В центре Москвы начали благоустройство Репинского сквера
© Пресс-служба комплекса городского хозяйства МосквыРепинский сквер
© Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. В Репинском сквере в центре Москвы стартовали работы по благоустройству, в рамках которого появятся прогулочная зона с качелями и современные детские площадки, сообщил журналистам во вторник вице-мэр, глава комплекса городского хозяйства Петр Бирюков.
"В рамках комплексного благоустройства острова Балчуг приведем в порядок Репинский сквер, открытый в честь 800-летия Москвы. Там будут максимально сохранены существующие и высажены новые деревья и кустарники, установлены фонари и скамейки, выполненные в стилистике конца 40-х годов прошлого века", - сказал Бирюков.
По его словам, в сквере обновят тротуары, в северной части сделают променад, на котором разместят городские качели – их дизайн напоминает архитектурный облик нового корпуса Третьяковской галереи и одновременно рамы картины. Для любителей активного отдыха сделают две спортивные площадки, запланировано обустройство двух детских площадок с современным игровым оборудованием.
Бирюков сообщил, что в Репинский сквер организуют проход от Болотной набережной, появится новый удобный маршрут между ней и Софийской набережной.
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