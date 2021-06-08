https://ria.ru/20210608/dispanserizatsiya-1736161153.html

Мишустин призвал к "мужскому разговору" о необходимости диспансеризации

Мишустин призвал к "мужскому разговору" о необходимости диспансеризации - РИА Новости, 08.06.2021

Мишустин призвал к "мужскому разговору" о необходимости диспансеризации

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин считает, что необходимо агитировать российских мужчин регулярно проходить диспансеризацию, объяснять им важность этого. РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T15:45

2021-06-08T15:45

2021-06-08T16:04

россия

михаил мишустин

андрей воробьев

общество

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ДМИТРОВ (Московская область), 8 июн – РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин считает, что необходимо агитировать российских мужчин регулярно проходить диспансеризацию, объяснять им важность этого.Такое мнение он высказал во вторник во время посещения Дмитровского комплексного центра социального обслуживания населения."Это не просто проблема. Об этом недавно президент говорил в послании (парламенту – ред.), по диспансеризации. Все необходимые мероприятия сегодня есть, нет настроения у людей, особенно у мужчин", - сказал глава правительства, указав на малое число мужчин в социальном учреждении. В ответ губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заметил, что это общая проблема для всех мест встреч по интересам людей старшего поколения.Мишустин считает важным поддержать идею необходимости прохождения регулярной диспансеризации. "И агитировать мужчин, объяснить им, что это", - добавил он.По мнению премьера, те, кто регулярно проходят медицинские осмотры, дольше живут и меньше болеют. "В мире давно все это знают, поэтому очень важно, чтобы мы еще с нашими мужчинами поговорили", - указал глава кабмина.В Дмитровском комплексном центре соцобслуживания Мишустин познакомился с группой женщин, занимающихся скандинавской ходьбой. Они пожаловались, что мужчины совершенно не проявляют интерес к этому виду спорта, в их кружке нет ни одного представителя сильного пола. Более того, по их словам, мужчин в этом центре в принципе мало. Председатель правительства поинтересовался, как проходят занятия. Ему рассказали, что после разминки люди ходят на прогулки в парк или лес. Таким образом, за день они проходят пять-шесть и даже более километров.Чтобы продемонстрировать командный дух, участницы секции встретили Мишустина бодрой кричалкой. "Я очень рад, что у вас такое настроение. Вообще, социальный работник, который любит людей, это здорово. Заходишь – и видишь это тепло, которое нас окружает, настроение совершенно другое", - заметил премьер. При этом он с юмором сказал, что у всех собравшихся "глаза честные и горят". "Понимаете, когда начальники едут, все стараются как-то приукрасить что-то, но здесь настроение другое", - подытожил он.

https://ria.ru/20210602/dispanserizatsiya-1735268435.html

https://ria.ru/20210514/rakova-1732309988.html

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россия, михаил мишустин, андрей воробьев, общество