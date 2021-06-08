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Врачи рассказали о состоянии раненной в Екатеринбурге девочки
Врачи рассказали о состоянии раненной в Екатеринбурге девочки - РИА Новости, 08.06.2021
Врачи рассказали о состоянии раненной в Екатеринбурге девочки
Девочка, раненная при стрельбе в Екатеринбурге, по-прежнему находится в реанимации, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе минздрава Свердловской... РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T13:14
2021-06-08T13:14
стрельба в екатеринбурге
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
следственный комитет россии (ск рф)
свердловская область
екатеринбург
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июн – РИА Новости, Ольга Ерачина. Девочка, раненная при стрельбе в Екатеринбурге, по-прежнему находится в реанимации, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе минздрава Свердловской области.Ранее заведующий отделением реанимации областной детской больницы №1 Виталий Лазутин говорил, что в больнице девочке провели операцию, которая длилась четыре часа и "прошла достаточно успешно". Затем ребенок находился в медикаментозном сне на искусственной вентиляции легких. Позже девочку сняли с ИВЛ. Отмечалось, что она находится в сознании."Состояние без изменений. Стабильное. В реанимации", - сказали в минздраве.Вечером в минувшее воскресенье житель Екатеринбурга Сергей Болков открыл огонь с балкона своей квартиры, пострадали девочка и сотрудник Росгвардии. СК возбудил уголовное дело по статьям о покушении на убийство двух лиц, в том числе малолетнего, и посягательстве на жизнь правоохранителя. Болков арестован до 29 июля.
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стрельба в екатеринбурге, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), следственный комитет россии (ск рф), свердловская область, екатеринбург, происшествия

Врачи рассказали о состоянии раненной в Екатеринбурге девочки

13:14 08.06.2021
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкБалкон квартиры жилого дома по улице Бородина в Екатеринбурге, с которого 48-летний мужчина произвел выстрелы из охотничьего карабина по находившимся во дворе дома людям
Балкон квартиры жилого дома по улице Бородина в Екатеринбурге, с которого 48-летний мужчина произвел выстрелы из охотничьего карабина по находившимся во дворе дома людям - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июн – РИА Новости, Ольга Ерачина. Девочка, раненная при стрельбе в Екатеринбурге, по-прежнему находится в реанимации, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе минздрава Свердловской области.
Ранее заведующий отделением реанимации областной детской больницы №1 Виталий Лазутин говорил, что в больнице девочке провели операцию, которая длилась четыре часа и "прошла достаточно успешно". Затем ребенок находился в медикаментозном сне на искусственной вентиляции легких. Позже девочку сняли с ИВЛ. Отмечалось, что она находится в сознании.
Я не вел прицельный огонь – мужчина, устроивший стрельбу в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
31 мая, 14:24
Устроивший стрельбу в Екатеринбурге заявил, что не целился в ребенка
"Состояние без изменений. Стабильное. В реанимации", - сказали в минздраве.
Вечером в минувшее воскресенье житель Екатеринбурга Сергей Болков открыл огонь с балкона своей квартиры, пострадали девочка и сотрудник Росгвардии. СК возбудил уголовное дело по статьям о покушении на убийство двух лиц, в том числе малолетнего, и посягательстве на жизнь правоохранителя. Болков арестован до 29 июля.
 
Стрельба в ЕкатеринбургеФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Следственный комитет России (СК РФ)Свердловская областьЕкатеринбургПроисшествия
 
 
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