https://ria.ru/20210608/elektrosamokat-1736161879.html

Минтранс предложил запретить тяжелым электросамокатам выезжать на тротуар

Минтранс предложил запретить тяжелым электросамокатам выезжать на тротуар - РИА Новости, 08.06.2021

Минтранс предложил запретить тяжелым электросамокатам выезжать на тротуар

Минтранс намерен запретить электросамокатам, гироскутерам и моноколесам массой более 35 килограмм выезжать на тротуары, заявил заместитель директора... РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T15:47

2021-06-08T15:47

2021-06-08T17:07

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максим ликсутов

общероссийский народный фронт

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общество

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МОСКВА, 8 июня — РИА Новости. Минтранс намерен запретить электросамокатам, гироскутерам и моноколесам массой более 35 килограмм выезжать на тротуары, заявил заместитель директора департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Владимир Луговенко, выступая на площадке ОНФ.По его словам, сейчас ведомство прорабатывает возможность внесения соответствующих поправок в Правила дорожного движения. Пока что правила управления электросамокатами никак не прописаны в ПДД. Тем не менее еще в 2019 году Минтранс подготовил проект поправок, согласно которым электросамокаты, гироскутеры и моноколеса относятся к "средствам индивидуальной мобильности", а скорость их движения по по пешеходным дорожкам ограничивается 20 километрами в час. За нарушения грозит штраф. Проект до сих пор не приняли, в прошлом году его отправили на доработку в рамках "регуляторной гильотины".В последнее время в России участились происшествия с электросамокатами, и власти многих городов задумались о регулировании езды на них. Так, заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов направил в Минтранс письмо, в котором говорится об ограничении скорости электросамокатов до скорости пешеходного потока.

https://ria.ru/20210608/elektrosamokat-1736118889.html

https://ria.ru/20210602/samokat-1735291083.html

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россия, максим ликсутов , общероссийский народный фронт, москва, общество