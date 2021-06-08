https://ria.ru/20210608/blagoustroystvo-1736083646.html

В центре Москвы начали благоустройство Репинского сквера

В центре Москвы начали благоустройство Репинского сквера - РИА Новости, 08.06.2021

В центре Москвы начали благоустройство Репинского сквера

В Репинском сквере в центре Москвы стартовали работы по благоустройству, в рамках которого появятся прогулочная зона с качелями и современные детские площадки,... РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T08:04

2021-06-08T08:04

2021-06-08T08:04

москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

петр бирюков

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733111104_0:129:1416:926_1920x0_80_0_0_6df10752d72851be5287be7230c89258.jpg

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. В Репинском сквере в центре Москвы стартовали работы по благоустройству, в рамках которого появятся прогулочная зона с качелями и современные детские площадки, сообщил журналистам во вторник вице-мэр, глава комплекса городского хозяйства Петр Бирюков.По его словам, в сквере обновят тротуары, в северной части сделают променад, на котором разместят городские качели – их дизайн напоминает архитектурный облик нового корпуса Третьяковской галереи и одновременно рамы картины. Для любителей активного отдыха сделают две спортивные площадки, запланировано обустройство двух детских площадок с современным игровым оборудованием.Бирюков сообщил, что в Репинский сквер организуют проход от Болотной набережной, появится новый удобный маршрут между ней и Софийской набережной.

https://realty.ria.ru/20210607/komfort-1735646476.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва