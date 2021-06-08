https://ria.ru/20210608/elektrosamokat-1736161879.html
Минтранс предложил запретить тяжелым электросамокатам выезжать на тротуар
Минтранс предложил запретить тяжелым электросамокатам выезжать на тротуар - РИА Новости, 08.06.2021
Минтранс предложил запретить тяжелым электросамокатам выезжать на тротуар
Минтранс намерен запретить электросамокатам, гироскутерам и моноколесам массой более 35 килограмм выезжать на тротуары, заявил заместитель директора... РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T15:47
2021-06-08T15:47
2021-06-08T17:07
россия
максим ликсутов
общероссийский народный фронт
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/05/1604293431_0:176:2469:1565_1920x0_80_0_0_a2e8420f574e2a31ce408e1d90969e41.jpg
МОСКВА, 8 июня — РИА Новости. Минтранс намерен запретить электросамокатам, гироскутерам и моноколесам массой более 35 килограмм выезжать на тротуары, заявил заместитель директора департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Владимир Луговенко, выступая на площадке ОНФ.По его словам, сейчас ведомство прорабатывает возможность внесения соответствующих поправок в Правила дорожного движения. Пока что правила управления электросамокатами никак не прописаны в ПДД. Тем не менее еще в 2019 году Минтранс подготовил проект поправок, согласно которым электросамокаты, гироскутеры и моноколеса относятся к "средствам индивидуальной мобильности", а скорость их движения по по пешеходным дорожкам ограничивается 20 километрами в час. За нарушения грозит штраф. Проект до сих пор не приняли, в прошлом году его отправили на доработку в рамках "регуляторной гильотины".В последнее время в России участились происшествия с электросамокатами, и власти многих городов задумались о регулировании езды на них. Так, заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов направил в Минтранс письмо, в котором говорится об ограничении скорости электросамокатов до скорости пешеходного потока.
https://ria.ru/20210608/elektrosamokat-1736118889.html
https://ria.ru/20210602/samokat-1735291083.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/05/1604293431_278:0:2469:1643_1920x0_80_0_0_a4e86e78c5f7c2ccb930ef06766ce09c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, максим ликсутов , общероссийский народный фронт, москва, общество