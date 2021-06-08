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https://ria.ru/20210608/elektrosamokat-1736161879.html
Минтранс предложил запретить тяжелым электросамокатам выезжать на тротуар
Минтранс предложил запретить тяжелым электросамокатам выезжать на тротуар - РИА Новости, 08.06.2021
Минтранс предложил запретить тяжелым электросамокатам выезжать на тротуар
Минтранс намерен запретить электросамокатам, гироскутерам и моноколесам массой более 35 килограмм выезжать на тротуары, заявил заместитель директора... РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T15:47
2021-06-08T17:07
россия
максим ликсутов
общероссийский народный фронт
москва
общество
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МОСКВА, 8 июня — РИА Новости. Минтранс намерен запретить электросамокатам, гироскутерам и моноколесам массой более 35 килограмм выезжать на тротуары, заявил заместитель директора департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Владимир Луговенко, выступая на площадке ОНФ.По его словам, сейчас ведомство прорабатывает возможность внесения соответствующих поправок в Правила дорожного движения. Пока что правила управления электросамокатами никак не прописаны в ПДД. Тем не менее еще в 2019 году Минтранс подготовил проект поправок, согласно которым электросамокаты, гироскутеры и моноколеса относятся к "средствам индивидуальной мобильности", а скорость их движения по по пешеходным дорожкам ограничивается 20 километрами в час. За нарушения грозит штраф. Проект до сих пор не приняли, в прошлом году его отправили на доработку в рамках "регуляторной гильотины".В последнее время в России участились происшествия с электросамокатами, и власти многих городов задумались о регулировании езды на них. Так, заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов направил в Минтранс письмо, в котором говорится об ограничении скорости электросамокатов до скорости пешеходного потока.
https://ria.ru/20210608/elektrosamokat-1736118889.html
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россия, максим ликсутов , общероссийский народный фронт, москва, общество

Минтранс предложил запретить тяжелым электросамокатам выезжать на тротуар

15:47 08.06.2021 (обновлено: 17:07 08.06.2021)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЭлектросамокат на улице Москвы
Электросамокат на улице Москвы - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 8 июня — РИА Новости. Минтранс намерен запретить электросамокатам, гироскутерам и моноколесам массой более 35 килограмм выезжать на тротуары, заявил заместитель директора департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Владимир Луговенко, выступая на площадке ОНФ.
По его словам, сейчас ведомство прорабатывает возможность внесения соответствующих поправок в Правила дорожного движения.
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В последнее время в России участились происшествия с электросамокатами, и власти многих городов задумались о регулировании езды на них. Так, заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов направил в Минтранс письмо, в котором говорится об ограничении скорости электросамокатов до скорости пешеходного потока.
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