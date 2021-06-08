Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210608/elektrosamokat-1736118889.html
В ГИБДД рассказали, сколько людей гибнет в ДТП с электросамокатами
В ГИБДД рассказали, сколько людей гибнет в ДТП с электросамокатами - РИА Новости, 08.06.2021
В ГИБДД рассказали, сколько людей гибнет в ДТП с электросамокатами
В авариях с участием электросамокатов в России за два года - 2019-2020 - погибли десять человек, в общей статистике ДТП эти цифры незначительны, заявил... РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T12:37
2021-06-08T12:37
россия
гибдд мвд рф
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/01/1735142765_0:281:3139:2047_1920x0_80_0_0_814838489dfc96a22809201bf118bd19.jpg
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. В авариях с участием электросамокатов в России за два года - 2019-2020 - погибли десять человек, в общей статистике ДТП эти цифры незначительны, заявил начальник Научного центра безопасного дорожного движения Дмитрий Митрошин."Если мы говорим о сегменте дорожного движения, то цифры там: в позапрошлом году 4 погибших с использованием средств индивидуальной мобильности (СИМ), в прошлом году - 6 погибших в ДТП с участием СИМ", - сказал Митрошин на круглом столе ОНФ, посвященном регулированию индивидуального "миктротранспорта". Он отметил, что в общей массе данные цифры незначительны.Он призвал спокойнее относиться к "страшилкам" о средствах индивидуальной мобильности, отметив, что далеко не все электросамокаты могут разгоняться до высоких скоростей, до 100 км/ч, и покупают такие средства передвижения единицы граждан."Говорят, что они (пользователи СИМ - ред.), значит, носятся, никого не жалеют. Давайте быть реалистами. В столкновении пешехода с СИМ, вернее, наоборот, пользователя СИМ с пешеходом, пострадают они как минимум одинаково", - поделился мнением Митрошин, отметив при этом, что, по этой теме, тем не менее, "нужно набрать определенную статистику".Возможно, предположил начальник научного центра ГИБДД, сильнее пострадает даже владелец электросамоката: "Если пешеход, его ударили, он упал, то владелец СИМ продолжает, грубо говоря, еще какое-то время куда-то лететь". В пример Митрошин привел случай, когда солист балета Мариинского театра Давид Залеев пострадал в результате падения с самоката и после, по его словам, впал в кому (как позднее сообщили в пресс-службе театра, он пришел в сознание в конце мая)."Маргиналы будут всегда, но любой нормальный здравомыслящий пользователь СИМ никогда не будет подвергать себя опасности даже не потому, что он какой-то сознательный, а потому что он прекрасно понимает, что любой инцидент в условиях, когда защиты у него ноль и она не предвидится, он ... постарается себя адекватно вести", - заключил представитель научного центра.В последнее время участились происшествия с электросамокатами. Власти ряда городов, включая Москву, задумались о регулировании езды на них. Как рассказывал РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, используемые на проезжей части электросамокаты будут регулироваться ГИБДД, в пешеходных зонах они должны будут двигаться со скоростью пешеходного потока, прокатные элеткросамокаты будут ограничены по скорости движения до 25 километров в час.
https://ria.ru/20210603/elektrosamokat-1735274723.html
https://ria.ru/20210602/samokat-1735291083.html
https://ria.ru/20210607/vkontakte-1736035786.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/01/1735142765_410:0:3139:2047_1920x0_80_0_0_975c6f4b525bbaafab7485b4c457a012.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, гибдд мвд рф, происшествия

В ГИБДД рассказали, сколько людей гибнет в ДТП с электросамокатами

12:37 08.06.2021
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМолодой человек катается на самокате
Молодой человек катается на самокате - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. В авариях с участием электросамокатов в России за два года - 2019-2020 - погибли десять человек, в общей статистике ДТП эти цифры незначительны, заявил начальник Научного центра безопасного дорожного движения Дмитрий Митрошин.
"Если мы говорим о сегменте дорожного движения, то цифры там: в позапрошлом году 4 погибших с использованием средств индивидуальной мобильности (СИМ), в прошлом году - 6 погибших в ДТП с участием СИМ", - сказал Митрошин на круглом столе ОНФ, посвященном регулированию индивидуального "миктротранспорта". Он отметил, что в общей массе данные цифры незначительны.
Мужчина в защитном шлеме катается на электросамокате - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
3 июня, 08:00
"Скутергеддон" в России. Как избежать аварий с электросамокатами
Он призвал спокойнее относиться к "страшилкам" о средствах индивидуальной мобильности, отметив, что далеко не все электросамокаты могут разгоняться до высоких скоростей, до 100 км/ч, и покупают такие средства передвижения единицы граждан.
"Говорят, что они (пользователи СИМ - ред.), значит, носятся, никого не жалеют. Давайте быть реалистами. В столкновении пешехода с СИМ, вернее, наоборот, пользователя СИМ с пешеходом, пострадают они как минимум одинаково", - поделился мнением Митрошин, отметив при этом, что, по этой теме, тем не менее, "нужно набрать определенную статистику".
Возможно, предположил начальник научного центра ГИБДД, сильнее пострадает даже владелец электросамоката: "Если пешеход, его ударили, он упал, то владелец СИМ продолжает, грубо говоря, еще какое-то время куда-то лететь". В пример Митрошин привел случай, когда солист балета Мариинского театра Давид Залеев пострадал в результате падения с самоката и после, по его словам, впал в кому (как позднее сообщили в пресс-службе театра, он пришел в сознание в конце мая).
Люди едут на электросамокатах в парке Музеон в Москве - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
2 июня, 16:41
СПЧ предложил ввести номерные знаки для электросамокатов
"Маргиналы будут всегда, но любой нормальный здравомыслящий пользователь СИМ никогда не будет подвергать себя опасности даже не потому, что он какой-то сознательный, а потому что он прекрасно понимает, что любой инцидент в условиях, когда защиты у него ноль и она не предвидится, он ... постарается себя адекватно вести", - заключил представитель научного центра.
В последнее время участились происшествия с электросамокатами. Власти ряда городов, включая Москву, задумались о регулировании езды на них. Как рассказывал РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, используемые на проезжей части электросамокаты будут регулироваться ГИБДД, в пешеходных зонах они должны будут двигаться со скоростью пешеходного потока, прокатные элеткросамокаты будут ограничены по скорости движения до 25 километров в час.
Молодой человек с котом в переноске едет на электросамокате в парке Музеон в Москве - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
7 июня, 17:29
Пользователи ВКонтакте рассказали об отношении к электросамокатам
 
РоссияГИБДД МВД РФПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:14В Италии рассказали о выгоде от производства в стране "Спутника V"
09:07В Болгарии МиГ-29 пропал с радаров во время учебного полета
09:06Мурашко взял на контроль оказание помощи пострадавшим при пожаре в Рязани
09:05В Харькове выросло число пострадавших при взрыве гранаты
08:58Google изменит выбор поисковиков для пользователей Android из Европы
08:57В Рязани завели дело после гибели трех человек при пожаре в больнице
08:50Власти оценили действия персонала рязанской больницы, где произошел пожар
08:50Названы возможные причины пожара в рязанской больнице
08:50В Томске задержали подозреваемого в двух убийствах и грабеже
08:50ЦБ отозвал лицензию у Энергомашбанка
08:47Опубликовано видео из рязанской больницы, где произошел пожар
08:38Россияне рассказали о планах на отпуск
08:29В Красноярском крае оценили ситуацию с паводками
08:28В Красноярске пассажир такси несколько раз выстрелил по велосипедистам
08:20У берегов Камчатки зафиксировали два землетрясения за полчаса
08:13Синоптик рассказал о погоде в Москве в среду
08:10Рязанский губернатор поручил помочь пострадавшим при пожаре в больнице
08:04Американский посол рассказал о повестке саммита Россия-США
08:01Аня Тейлор-Джой и Рэйф Файнс снимутся в черной комедии, пишут СМИ
07:52Раскрыты подробности госпитализации пострадавших при пожаре в больнице
Лента новостейМолния