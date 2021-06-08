https://ria.ru/20210608/elektrosamokat-1736130315.html

Власти рассказали, кто чаще попадает в ДТП с электросамокатами в Москве

Власти рассказали, кто чаще попадает в ДТП с электросамокатами в Москве - РИА Новости, 08.06.2021

Власти рассказали, кто чаще попадает в ДТП с электросамокатами в Москве

Число ДТП с электросамокатами и другими электрическими средствами индивидуальной мобильности в Москве выросло на 71% к уровню 2019 года, порядка 43% таких... РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T13:33

2021-06-08T13:33

2021-06-08T13:33

центр организации дорожного движения (цодд)

москва

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/05/1604293431_0:176:2469:1565_1920x0_80_0_0_a2e8420f574e2a31ce408e1d90969e41.jpg

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Число ДТП с электросамокатами и другими электрическими средствами индивидуальной мобильности в Москве выросло на 71% к уровню 2019 года, порядка 43% таких аварий происходит с курьерами, сообщается в материалах руководителя отдела по работе в очагах аварийности ЦОДД Москвы Яны Мерцаловой.Материалы подготовлены к выступлению Мерцаловой на круглом столе на площадке ОНФ, мероприятие посвящено вопросам индивидуального микротранспорта, обеспечению безопасности и комфорта для всех участников дорожного движения."Растет и аварийность в городе. И здесь я бы хотела отметить важный момент - то, как фиксируются эти ДТП. Речь идет только об авариях, которые произошли с транспортными средствами, когда автомобиль столкнулся с электросамокатом.... В этом году еще пока никто не погиб, но тем не менее, мы видим динамику за 5 месяцев с аналогичными периодами прошлых лет и видим, как растет доля электрических устройств в этой аварийности", - отметила Мерцалова.Как сообщается в материалах, число ДТП с электросамокатами в 2021 году возросло на 71% к уровню 2019 года, такой же рост - у числа пострадавших.Особой зоной риска представитель ЦОДД назвала придомовые территории и выезд с прилегающей территории, где фиксируется больше всего аварий, а также пешеходные переходы, потому что пользователи электросамокатов игнорируют правило пересекать их пешком.В последнее время участились происшествия с электросамокатами. Власти ряда городов, включая Москву, задумались о регулировании езды на них. Как рассказывал РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, используемые на проезжей части электросамокаты будут регулироваться ГИБДД, в пешеходных зонах они должны будут двигаться со скоростью пешеходного потока, прокатные элеткросамокаты будут ограничены по скорости движения до 25 километров в час.

https://ria.ru/20210608/elektrosamokat-1736118889.html

https://ria.ru/20210603/elektrosamokat-1735274723.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

центр организации дорожного движения (цодд), москва, происшествия