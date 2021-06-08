https://ria.ru/20210608/ekstremizm-1736076135.html

Лукашенко внес в Уголовный кодекс новые статьи о борьбе с экстремизмом

Лукашенко внес в Уголовный кодекс новые статьи о борьбе с экстремизмом - РИА Новости, 08.06.2021

Лукашенко внес в Уголовный кодекс новые статьи о борьбе с экстремизмом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности, введя ряд новых статей, в том числе... РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T02:18

2021-06-08T02:18

2021-06-08T02:18

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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МИНСК, 8 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности, введя ряд новых статей, в том числе касающихся борьбы с экстремизмом и реабилитацией нацизма, нарушений на массовых мероприятиях, документ размещен во вторник на Национальном правовом интернет-портале страны.Положения закона, ранее принятого нижней палатой парламента и одобренного верхней палатой, вступят в силу в основном через три месяца. Документ вводит ряд новых статей в уголовный кодекс с целью ужесточения ответственности, в том числе в контексте принятых ранее нескольких тематических законов, например, о противодействии экстремизму, реабилитации нацизма, о порядке проведения массовых мероприятий. С другой стороны, закон исключает из кодекса 10 статей, порядка 24 составов преступлений, в основном из-за их малой востребованности на практике. В целом пересмотрены санкции порядка 70 составов преступлений.Так, если в действующем Уголовном кодексе предусмотрена ответственность лишь за руководство и создание экстремистских формирований, то подписанный президентом закон криминализирует другие составы. Речь идет об участии в экстремистских формированиях, склонении к экстремистской деятельности, подготовке и обучении экстремистской деятельности, а также ее финансировании. Максимальное наказание в зависимости от преступления и обстоятельств его совершения может составить до восьми лет лишения свободы. Новый закон устанавливает уголовную ответственность за неоднократное нарушение порядка организации или проведения массового мероприятия. Максимальное наказание по этой статье - лишение свободы на три года.Документ вводит ответственность за распространение владельцем интернет-ресурса запрещенной информации в течение года после привлечения к административной ответственности, а также за незаконные сбор и распространение персональных данных, несоблюдение требований по их защите. Если идет речь о разглашении информации о частной жизни, либо персональных данных в отношении лица в связи с его служебными обязанностями, выполнением общественного долга, то предусмотрено наказание в виде лишения свободы до пяти лет.Также предусмотрена ответственность за незаконный сбор, либо получение сведений, составляющих государственные секреты, с целью их распространения, но при отсутствии признаков измены государству или шпионажа. Прописана ответственность вплоть до лишения свободы на срок до четырех лет за пропаганду или публичное демонстрирование нацистской символики или атрибутики, совершенные неоднократно. Усилена ответственность за убийство сотрудника милиции, сопротивление лицам, охраняющим общественный порядок, насилие, либо угрозу его применения в отношении таких лиц, а также судей, публичное оскорбление представителя власти или его близких в связи с выполнением им служебных обязанностей.Закон совершенствует порядок назначения наказания, устанавливает более дифференцированный подход к назначению штрафа и возможность его рассрочки, по ряду уголовных статей введено ограничение свободы как альтернатива лишению свободы. В уголовно-процессуальном кодексе предусмотрено использование механизмов медиации, расширено использование информационных технологий в уголовном процессе. Поправки вносятся и в уголовно-исполнительный кодекс, например, уточняется порядок отбывания наказания отдельными категориями осужденных, получения осужденными в исправительных учреждениях посылок и денежных переводов, а также порядок осуществления ими телефонных переговоров, в том числе по видеосвязи.

https://ria.ru/20210605/belorussiya-1735740976.html

https://ria.ru/20210507/belorussiya-1731428828.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, белоруссия, в мире