГИБДД рассказали, за что штрафуют нарушителей на электросамокатах
ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июн - РИА Новости, Ольга Ерачина. Электросамокатчиков в Екатеринбурге по итогам рейда оштрафовали за переход дороги на красный свет и в неустановленном месте, а также за то, что они не спешивались на пешеходном переходе, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления ГИБДД по Свердловской области.
"По статье 12.7 КоАП РФ за управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством, материалов не составлено. Не было оснований. Сотрудники оценивали технические характеристики самокатов, и все они не подходили под те, которые предъявляются для мототранспортных средств. Их штрафовали за переход проезжей части в неустановленном месте, на запрещающий сигнал светофора и пересечение проезжей части, не спешиваясь", - сказали в пресс-службе.
Всего, по данным автоинспекции, за нарушение правил дорожного движения к административной ответственности привлечено 350 пешеходов и велосипедистов.
"В ближайшее время проведение подобных мероприятий будет продолжено, причем не только в Екатеринбурге, но и в других крупных городах региона. В Свердловской области за пять месяцев 2021 года по вине пешеходов зарегистрировано 140 дорожно-транспортных, в которых травмы получили 120 человек, еще 22 человека погибли. При этом с участием пешеходов, передвигающихся на электросамокатах, зарегистрировано семь ДТП. Во всех случаях это столкновения с транспортными средствами, и во всех случаях именно граждане на самокатах получили травмы", - говорится в сообщении управления ГИБДД.
Тема травматизма с участием электросамокатов и необходимость ограничения их скорости в последнее время широко обсуждаются в обществе. Так, в Совфеде предложили продавать в РФ электросамокаты со встроенным лимитом скорости. В СПЧ рекомендовали оснастить их номерными знаками и внести в ПДД. Власти Москвы заявили о намерении ограничить быстроту передвижения на электросамокатах в общественных пространствах 15 километрами в час.