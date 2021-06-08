https://ria.ru/20210608/elektrosamokat-1736118889.html
В ГИБДД рассказали, сколько людей гибнет в ДТП с электросамокатами
В ГИБДД рассказали, сколько людей гибнет в ДТП с электросамокатами - РИА Новости, 08.06.2021
В ГИБДД рассказали, сколько людей гибнет в ДТП с электросамокатами
В авариях с участием электросамокатов в России за два года - 2019-2020 - погибли десять человек, в общей статистике ДТП эти цифры незначительны, заявил... РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T12:37
2021-06-08T12:37
2021-06-08T12:37
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гибдд мвд рф
происшествия
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. В авариях с участием электросамокатов в России за два года - 2019-2020 - погибли десять человек, в общей статистике ДТП эти цифры незначительны, заявил начальник Научного центра безопасного дорожного движения Дмитрий Митрошин."Если мы говорим о сегменте дорожного движения, то цифры там: в позапрошлом году 4 погибших с использованием средств индивидуальной мобильности (СИМ), в прошлом году - 6 погибших в ДТП с участием СИМ", - сказал Митрошин на круглом столе ОНФ, посвященном регулированию индивидуального "миктротранспорта". Он отметил, что в общей массе данные цифры незначительны.Он призвал спокойнее относиться к "страшилкам" о средствах индивидуальной мобильности, отметив, что далеко не все электросамокаты могут разгоняться до высоких скоростей, до 100 км/ч, и покупают такие средства передвижения единицы граждан."Говорят, что они (пользователи СИМ - ред.), значит, носятся, никого не жалеют. Давайте быть реалистами. В столкновении пешехода с СИМ, вернее, наоборот, пользователя СИМ с пешеходом, пострадают они как минимум одинаково", - поделился мнением Митрошин, отметив при этом, что, по этой теме, тем не менее, "нужно набрать определенную статистику".Возможно, предположил начальник научного центра ГИБДД, сильнее пострадает даже владелец электросамоката: "Если пешеход, его ударили, он упал, то владелец СИМ продолжает, грубо говоря, еще какое-то время куда-то лететь". В пример Митрошин привел случай, когда солист балета Мариинского театра Давид Залеев пострадал в результате падения с самоката и после, по его словам, впал в кому (как позднее сообщили в пресс-службе театра, он пришел в сознание в конце мая)."Маргиналы будут всегда, но любой нормальный здравомыслящий пользователь СИМ никогда не будет подвергать себя опасности даже не потому, что он какой-то сознательный, а потому что он прекрасно понимает, что любой инцидент в условиях, когда защиты у него ноль и она не предвидится, он ... постарается себя адекватно вести", - заключил представитель научного центра.В последнее время участились происшествия с электросамокатами. Власти ряда городов, включая Москву, задумались о регулировании езды на них. Как рассказывал РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, используемые на проезжей части электросамокаты будут регулироваться ГИБДД, в пешеходных зонах они должны будут двигаться со скоростью пешеходного потока, прокатные элеткросамокаты будут ограничены по скорости движения до 25 километров в час.
https://ria.ru/20210603/elektrosamokat-1735274723.html
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россия, гибдд мвд рф, происшествия
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости.
В авариях с участием электросамокатов в России
за два года - 2019-2020 - погибли десять человек, в общей статистике ДТП эти цифры незначительны, заявил начальник Научного центра безопасного дорожного движения Дмитрий Митрошин.
"Если мы говорим о сегменте дорожного движения, то цифры там: в позапрошлом году 4 погибших с использованием средств индивидуальной мобильности (СИМ), в прошлом году - 6 погибших в ДТП с участием СИМ", - сказал Митрошин на круглом столе ОНФ
, посвященном регулированию индивидуального "миктротранспорта". Он отметил, что в общей массе данные цифры незначительны.
Он призвал спокойнее относиться к "страшилкам" о средствах индивидуальной мобильности, отметив, что далеко не все электросамокаты могут разгоняться до высоких скоростей, до 100 км/ч, и покупают такие средства передвижения единицы граждан.
"Говорят, что они (пользователи СИМ - ред.), значит, носятся, никого не жалеют. Давайте быть реалистами. В столкновении пешехода с СИМ, вернее, наоборот, пользователя СИМ с пешеходом, пострадают они как минимум одинаково", - поделился мнением Митрошин, отметив при этом, что, по этой теме, тем не менее, "нужно набрать определенную статистику".
Возможно, предположил начальник научного центра ГИБДД, сильнее пострадает даже владелец электросамоката: "Если пешеход, его ударили, он упал, то владелец СИМ продолжает, грубо говоря, еще какое-то время куда-то лететь". В пример Митрошин привел случай, когда солист балета Мариинского театра Давид Залеев пострадал в результате падения с самоката и после, по его словам, впал в кому (как позднее сообщили в пресс-службе театра, он пришел в сознание в конце мая).
"Маргиналы будут всегда, но любой нормальный здравомыслящий пользователь СИМ никогда не будет подвергать себя опасности даже не потому, что он какой-то сознательный, а потому что он прекрасно понимает, что любой инцидент в условиях, когда защиты у него ноль и она не предвидится, он ... постарается себя адекватно вести", - заключил представитель научного центра.
В последнее время участились происшествия с электросамокатами. Власти ряда городов, включая Москву
, задумались о регулировании езды на них. Как рассказывал РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов
, используемые на проезжей части электросамокаты будут регулироваться ГИБДД, в пешеходных зонах они должны будут двигаться со скоростью пешеходного потока, прокатные элеткросамокаты будут ограничены по скорости движения до 25 километров в час.