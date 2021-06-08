https://ria.ru/20210608/ekaterinburg-1736126413.html

Врачи рассказали о состоянии раненной в Екатеринбурге девочки

Врачи рассказали о состоянии раненной в Екатеринбурге девочки - РИА Новости, 08.06.2021

Врачи рассказали о состоянии раненной в Екатеринбурге девочки

Девочка, раненная при стрельбе в Екатеринбурге, по-прежнему находится в реанимации, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе минздрава Свердловской... РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T13:14

2021-06-08T13:14

2021-06-08T13:14

стрельба в екатеринбурге

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

следственный комитет россии (ск рф)

свердловская область

екатеринбург

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734918935_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3d8f646b2f7d5ff3cea9832ecb27a2b4.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июн – РИА Новости, Ольга Ерачина. Девочка, раненная при стрельбе в Екатеринбурге, по-прежнему находится в реанимации, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе минздрава Свердловской области.Ранее заведующий отделением реанимации областной детской больницы №1 Виталий Лазутин говорил, что в больнице девочке провели операцию, которая длилась четыре часа и "прошла достаточно успешно". Затем ребенок находился в медикаментозном сне на искусственной вентиляции легких. Позже девочку сняли с ИВЛ. Отмечалось, что она находится в сознании."Состояние без изменений. Стабильное. В реанимации", - сказали в минздраве.Вечером в минувшее воскресенье житель Екатеринбурга Сергей Болков открыл огонь с балкона своей квартиры, пострадали девочка и сотрудник Росгвардии. СК возбудил уголовное дело по статьям о покушении на убийство двух лиц, в том числе малолетнего, и посягательстве на жизнь правоохранителя. Болков арестован до 29 июля.

https://ria.ru/20210531/strelba-1734930428.html

свердловская область

екатеринбург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стрельба в екатеринбурге, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), следственный комитет россии (ск рф), свердловская область, екатеринбург, происшествия