https://ria.ru/20210608/donbass-1736101098.html

ЛНР заявила о прибытии в Донбасс тяжелого вооружения украинских силовиков

ЛНР заявила о прибытии в Донбасс тяжелого вооружения украинских силовиков - РИА Новости, 08.06.2021

ЛНР заявила о прибытии в Донбасс тяжелого вооружения украинских силовиков

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика" на железнодорожной станции подконтрольного... РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T10:53

2021-06-08T10:53

2021-06-08T10:58

ситуация в днр и лнр

луганская народная республика

донецкая народная республика

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/17/1729705436_390:456:2978:1912_1920x0_80_0_0_8f13d5d1c28393207941f981ce58ce4e.jpg

ЛУГАНСК, 8 июн - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика" на железнодорожной станции подконтрольного Киеву Рубежного в Донбассе, заявили во вторник журналистам в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.Ранее Народная милиция заявила, что за неделю разведка ЛНР выявила бронетехнику и вооружение украинских силовиков в 14-ти подконтрольных Киеву населенных пунктах близ линии соприкосновения."За прошедшие сутки нашей разведкой выявлены шесть 122-миллиметровых самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика" на железнодорожной станции в населенном пункте Рубежное", - рассказал представитель пресс-службы.Он уточнил, что также в жилом районе подконтрольного Киеву Новотошковского Народная милиция выявила три боевые бронированные машины и один бронетранспортер МТ-ЛБ. По словам представителя пресс-службы, размещение украинскими силовиками вооружения и бронетехники в населенных пунктах является нарушением принятых дополнительных мер по перемирию.Летом прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в частности в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210607/donbass-1735962033.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, донецкая народная республика, в мире