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ЛНР заявила о прибытии в Донбасс тяжелого вооружения украинских силовиков
ЛНР заявила о прибытии в Донбасс тяжелого вооружения украинских силовиков - РИА Новости, 08.06.2021
ЛНР заявила о прибытии в Донбасс тяжелого вооружения украинских силовиков
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика" на железнодорожной станции подконтрольного... РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T10:53
2021-06-08T10:58
ситуация в днр и лнр
луганская народная республика
донецкая народная республика
в мире
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ЛУГАНСК, 8 июн - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика" на железнодорожной станции подконтрольного Киеву Рубежного в Донбассе, заявили во вторник журналистам в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.Ранее Народная милиция заявила, что за неделю разведка ЛНР выявила бронетехнику и вооружение украинских силовиков в 14-ти подконтрольных Киеву населенных пунктах близ линии соприкосновения."За прошедшие сутки нашей разведкой выявлены шесть 122-миллиметровых самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика" на железнодорожной станции в населенном пункте Рубежное", - рассказал представитель пресс-службы.Он уточнил, что также в жилом районе подконтрольного Киеву Новотошковского Народная милиция выявила три боевые бронированные машины и один бронетранспортер МТ-ЛБ. По словам представителя пресс-службы, размещение украинскими силовиками вооружения и бронетехники в населенных пунктах является нарушением принятых дополнительных мер по перемирию.Летом прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в частности в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, донецкая народная республика, в мире

ЛНР заявила о прибытии в Донбасс тяжелого вооружения украинских силовиков

10:53 08.06.2021 (обновлено: 10:58 08.06.2021)
 
© REUTERS / Marian KushnirУкраинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
© REUTERS / Marian Kushnir
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ЛУГАНСК, 8 июн - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика" на железнодорожной станции подконтрольного Киеву Рубежного в Донбассе, заявили во вторник журналистам в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.
Ранее Народная милиция заявила, что за неделю разведка ЛНР выявила бронетехнику и вооружение украинских силовиков в 14-ти подконтрольных Киеву населенных пунктах близ линии соприкосновения.
"За прошедшие сутки нашей разведкой выявлены шесть 122-миллиметровых самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика" на железнодорожной станции в населенном пункте Рубежное", - рассказал представитель пресс-службы.
Он уточнил, что также в жилом районе подконтрольного Киеву Новотошковского Народная милиция выявила три боевые бронированные машины и один бронетранспортер МТ-ЛБ. По словам представителя пресс-службы, размещение украинскими силовиками вооружения и бронетехники в населенных пунктах является нарушением принятых дополнительных мер по перемирию.
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Летом прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в частности в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
 
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